Казахстан — государство с непростой историей. Это необъятная и очень разная страна, а её столица, Астана, стремительно впитывает в себя национальные особенности и красоту этих мест. Город ярко отражает историю, здесь сохранились несколько построек, которые помнят многих известных жителей разных эпох.
Ваш маршрут пройдёт по старой части столицы Казахстана, и начнётся у здания городской управы. На два часа вы погрузитесь в литературную, культурную и купеческую жизнь Астаны.
На аудиоэкскурсии вы познакомитесь с историей основоположника современной казахской литературы Сакена Сейфуллина и многими другими знаковыми историческими личностями, которые в разное время формировали основу казахской государственности.
Затем вы рассмотрите фасады исторических зданий конца XIX–начала XX века и расшифруете их детали.
Вы посетите торговый дом купца Кубрина, известного торговлей ювелирными и галантерейными товарами, а также заглянете на торговые ряды ремесленников на местном Арбате. Там же увидите скульптуру, посвящённую группе The Beatles, и трон из сериала «Игра престолов».
Завершится ваш маршрут на футуристическом мосту «Атырау көпірі».
Приглашаем вас познакомиться с Астаной вместе с нами!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).