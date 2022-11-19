Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по старому городу

Знакомство с Астаной

Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по старому городу
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по старому городу
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по старому городу
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по старому городу
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по старому городу
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по старому городу

Что вас ожидает 🤩

  • Монумент правосудия
  • Дом купца Василия Кубрина
  • Мост Атырау
  • Торговый дом купца Матвея Кубрина
  • Музей Сакена Сейфуллина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Казахстан — государство с непростой историей. Это необъятная и очень разная страна, а её столица, Астана, стремительно впитывает в себя национальные особенности и красоту этих мест. Город ярко отражает историю, здесь сохранились несколько построек, которые помнят многих известных жителей разных эпох.
Ваш маршрут пройдёт по старой части столицы Казахстана, и начнётся у здания городской управы. На два часа вы погрузитесь в литературную, культурную и купеческую жизнь Астаны.
На аудиоэкскурсии вы познакомитесь с историей основоположника современной казахской литературы Сакена Сейфуллина и многими другими знаковыми историческими личностями, которые в разное время формировали основу казахской государственности.
Затем вы рассмотрите фасады исторических зданий конца XIX–начала XX века и расшифруете их детали.
Вы посетите торговый дом купца Кубрина, известного торговлей ювелирными и галантерейными товарами, а также заглянете на торговые ряды ремесленников на местном Арбате. Там же увидите скульптуру, посвящённую группе The Beatles, и трон из сериала «Игра престолов».
Завершится ваш маршрут на футуристическом мосту «Атырау көпірі».
Приглашаем вас познакомиться с Астаной вместе с нами!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Астане с офлайн-картой для удобной навигации
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Желтоксан, 11
Завершение: Мост «Атырау көпірі»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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