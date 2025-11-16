Мои заказы

Авторские экскурсии от местных гидов Астаны

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Астане, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
1.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
от 2800 ₽ за всё до 5 чел.
Кофейный спринт по Астане на спорткаре
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Кофейный спринт по Астане на спорткаре
Прокатиться на Volkswagen Scirocco и сделать 3 пит-стопа в аутентичных кофейнях
«Пробуете авторские напитки и услышите, как архитектура Астаны расцвела за одно поколение»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
3699 ₽ за человека
Адреналиновый коктейль: по барам Астаны на спорткаре
На машине
3 часа
Индивидуальная
Адреналиновый коктейль: по барам Астаны на спорткаре
Погрузиться в культуру города, зайти в концептуальные заведения и прокатиться на стильном авто
«Попробуете авторские коктейли, насладитесь музыкой и узнаете историю появления инсайдерских местечек»
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
5599 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    16 ноября 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Про мечеть сказано многое и я подтверждаю, что она прекрасна.

    Но мне хочется сказать про Алмагуль:
    - Пунктуальна
    - Вежлива
    - Доброжелательна
    - Образована
    - И просто человек любящий свое дело!

    Спасибо вам огромное! Вы прекрасный человек ❤️
    Про мечеть сказано многое и я подтверждаю, что она прекраснаПро мечеть сказано многое и я подтверждаю, что она прекраснаПро мечеть сказано многое и я подтверждаю, что она прекрасна
  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Сегодня чудесно провели время в компании гида Алмагуль на экскурсии в центральной мечети. Искренне рекомендую всем заинтересованным обращаться к ней
    читать дальше

    за услугами. Подкупает то, что Алмагуль не только прекрасно разбирается в заявленной теме, но и хочет поделиться своими знаниями с посетителями. Экскурсия проходит в очень красивом месте в доброжелательной дружеской обстановке.
    Ещё раз, большое спасибо!

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Потрясающее погружение в историю и архитектуру мечети!
    Выражаем огромную благодарность Алмагуль за блестящую экскурсию! Она не просто высококлассный профессионал с прекрасной
    читать дальше

    речью, но и увлеченный рассказчик. Было очень ценно, что она делилась личными впечатлениями о местах, где бывала сама.
    Алмагуль подготовила уникальную программу: мы многогранно познакомились с мечетью, от правил посещения и инженерных секретов (акустика, свет) до особенностей архитектуры и интерьера. Всё было подано очень живо и интересно.
    Отдельное спасибо за глубокий рассказ о культуре, который помог сложить целостную картину. Однозначно рекомендуем эту экскурсию

  • А
    Алина
    3 ноября 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Со вчерашнего дня прибываем под впечатлением от экскурсии в главную мечеть Астаны. Столько лет ездили мимо, любуясь со стороны и
    читать дальше

    вот наконец нашли время сходить посмотреть эту красоту изнутри! Масштабы, роскошь и величие поражают! И конечно же всем гостям города рекомендую эту экскурсию с Алмагуль! Очень приятная девушка, столько нам всего поведала и показала. Алмагуль, мы Вас от всей души благодарим❤️

    Со вчерашнего дня прибываем под впечатлением от экскурсии в главную мечеть Астаны. Столько лет ездили мимоСо вчерашнего дня прибываем под впечатлением от экскурсии в главную мечеть Астаны. Столько лет ездили мимоСо вчерашнего дня прибываем под впечатлением от экскурсии в главную мечеть Астаны. Столько лет ездили мимоСо вчерашнего дня прибываем под впечатлением от экскурсии в главную мечеть Астаны. Столько лет ездили мимоСо вчерашнего дня прибываем под впечатлением от экскурсии в главную мечеть Астаны. Столько лет ездили мимоСо вчерашнего дня прибываем под впечатлением от экскурсии в главную мечеть Астаны. Столько лет ездили мимоСо вчерашнего дня прибываем под впечатлением от экскурсии в главную мечеть Астаны. Столько лет ездили мимоСо вчерашнего дня прибываем под впечатлением от экскурсии в главную мечеть Астаны. Столько лет ездили мимо
  • Е
    Елена
    27 октября 2025
    Кофейный спринт по Астане на спорткаре
    Супер-экскурсия! За пару часов прокатились по лучшим кофейням Астаны на спорткаре, а Гид увлекательно рассказывал истории о городе, кофейной культуре и каждом месте. Вкусно, динамично и очень атмосферно! Очень рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    27 октября 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Экскурсия с Алмагуль оставила неизгладимое впечатление!!
    Душевный рассказ с огромным количеством исторических фактов, невероятная красота Мечети - всё это навсегда останется в сердцах.
    Спасибо огромное, Алмагуль
  • С
    Светлана
    6 октября 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Экскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вера, доброта, любовь к людям
    читать дальше

