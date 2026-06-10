37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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любит край в котором живет, свежо и интересно преподносит не только исторические факты, но и современную повседневность местных жителей. И даже наши дети, вечно уткнувшиеся в телефон и заткнувшие в уши наушники с любопытством переключались на рассказы и вопросы Ирины и восхищались живописными видами вокруг. Чудесный маршрут, удобное и гибкое время, интересное повествование - все, что нужно для увлекательной и незабываемой прогулки! Ирина, отдельное спасибо за прекрасные ракурсы и более чем удачные кадры, сделанные для нас вами во время прогулки. Приглашаем и вас посетить наш край, обещаем вам в знак благодарности прогулку по самым интересным местам! С благодарностью, все мы:-)))