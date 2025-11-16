Д Дмитрий Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Про мечеть сказано многое и я подтверждаю, что она прекрасна.



Но мне хочется сказать про Алмагуль:

- Пунктуальна

- Вежлива

- Доброжелательна

- Образована

- И просто человек любящий свое дело!



Спасибо вам огромное! Вы прекрасный человек ❤️

О Ольга Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны читать дальше за услугами. Подкупает то, что Алмагуль не только прекрасно разбирается в заявленной теме, но и хочет поделиться своими знаниями с посетителями. Экскурсия проходит в очень красивом месте в доброжелательной дружеской обстановке.

Ещё раз, большое спасибо! Сегодня чудесно провели время в компании гида Алмагуль на экскурсии в центральной мечети. Искренне рекомендую всем заинтересованным обращаться к ней

Н Наталья Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны

Выражаем огромную благодарность Алмагуль за блестящую экскурсию! Она не просто высококлассный профессионал с прекрасной читать дальше речью, но и увлеченный рассказчик. Было очень ценно, что она делилась личными впечатлениями о местах, где бывала сама.

Алмагуль подготовила уникальную программу: мы многогранно познакомились с мечетью, от правил посещения и инженерных секретов (акустика, свет) до особенностей архитектуры и интерьера. Всё было подано очень живо и интересно.

Отдельное спасибо за глубокий рассказ о культуре, который помог сложить целостную картину. Однозначно рекомендуем эту экскурсию Потрясающее погружение в историю и архитектуру мечети!Выражаем огромную благодарность Алмагуль за блестящую экскурсию! Она не просто высококлассный профессионал с прекрасной

А Алина Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны читать дальше вот наконец нашли время сходить посмотреть эту красоту изнутри! Масштабы, роскошь и величие поражают! И конечно же всем гостям города рекомендую эту экскурсию с Алмагуль! Очень приятная девушка, столько нам всего поведала и показала. Алмагуль, мы Вас от всей души благодарим❤️ Со вчерашнего дня прибываем под впечатлением от экскурсии в главную мечеть Астаны. Столько лет ездили мимо, любуясь со стороны и

Е Елена Кофейный спринт по Астане на спорткаре Супер-экскурсия! За пару часов прокатились по лучшим кофейням Астаны на спорткаре, а Гид увлекательно рассказывал истории о городе, кофейной культуре и каждом месте. Вкусно, динамично и очень атмосферно! Очень рекомендуем!

Н Наталья Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Экскурсия с Алмагуль оставила неизгладимое впечатление!!

Душевный рассказ с огромным количеством исторических фактов, невероятная красота Мечети - всё это навсегда останется в сердцах.

Спасибо огромное, Алмагуль

С Светлана Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны читать дальше настолько раскрепощают, что после встречи были ощущения, что мы встретились со своей родственницей.

Центральная мечеть это Грациозная красавица, которую нужно увидеть не только снаружи, но и внутри, Алмагуль вам в этом поможет! Рекомендую!!!! Экскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вера, доброта, любовь к людям

Е Екатерина Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Рекомендую! Прекрасный экскурсовод

Г Галина Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны читать дальше традиции Казахстана. И какое счастье, что с обрядами, нюансами нас познакомила замечательная, знающая и неравнодушная гид Алмагуль! Всем рекомендую побывать на этой экскурсии! Замечательная экскурсия! Завораживает мощь, великолепие и красота самой мечети! И в тоже время особая душевность и теплота, которой наполнены сами

Л Лилия Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Все прошло прекрасно, нам все очень понравилось, прекрасная экскурсовод!

В Виктория Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Очень интересная экскурсия. Много информации, все очень подробно рассказано и показано. Однозначно стоит сходить! Рекомендую! Нам очень понравилось!

А Анна Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны читать дальше массу положительных эмоций! Во-первый, это действительно грандиозная красавица, где дух захватывает от величественности и красоты архитектуры, возникает ощущение, что мы в арабской сказке! Во-вторых, наша замечательная гид Алмагуль настолько интересно и легко рассказывала нам как про саму мечеть, так и про историю Астаны, что мы не заметили, как пролетели полтора часа! Очень много действительно интересных фактов, которые она облекла в живой рассказ с массой исторических деталей! От души рекомендую экскурсию 👍 ❤️ На экскурсии мы были втроём с дочками, в Астане первый раз, также это было первое наше посещение мечети. Мы получили

А Анна Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Мечеть невероятная, на мой взгляд обязательна для посещения в Астане вне зависимости от вероисповедания. В сочетании с экскурсией, проведенной прекрасной Алмагуль оставила очень сильное впечатление! Было легко и приятно слушать, познавательно и интересно! Огромное спасибо!

Л Людмила Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Замечательная экскурсия! Алмагель рассказала о мечети, как она строилась, провела по всем залам, мы узнали интересные факты об исламе в Казахстане! Большое спасибо за прекрасно проведённое время!

Е Екатерина Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны

Воспользовалась услугами местных читать дальше гидов, взяла несколько экскурсий. Все понравилось, не пожалела.

Особо хотела бы выделить Алмагуль и Жанар.

Проведенные ими экскурсии были интересные, познавательные, комфортные и,что не мало важно, проведены профессионально. Огромное им спасибо за это. Удачи и процветания вашей фирме. Была в Астане несколько дней по делам. Решила поближе познакомиться с городом, узнать его историю, посетить значимые достопримечательности.Воспользовалась услугами местных

С Софья Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Прекрасная экскурсия! Все очень интересно и познавательно! Рекомендую!)

Т Таисия Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны читать дальше - Алмагуль. Мы забыли о времени, о всем стороннем, были полностью погружены в историю мечети, её устройство, её порядки, особенности веры. Место силы. Рады, что выбрали эту программу и прекрасного гида, все очень доступно, логично, интересно. Это больше, чем экскурсия. Это сопровождение в мир, полный таинств и, одновременно, открытости. Уникальное место, посыл, атмосфера. Благодарим нашего проводника

К Ксения Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Остались очень довольны после проведения экскурсии! Альмагуль - замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывала про саму мечеть, про традиции казахов, про религию и т. д. Мечеть потрясающая, узнали много интересных фактов про нее. 100% рекомендую!

Т Татьяна Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны Алмагуль, спасибо огромное за экскурсию ♡, очень мне понравилось!!!

Экскурсия была интересной, я первый раз в мечети, поэтому для меня всё новое, неизвестное. Время быстро пролетело. Алмагуль внимательная, получилась душевная экскурсия. Рекомендую от души.