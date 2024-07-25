Описание экскурсии

Лабиринт Минотавра Вначале мы отправимся попытать счастье в самом настоящем лабиринте Минотавра. Это единственный на Кипре лабиринт из живой изгороди, который станет для вас увлекательным приключением. А ещё у вас будет возможность совершить настоящее путешествие вокруг Кипра прогуляться по зелёной тропе, повторяющей очертания береговой линии острова. Во время этого приключения вы сможете увидеть жителей дикой природы: птиц, рептилий и насекомых. Так же вам будет весьма интересно посетить ботанические сады с ароматными травами. Ну а затем вас ждёт отдых в тени за чашечкой настоящего травяного чая. В лавке парка можно приобрести чародейские ароматные смеси из трав, волшебные чаи и магическую косметику. Мыс Каво Греко и мост влюблённых Далее мы поднимемся на самый верх Мыса Каво Греко, в национальный парк, где с высоты вам откроется захватывающая дух панорама. Мы расскажем вам легенду о морском чудовище, которое на самом деле является самым добрым чудовищем в морском мире. В поисках этого милейшего создания мы отправимся к каменным замкам мыса Каво Греко, где скалы, по форме напоминающие игольное ушко или окошко, так и манят сделать волшебные кадры. Рядом есть ещё одно чудо Айя-Напы это «мост влюблённых» уникальная скала, миллионами лет вытачиваемая ветрами и волнами, словно настоящий мост, зависает над морской водой. Это место овеяно легендами и преданиями о влюбленных, которые из уст в уста передаются из поколения в поколение местными жителями. Здесь же мы побываем в часовне целителей Космы и Дамиана и спустимся в пещеру, в которой скрывался монах-отшельник оберегающий чудотворную икону. Феерическое Шоу фонтанов Насладившись красивыми видами мы отправимся в курортный поселок Протарас, где в 9 часов вечера начнется феерическое Шоу фонтанов. Более восемнадцати тысяч струй и 500 прожекторов с множеством фантастических цветовых комбинаций сольются воедино в красочном вечернем представлении, которое будет сопровождаться классической музыкой, современными мелодиями и напевами русских и греческих народных песен. Водное шоу будет состоять из нескольких частей: «Лазерное чудо», «Танцы воды» — здесь использована самая сложная в мире система управления водой и «Извержение вулкана» — это кульминация всего шоу, за основу был взят реальный вулкан Этна, огненные шары извергнутся на высоту до 9-ти метров, вода и огонь сольются в магическом танце. Наблюдать шоу вы будете сидя за столиком уютного кафе. А ещё, здесь вы можете воспользоваться уникальной услугой, и удивить своих близких, устроив им сюрприз на день рождения, годовщину или даже сделать предложение руки и сердца. Ваше персональное послание появится в лазерном шоу на 30-метровом водном экране в красочном свете. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта, удобную обувь и головные уборы. Протяженность: до 150 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 7; Пеший участок: до 1200 м.