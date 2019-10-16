37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были на замечательной экскурсии - Сокровища Каво Греко. Очень понравилось! Потрясающе красивые места: мост влюбленных, мост грешников, смотровая площадка Мыса. Посетили пиратские пещеры, очень понравилось в пещере Циклопа. Гид Ирина очень интересно и доступно (с нами был ребенок 6 лет) рассказывала историю Кипра; мифы древней Греции очень заинтересовали нашу дочку (мы раньше ей не читали эти сказки - теперь требует продолжение историй)). Несмотря на то, что наша семья особо религией не интересуется, довольно интересно мне было в церкви святых Космы и Дамиана, часовне и церкви святого Епифания. Не было вопросов, на которые Ирина не дала бы исчерпывающих ответов, я узнала много нового и о сельском хозяйстве государства, о его флоре-фауне, о различных исторических и религиозных событиях, про которые не написано в учебниках и путеводителях. Экскурсия доступна, нас заранее предупредили об удобной обуви - и проблем с подъемом в гору или со спусками в пещеры (в шлепках это было-бы крайне неудобно) - не было. Время пролетело очень быстро. Мы будем еще очень долго вспоминать наше путешествие. Еще раз спасибо всей команде Трипстера и отдельно огромное спасибо замечательному гиду Ирине!