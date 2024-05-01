Аудиогиды и аудиоэкскурсии Астаны

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Астане, цены от 690 ₸. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Астане: современная столица и её архитектурные чудеса
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны с эксклюзивной аудиоэкскурсией. Вас ждет увлекательное путешествие по бульвару Нуржол
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
«Аудиоэкскурсия по Астане проходит в районе главного бульвара Казахстана — бульвара Нуржол»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 150 за человека
Знакомство с Астаной: аудиопрогулка по Cтарому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Знакомство с Астаной: уникальная аудиопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в историю и культуру Астаны, пройдя по маршруту аудиогида. Откройте для себя город под новым углом
Начало: Около Русского Академического театра
«Аудиопрогулка начнется у здания городской управы и завершится на футуристическом мосту Атырау»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
790 за человека
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
«Аудиопрогулка начнется напротив торгового центра Хан Шатыр, где вы познакомитесь с одним из самых смелых проектов студии британского архитектора Нормана Фостера»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Аудиогиды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 5 150. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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