37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагаю вам приключенческую поездку на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра.
Если вы хотите увидеть самые красочные пейзажи, сделать самые яркие фотографии, побывать в пещерах, где когда-то прятались пираты, искупаться на одном из самых интересных и укромных пляжей Кипра, то вам сюда!
Если вы хотите увидеть самые красочные пейзажи, сделать самые яркие фотографии, побывать в пещерах, где когда-то прятались пираты, искупаться на одном из самых интересных и укромных пляжей Кипра, то вам сюда!
Описание экскурсии
Программа
Мы посетим такие места, как:
- Мост влюбленных;
- Мост грешников;
- Королевские пещеры;
- Сквозная пещера;
- Смотровая площадка на мысе Каво Греко;
- Голубая лагуна
- Церковь Козьмы и Дамиана;
- Пещера Святых Целителей;
- Последний пункт программы на выбор:
— Пляж Коннос Бэй с купанием (30-40 минут)
— Церковь пророка Ильи в Протарасе. Находится на высоте 155 метров над уровнем моря. С площадки открывается великолепный панорамный вид на море и Протарас. Здесь можно завязать ленточки на дереве желаний!
Организационные детали
Дополнительная оплата за шезлонги и зонтики на пляже: €2,5 за чел.
Трансфер
- Трансфер из Айа-Напы и Протараса включён в стоимость. Поедем на автомобиле Nissan Serena 2016 года с кондиционером
- Также можем организовать трансфер из Ларнаки и близлежащих к ней населённых пунктов (Ороклини, Ормидья, Пила и т. д.), доплата составит €40 за группу
- Из Лимассола, Пафоса и с Северного Кипра эта экскурсия не проводится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На крыльце вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Айе-Напе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1434 туристов
Я с радостью познакомлю вас с красотами Кипра, а также с историей и культурными особенностями этой замечательной страны. Живу здесь с 2005 года, экскурсии провожу с 2014 года. Знаю не
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё было отлично! Ирина очень компанейский человек,приятный в общении и знающий историю острова
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю, очень приятно! 🙏
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Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен для посещения на Кипре, это одна из природных жемчужин острова.
Ирина - отличный экскурсовод, мы
Ирина - отличный экскурсовод, мы
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И
Пишу слова благодарности Юлии- задача была не сильно перегружать исторической справкой, больше посмотреть локации с разных точек и сделать красивый фото-видео материал. Юлия оповестила накануне, что выезжаем чуть раньше и
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Если вы хотите прокатиться с комфортом по самым красивым местам юго-востока острова Кипр, и при этом услышать увлекательный рассказ об истории этого места, вам необходимо обратиться именно к Ирине! Ирина
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Е
Это абсолютный восторг! Столько красивых мест и всё в одной экскурсии! Юлия просто умница! Все интересно и доходчиво рассказает, мастер своего дела! И с погодой очень повезло!
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Р
Спасибо за экскурсию и отлично проведённый день!
Получили много удовольствия от прекрасных природных видов, а также много интересной информации про остров Кипр!
Спасибо!
Получили много удовольствия от прекрасных природных видов, а также много интересной информации про остров Кипр!
Спасибо!
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