Аудиоэкскурсия по Астане проходит в районе главного бульвара Казахстана — бульвара Нуржол. Вы прочувствуете ритм современной столицы и откроете для себя интересные ракурсы для изучения города.
За два часа экскурсии вы познакомитесь с самыми современными и передовыми архитектурными произведениями.
Ваша прогулка начнётся напротив торгового центра «Хан Шатыр» — одного из самых смелых проектов студии британского архитектора Нормана Фостера.
Затем вы полюбуетесь скульптурными и фонтанными группами Парка влюблённых и увидите знаменитый монумент «Астана-Байтерек», символизирующий дерево жизни на планете Земля.
Вы не сможете пройти мимо фасада театра «Астана Опера»: авторы проекта настолько удачно вписали классические элементы в современную ткань города, что невозможно оторвать взгляда.
Во время экскурсии вы также услышите историю Казахстана и узнаете, как страна развивается сегодня.
В финальной части прогулки вы увидите ещё одно творение бюро Нормана Фостера — «Назарбаев центр». Здание в виде гигантского ока, устремлённого в небо, символизирует жизненную силу современного Казахстана.
Также вы полюбуетесь эффектным «цветком в степи» — зданием центрального концертного зала «Казахстан».
Зарядите перед прогулкой смартфон — вас ждёт много фотографий — и отправляйтесь исследовать Астану!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).