    настолько раскрепощают, что после встречи были ощущения, что мы встретились со своей родственницей.
    Центральная мечеть это Грациозная красавица, которую нужно увидеть не только снаружи, но и внутри, Алмагуль вам в этом поможет! Рекомендую!!!!

    Экскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вераЭкскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вераЭкскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вераЭкскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вераЭкскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вераЭкскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вераЭкскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вераЭкскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вераЭкскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вера
  • Е
    Екатерина
    10 сентября 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Рекомендую! Прекрасный экскурсовод
    Рекомендую! Прекрасный экскурсоводРекомендую! Прекрасный экскурсоводРекомендую! Прекрасный экскурсовод
  • Г
    Галина
    9 сентября 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Замечательная экскурсия! Завораживает мощь, великолепие и красота самой мечети! И в тоже время особая душевность и теплота, которой наполнены сами
    читать дальше

    традиции Казахстана. И какое счастье, что с обрядами, нюансами нас познакомила замечательная, знающая и неравнодушная гид Алмагуль! Всем рекомендую побывать на этой экскурсии!

  • Л
    Лилия
    9 сентября 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Все прошло прекрасно, нам все очень понравилось, прекрасная экскурсовод!
  • В
    Виктория
    26 августа 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Очень интересная экскурсия. Много информации, все очень подробно рассказано и показано. Однозначно стоит сходить! Рекомендую! Нам очень понравилось!
    Очень интересная экскурсия. Много информации, все очень подробно рассказано и показано. Однозначно стоит сходить! Рекомендую! Нам очень понравилось!Очень интересная экскурсия. Много информации, все очень подробно рассказано и показано. Однозначно стоит сходить! Рекомендую! Нам очень понравилось!Очень интересная экскурсия. Много информации, все очень подробно рассказано и показано. Однозначно стоит сходить! Рекомендую! Нам очень понравилось!Очень интересная экскурсия. Много информации, все очень подробно рассказано и показано. Однозначно стоит сходить! Рекомендую! Нам очень понравилось!Очень интересная экскурсия. Много информации, все очень подробно рассказано и показано. Однозначно стоит сходить! Рекомендую! Нам очень понравилось!Очень интересная экскурсия. Много информации, все очень подробно рассказано и показано. Однозначно стоит сходить! Рекомендую! Нам очень понравилось!Очень интересная экскурсия. Много информации, все очень подробно рассказано и показано. Однозначно стоит сходить! Рекомендую! Нам очень понравилось!Очень интересная экскурсия. Много информации, все очень подробно рассказано и показано. Однозначно стоит сходить! Рекомендую! Нам очень понравилось!
  • А
    Анна
    22 августа 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    На экскурсии мы были втроём с дочками, в Астане первый раз, также это было первое наше посещение мечети. Мы получили
    читать дальше

    массу положительных эмоций! Во-первый, это действительно грандиозная красавица, где дух захватывает от величественности и красоты архитектуры, возникает ощущение, что мы в арабской сказке! Во-вторых, наша замечательная гид Алмагуль настолько интересно и легко рассказывала нам как про саму мечеть, так и про историю Астаны, что мы не заметили, как пролетели полтора часа! Очень много действительно интересных фактов, которые она облекла в живой рассказ с массой исторических деталей! От души рекомендую экскурсию 👍 ❤️

