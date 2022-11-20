Аудиоэкскурсия по Астане проходит в районе главного бульвара Казахстана — бульвара Нуржол. Вы прочувствуете ритм современной столицы и откроете для себя интересные ракурсы для изучения города.

За два часа экскурсии вы познакомитесь с самыми современными и передовыми архитектурными произведениями.

Ваша прогулка начнётся напротив торгового центра «Хан Шатыр» — одного из самых смелых проектов студии британского архитектора Нормана Фостера.

Затем вы полюбуетесь скульптурными и фонтанными группами Парка влюблённых и увидите знаменитый монумент «Астана-Байтерек», символизирующий дерево жизни на планете Земля.

Вы не сможете пройти мимо фасада театра «Астана Опера»: авторы проекта настолько удачно вписали классические элементы в современную ткань города, что невозможно оторвать взгляда.

Во время экскурсии вы также услышите историю Казахстана и узнаете, как страна развивается сегодня.

В финальной части прогулки вы увидите ещё одно творение бюро Нормана Фостера — «Назарбаев центр». Здание в виде гигантского ока, устремлённого в небо, символизирует жизненную силу современного Казахстана.

Также вы полюбуетесь эффектным «цветком в степи» — зданием центрального концертного зала «Казахстан».

Зарядите перед прогулкой смартфон — вас ждёт много фотографий — и отправляйтесь исследовать Астану!

Как проходит аудиоэкскурсия: