Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
от 2800 ₽ за всё до 5 чел.
Кофейный спринт по Астане на спорткаре
Прокатиться на Volkswagen Scirocco и сделать 3 пит-стопа в аутентичных кофейнях
«Пробуете авторские напитки и услышите, как архитектура Астаны расцвела за одно поколение»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
3699 ₽ за человека
Адреналиновый коктейль: по барам Астаны на спорткаре
Погрузиться в культуру города, зайти в концептуальные заведения и прокатиться на стильном авто
«Попробуете авторские коктейли, насладитесь музыкой и узнаете историю появления инсайдерских местечек»
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
5599 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий16 ноября 2025Про мечеть сказано многое и я подтверждаю, что она прекрасна.
Но мне хочется сказать про Алмагуль:
- Пунктуальна
- Вежлива
- Доброжелательна
- Образована
- И просто человек любящий свое дело!
Спасибо вам огромное! Вы прекрасный человек ❤️
- ООльга5 ноября 2025Сегодня чудесно провели время в компании гида Алмагуль на экскурсии в центральной мечети. Искренне рекомендую всем заинтересованным обращаться к ней
- ННаталья5 ноября 2025Потрясающее погружение в историю и архитектуру мечети!
Выражаем огромную благодарность Алмагуль за блестящую экскурсию! Она не просто высококлассный профессионал с прекрасной
- ААлина3 ноября 2025Со вчерашнего дня прибываем под впечатлением от экскурсии в главную мечеть Астаны. Столько лет ездили мимо, любуясь со стороны и
- ЕЕлена27 октября 2025Супер-экскурсия! За пару часов прокатились по лучшим кофейням Астаны на спорткаре, а Гид увлекательно рассказывал истории о городе, кофейной культуре и каждом месте. Вкусно, динамично и очень атмосферно! Очень рекомендуем!
- ННаталья27 октября 2025Экскурсия с Алмагуль оставила неизгладимое впечатление!!
Душевный рассказ с огромным количеством исторических фактов, невероятная красота Мечети - всё это навсегда останется в сердцах.
Спасибо огромное, Алмагуль
- ССветлана6 октября 2025Экскурсия с Алмагуль была настолько девичьей и нежной, что не хотелось расставаться с ней! Знания, вера, доброта, любовь к людям
- ЕЕкатерина10 сентября 2025Рекомендую! Прекрасный экскурсовод
- ГГалина9 сентября 2025Замечательная экскурсия! Завораживает мощь, великолепие и красота самой мечети! И в тоже время особая душевность и теплота, которой наполнены сами
- ЛЛилия9 сентября 2025Все прошло прекрасно, нам все очень понравилось, прекрасная экскурсовод!
- ВВиктория26 августа 2025Очень интересная экскурсия. Много информации, все очень подробно рассказано и показано. Однозначно стоит сходить! Рекомендую! Нам очень понравилось!
- ААнна22 августа 2025На экскурсии мы были втроём с дочками, в Астане первый раз, также это было первое наше посещение мечети. Мы получили
- ААнна22 августа 2025Мечеть невероятная, на мой взгляд обязательна для посещения в Астане вне зависимости от вероисповедания. В сочетании с экскурсией, проведенной прекрасной Алмагуль оставила очень сильное впечатление! Было легко и приятно слушать, познавательно и интересно! Огромное спасибо!
- ЛЛюдмила20 августа 2025Замечательная экскурсия! Алмагель рассказала о мечети, как она строилась, провела по всем залам, мы узнали интересные факты об исламе в Казахстане! Большое спасибо за прекрасно проведённое время!
- ЕЕкатерина14 августа 2025Была в Астане несколько дней по делам. Решила поближе познакомиться с городом, узнать его историю, посетить значимые достопримечательности.
Воспользовалась услугами местных
- ССофья31 июля 2025Прекрасная экскурсия! Все очень интересно и познавательно! Рекомендую!)
- ТТаисия29 июля 2025Это больше, чем экскурсия. Это сопровождение в мир, полный таинств и, одновременно, открытости. Уникальное место, посыл, атмосфера. Благодарим нашего проводника
- ККсения19 июля 2025Остались очень довольны после проведения экскурсии! Альмагуль - замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывала про саму мечеть, про традиции казахов, про религию и т. д. Мечеть потрясающая, узнали много интересных фактов про нее. 100% рекомендую!
- ТТатьяна16 июля 2025Алмагуль, спасибо огромное за экскурсию ♡, очень мне понравилось!!!
Экскурсия была интересной, я первый раз в мечети, поэтому для меня всё новое, неизвестное. Время быстро пролетело. Алмагуль внимательная, получилась душевная экскурсия. Рекомендую от души.
- ДДаниил16 июля 2025Прошло все отлично! Экскурсией доволен, советую остальным. Экскурсовод знает дело хорошо, вежливая, общительная, на все вопросы отвечает корректно.