  • А
    Анна
    22 августа 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Мечеть невероятная, на мой взгляд обязательна для посещения в Астане вне зависимости от вероисповедания. В сочетании с экскурсией, проведенной прекрасной Алмагуль оставила очень сильное впечатление! Было легко и приятно слушать, познавательно и интересно! Огромное спасибо!
  • Л
    Людмила
    20 августа 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Замечательная экскурсия! Алмагель рассказала о мечети, как она строилась, провела по всем залам, мы узнали интересные факты об исламе в Казахстане! Большое спасибо за прекрасно проведённое время!
    Замечательная экскурсия! Алмагель рассказала о мечети, как она строилась, провела по всем залам, мы узнали интересныеЗамечательная экскурсия! Алмагель рассказала о мечети, как она строилась, провела по всем залам, мы узнали интересныеЗамечательная экскурсия! Алмагель рассказала о мечети, как она строилась, провела по всем залам, мы узнали интересныеЗамечательная экскурсия! Алмагель рассказала о мечети, как она строилась, провела по всем залам, мы узнали интересныеЗамечательная экскурсия! Алмагель рассказала о мечети, как она строилась, провела по всем залам, мы узнали интересные
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Была в Астане несколько дней по делам. Решила поближе познакомиться с городом, узнать его историю, посетить значимые достопримечательности.
    Воспользовалась услугами местных
    читать дальше

    гидов, взяла несколько экскурсий. Все понравилось, не пожалела.
    Особо хотела бы выделить Алмагуль и Жанар.
    Проведенные ими экскурсии были интересные, познавательные, комфортные и,что не мало важно, проведены профессионально. Огромное им спасибо за это. Удачи и процветания вашей фирме.

  • С
    Софья
    31 июля 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Прекрасная экскурсия! Все очень интересно и познавательно! Рекомендую!)
  • Т
    Таисия
    29 июля 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Это больше, чем экскурсия. Это сопровождение в мир, полный таинств и, одновременно, открытости. Уникальное место, посыл, атмосфера. Благодарим нашего проводника
    читать дальше

    - Алмагуль. Мы забыли о времени, о всем стороннем, были полностью погружены в историю мечети, её устройство, её порядки, особенности веры. Место силы. Рады, что выбрали эту программу и прекрасного гида, все очень доступно, логично, интересно.

  • К
    Ксения
    19 июля 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Остались очень довольны после проведения экскурсии! Альмагуль - замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывала про саму мечеть, про традиции казахов, про религию и т. д. Мечеть потрясающая, узнали много интересных фактов про нее. 100% рекомендую!
    Остались очень довольны после проведения экскурсии! Альмагуль - замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывала про саму мечетьОстались очень довольны после проведения экскурсии! Альмагуль - замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывала про саму мечетьОстались очень довольны после проведения экскурсии! Альмагуль - замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывала про саму мечетьОстались очень довольны после проведения экскурсии! Альмагуль - замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывала про саму мечеть
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Алмагуль, спасибо огромное за экскурсию ♡, очень мне понравилось!!!
    Экскурсия была интересной, я первый раз в мечети, поэтому для меня всё новое, неизвестное. Время быстро пролетело. Алмагуль внимательная, получилась душевная экскурсия. Рекомендую от души.
  • Д
    Даниил
    16 июля 2025
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Прошло все отлично! Экскурсией доволен, советую остальным. Экскурсовод знает дело хорошо, вежливая, общительная, на все вопросы отвечает корректно.

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
  2. Кофейный спринт по Астане на спорткаре
  3. Адреналиновый коктейль: по барам Астаны на спорткаре
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Торговый центр «Хан Шатыр»
  3. Башня «Байтерек»
  4. Мечеть Хазрет-Султан
  5. Бульвар Нуржол
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Дворец мира и согласия
  8. Монумент Казак Ели
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в декабре 2025
Сейчас в Астане в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 5599. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Авторские», 63 ⭐ отзыва, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль