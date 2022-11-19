Казахстан — государство с непростой историей. Это необъятная и очень разная страна, а её столица, Астана, стремительно впитывает в себя национальные особенности и красоту этих мест. Город ярко отражает историю, здесь сохранились несколько построек, которые помнят многих известных жителей разных эпох.

Ваш маршрут пройдёт по старой части столицы Казахстана, и начнётся у здания городской управы. На два часа вы погрузитесь в литературную, культурную и купеческую жизнь Астаны.

На аудиоэкскурсии вы познакомитесь с историей основоположника современной казахской литературы Сакена Сейфуллина и многими другими знаковыми историческими личностями, которые в разное время формировали основу казахской государственности.

Затем вы рассмотрите фасады исторических зданий конца XIX–начала XX века и расшифруете их детали.

Вы посетите торговый дом купца Кубрина, известного торговлей ювелирными и галантерейными товарами, а также заглянете на торговые ряды ремесленников на местном Арбате. Там же увидите скульптуру, посвящённую группе The Beatles, и трон из сериала «Игра престолов».

Завершится ваш маршрут на футуристическом мосту «Атырау көпірі».

Приглашаем вас познакомиться с Астаной вместе с нами!

Как проходит аудиоэкскурсия: