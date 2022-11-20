Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане

Вперед в будущее

Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане

Что вас ожидает 🤩

  • Назарбаев центр
  • Парк влюбленных
  • Хан Шатыр
  • Байтерек
  • ЦКЗ Казахстан
  • Астана Опера
  • Здание Национального архива
  • Поющие фонтаны
  • Произведения британского архитектора Нормана Фостера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Аудиоэкскурсия по Астане проходит в районе главного бульвара Казахстана — бульвара Нуржол. Вы прочувствуете ритм современной столицы и откроете для себя интересные ракурсы для изучения города.
За два часа экскурсии вы познакомитесь с самыми современными и передовыми архитектурными произведениями.
Ваша прогулка начнётся напротив торгового центра «Хан Шатыр» — одного из самых смелых проектов студии британского архитектора Нормана Фостера.
Затем вы полюбуетесь скульптурными и фонтанными группами Парка влюблённых и увидите знаменитый монумент «Астана-Байтерек», символизирующий дерево жизни на планете Земля.
Вы не сможете пройти мимо фасада театра «Астана Опера»: авторы проекта настолько удачно вписали классические элементы в современную ткань города, что невозможно оторвать взгляда.
Во время экскурсии вы также услышите историю Казахстана и узнаете, как страна развивается сегодня.
В финальной части прогулки вы увидите ещё одно творение бюро Нормана Фостера — «Назарбаев центр». Здание в виде гигантского ока, устремлённого в небо, символизирует жизненную силу современного Казахстана.
Также вы полюбуетесь эффектным «цветком в степи» — зданием центрального концертного зала «Казахстан».
Зарядите перед прогулкой смартфон — вас ждёт много фотографий — и отправляйтесь исследовать Астану!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Астане с офлайн-картой для удобной навигации
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: проспект Туран, 37, Есильский район
Завершение: улица Сыганак, 16 / 5, Есильский район
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🔭Обзорные🎧Аудиогиды

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