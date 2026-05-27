Приглашаем вас в место, которое называют казахстанским Марсом из-за его внеземных ландшафтов. Здесь вы увидите рельефы, похожие на каньоны Аризоны, Долину Монументов и лунную поверхность. Ущелье Ыбыкты Сай — не просто природное чудо, а декорации для путешествия внутрь себя. Мы не торопимся — идём в ритме пространства. Не просто смотрим — а чувствуем, слушаем, взаимодействуем!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по ажурным каньонам и фантастическим каменным стенам. Миллионы лет назад на месте плато был древний океан Тетис, а сегодня здесь застыли волны древних скал, напоминающие окаменевшие шторма.
- Пройдётесь по узким проходам, где скалы смыкаются так близко, что касаются плеч. Остановитесь в самых выразительных точках для фото и отдыха.
- Затем мы разобьём вам лагерь недалеко от локации — там вы отдохнёте и пообедаете.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на подготовленном внедорожнике.
- Питание и пропуск в заповедные места входят в стоимость поездки.
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 6 лет.
- Вас буду сопровождать я или другой гид-проводник из нашей команды.
Важно!
- Дорога до локации займёт 1-1,5 часа в одну сторону. На месте можно провести от 1 до 4 часов (зависит от ваших предпочтений).
- Маршрут комфортный — с остановками и минимальными пешими переходами. Однако будьте готовыми к поездке по пересечённой местности. При форс-мажорных погодных условиях прогуляться далеко вглубь ущелья будет невозможно.
- Обед в походных условиях: овощи, горячее блюдо на ваш выбор (спагетти с мясом/шашлык/жареная картошка с тушёнкой), чай/кофе, сладости.
- Дополнительно можем устроить для вас профессиональную фотосессию (подробности в переписке).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асия — ваша команда гидов в Актау
Я — гид по Мангистау, земле моих предков. Как настоящий кочевник, я не могу сидеть на месте, поэтому выбрала путь проводника. Я хочу показать вам этот удивительный край — его бескрайние
