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Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Астане: современная столица и её архитектурные чудеса
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны с эксклюзивной аудиоэкскурсией. Вас ждет увлекательное путешествие по бульвару Нуржол
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
«Аудиоэкскурсия по Астане проходит в районе главного бульвара Казахстана — бульвара Нуржол»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 150₸ за человека
Аудиогид
2 часа
Знакомство с Астаной: уникальная аудиопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в историю и культуру Астаны, пройдя по маршруту аудиогида. Откройте для себя город под новым углом
Начало: Около Русского Академического театра
«Аудиопрогулка начнется у здания городской управы и завершится на футуристическом мосту Атырау»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
790₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
«Аудиопрогулка начнется напротив торгового центра Хан Шатыр, где вы познакомитесь с одним из самых смелых проектов студии британского архитектора Нормана Фостера»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон1 мая 2024Отличная экскурсия: маршрут, описание и т. п. Всё супер!
- ССветлана16 мая 2023Все отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Аудиогиды»
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