37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Последний пункт программы на выбор: Пляж Коннос Бэй с купанием. Или церковь пророка Ильи с деревом желаний. (Церковь находится на высоте 155 метров над уровнем моря. С площадки открывается великолепный панорамный вид на море и Протарас. Здесь можно набрать святой воды и завязать ленточки на дереве желаний!) Или пешая прогулка к пещере Циклопа.
Организационные детали
Дополнительная оплата за шезлонги на пляже: 2.5 евро/чел.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина. Я и наша небольшая команда гидов с радостью познакомит вас с красотами Кипра. Все мы живем здесь не меньше 14 лет, знаем не только историю острова, но и его обычаи, традиции и законы (некоторые из них весьма необычны). Наши друзья и родственники сами творили эту историю — можно сказать, что мы получаем информацию «из первых рук». Мы любим Кипр и его жителей и стараемся, чтобы наши путешественники также полюбили этот благословенный остров, чтоб у них остались сладкие воспоминания от поездок и желание возвращаться сюда снова и снова. До встречи!
Отличная возможность посмотреть остров, если не хочешь арендовать авто. Ирина очень приятный экскурсовод, собеседник, провожатый, знает про Кипр не только из книг, вводит в культуру народа и страны. Мы остались довольны!
Юлия
16 октября 2019
Была на экскурсии с двумя детьми 6 и 7 лет. Нам очень понравилось. Для детей такого возраста эта экскурсия идеальный вариант. Сделали много красивых фото.
Елена
10 октября 2019
Вчера были на экскурсии мыс Каво Греко с гидом Ольгой из команды Ирины.По нашей просьбе(у ребенка рука сломана) Ольга скорректировала маршрут и все прошло очень комфортно.Ольга буквально все знает о жизни на острове,дала много полезной информации,сделала нам фотографии,а таких природных красот,как на мысе Каво Греко ещё поискать.Рекомендую однозначно.
Артем
13 сентября 2019
Отличный маршрут, всё очень понравилось.
Елена
12 июля 2019
Были на замечательной экскурсии - Сокровища Каво Греко. Очень понравилось! Потрясающе красивые места: мост влюбленных, мост грешников, смотровая площадка Мыса. Посетили пиратские пещеры, очень понравилось в пещере Циклопа. Гид Ирина очень интересно и доступно (с нами был ребенок 6 лет) рассказывала историю Кипра; мифы древней Греции очень заинтересовали нашу дочку (мы раньше ей не читали эти сказки - теперь требует продолжение историй)). Несмотря на то, что наша семья особо религией не интересуется, довольно интересно мне было в церкви святых Космы и Дамиана, часовне и церкви святого Епифания. Не было вопросов, на которые Ирина не дала бы исчерпывающих ответов, я узнала много нового и о сельском хозяйстве государства, о его флоре-фауне, о различных исторических и религиозных событиях, про которые не написано в учебниках и путеводителях. Экскурсия доступна, нас заранее предупредили об удобной обуви - и проблем с подъемом в гору или со спусками в пещеры (в шлепках это было-бы крайне неудобно) - не было. Время пролетело очень быстро. Мы будем еще очень долго вспоминать наше путешествие. Еще раз спасибо всей команде Трипстера и отдельно огромное спасибо замечательному гиду Ирине!
Жанна
4 июля 2019
Наше мини путешествие с экскурсоводом прошло на Ура!! Легко, интересно, доступно. Спасибо!
Виктор
18 июня 2019
Экскурсия очень понравилась, Ирина молодец! Увидели шикарные места Кипра, много сделали классных фото. Во время поездки два раза купались в живописных бухтах! Ирина не подгоняла и не дергала, по времени не ограничивала. Рекомендуем эту поездку всем!
Сергей
16 июня 2019
Спасибо большое Ирине за отличную экскурсию! Мы не только увидели все самые красивые места побережья, но и услышали различные истории Кипра и достопримечательностей. В обязательном порядке нужна удобная обувь, чтобы взобраться на мост любви и пещеру. Ирина учла все наши пожелания, а также на наш телефон сделала массу отличных фотографий. Нам очень понравилось! Уже порекомендовали друзьям.
павел
3 ноября 2018
собственно, на сам мыс экскурсовод с нами и не ходила. я, говорит, там была и все видела. экскурсия была в стиое вот ворота, вот мост, вот мыс.
Ольга
22 октября 2018
Экскурсия очень понравилась.
Мы были с малышом 6 месяцев и очень переживали, как все пройдет, есть ли у Ирины детское кресло, насколько ему и нам будет комфортно.
Но все прошло великолепно, Ирина - замечательный расказчик и приятная девушка, подстроила маршрут под нас.
На все наши вопросы о Кипре, культуре, обычаях, истории отвечала со знанием дела.
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