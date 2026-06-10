37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сокровища мыса Каво Греко

Приключенческая поездка на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
Предлагаю вам приключенческую поездку на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра.

Если вы хотите увидеть самые красочные пейзажи, сделать самые яркие фотографии, побывать в пещерах, где когда-то прятались пираты, искупаться на одном из самых интересных и укромных пляжей Кипра, то вам сюда!
4.9
62 отзыва
Сокровища мыса Каво Греко
Сокровища мыса Каво Греко
Сокровища мыса Каво Греко

Описание экскурсии

Программа

Мы посетим такие места, как:

  • Мост влюбленных;
  • Мост грешников;
  • Королевские пещеры;
  • Сквозная пещера;
  • Смотровая площадка на мысе Каво Греко;
  • Голубая лагуна
  • Церковь Козьмы и Дамиана;
  • Пещера Святых Целителей;
  • Последний пункт программы на выбор:
    — Пляж Коннос Бэй с купанием (30-40 минут)
    — Церковь пророка Ильи в Протарасе. Находится на высоте 155 метров над уровнем моря. С площадки открывается великолепный панорамный вид на море и Протарас. Здесь можно завязать ленточки на дереве желаний!

Организационные детали

Дополнительная оплата за шезлонги и зонтики на пляже: €2,5 за чел.

Трансфер

  • Трансфер из Айа-Напы и Протараса включён в стоимость. Поедем на автомобиле Nissan Serena 2016 года с кондиционером
  • Также можем организовать трансфер из Ларнаки и близлежащих к ней населённых пунктов (Ороклини, Ормидья, Пила и т. д.), доплата составит €40 за группу
  • Из Лимассола, Пафоса и с Северного Кипра эта экскурсия не проводится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На крыльце вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Айе-Напе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1434 туристов
Я с радостью познакомлю вас с красотами Кипра, а также с историей и культурными особенностями этой замечательной страны. Живу здесь с 2005 года, экскурсии провожу с 2014 года. Знаю не
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только историю острова, но и его обычаи, традиции и законы. Люблю Кипр и его жителей и стараюсь, чтобы путешественники тоже полюбили этот благословенный остров, чтобы у них остались тёплые воспоминания от поездок и желание возвращаться сюда снова и снова. Жду вас на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
7
3
4
2
1
Анна
Всё было отлично! Ирина очень компанейский человек,приятный в общении и знающий историю острова
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю, очень приятно! 🙏
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Анастасия
Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен для посещения на Кипре, это одна из природных жемчужин острова.
Ирина - отличный экскурсовод, мы
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открыли для себя много нового в истории Кипра, его мифологии и при следующей поездке обязательно запишется на экскурсию в замок Фамагуста.
Из советов будущим туристам: обувайте кроссовки или любую другую удобную обувь. Босоножки и красивые туфли никак не подойдут для прогулки по Каво Греко.

Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен
Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен
Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен
Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен
Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен
Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен
Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен
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И
Пишу слова благодарности Юлии- задача была не сильно перегружать исторической справкой, больше посмотреть локации с разных точек и сделать красивый фото-видео материал. Юлия оповестила накануне, что выезжаем чуть раньше и
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это сыграло нам на руку, так как туристов становится все больше и больше и можно иногда долго ожидать заветных кадров. Последнюю локацию -один из пляжей с удовольствием заменили на очень атмосферное кафе. Была на экскурсии с дочкой (17 лет), которую Юля тоже к себе расположила. Юлия очень общительная, рассказала свою история переезда на остров, дала советы по подаркам родным.

Пишу слова благодарности Юлии- задача была не сильно перегружать исторической справкой, больше посмотреть локации с разных
Пишу слова благодарности Юлии- задача была не сильно перегружать исторической справкой, больше посмотреть локации с разных
Пишу слова благодарности Юлии- задача была не сильно перегружать исторической справкой, больше посмотреть локации с разных
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Катя
Если вы хотите прокатиться с комфортом по самым красивым местам юго-востока острова Кипр, и при этом услышать увлекательный рассказ об истории этого места, вам необходимо обратиться именно к Ирине! Ирина
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любит край в котором живет, свежо и интересно преподносит не только исторические факты, но и современную повседневность местных жителей. И даже наши дети, вечно уткнувшиеся в телефон и заткнувшие в уши наушники с любопытством переключались на рассказы и вопросы Ирины и восхищались живописными видами вокруг. Чудесный маршрут, удобное и гибкое время, интересное повествование - все, что нужно для увлекательной и незабываемой прогулки! Ирина, отдельное спасибо за прекрасные ракурсы и более чем удачные кадры, сделанные для нас вами во время прогулки. Приглашаем и вас посетить наш край, обещаем вам в знак благодарности прогулку по самым интересным местам! С благодарностью, все мы:-)))

Если вы хотите прокатиться с комфортом по самым красивым местам юго-востока острова Кипр, и при этом
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Е
Это абсолютный восторг! Столько красивых мест и всё в одной экскурсии! Юлия просто умница! Все интересно и доходчиво рассказает, мастер своего дела! И с погодой очень повезло!
Это абсолютный восторг! Столько красивых мест и всё в одной экскурсии! Юлия просто умница! Все интересно
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Р
Спасибо за экскурсию и отлично проведённый день!
Получили много удовольствия от прекрасных природных видов, а также много интересной информации про остров Кипр!
Спасибо!
Спасибо за экскурсию и отлично проведённый день!
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