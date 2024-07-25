Представьте себе день, наполненный приключениями и открытиями на восточном побережье Кипра.
Ваше путешествие начнется с посещения лабиринта Минотавра, где каждый поворот обещает новое испытание и возможность встретиться лицом к лицу с
Ваше путешествие начнется с посещения лабиринта Минотавра, где каждый поворот обещает новое испытание и возможность встретиться лицом к лицу с
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальное шоу фонтанов
- 🌿 Природные заповедники
- 🏛 Исторические легенды
- 🦋 Живая природа
- 🌊 Живописные виды
- 🍵 Травяной чай
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Лабиринт Минотавра
- Мыс Каво Греко
- Мост влюблённых
- Часовня Космы и Дамиана
- Пещера монаха-отшельника
- Шоу фонтанов
Описание экскурсии
Лабиринт Минотавра Вначале мы отправимся попытать счастье в самом настоящем лабиринте Минотавра. Это единственный на Кипре лабиринт из живой изгороди, который станет для вас увлекательным приключением. А ещё у вас будет возможность совершить настоящее путешествие вокруг Кипра прогуляться по зелёной тропе, повторяющей очертания береговой линии острова. Во время этого приключения вы сможете увидеть жителей дикой природы: птиц, рептилий и насекомых. Так же вам будет весьма интересно посетить ботанические сады с ароматными травами. Ну а затем вас ждёт отдых в тени за чашечкой настоящего травяного чая. В лавке парка можно приобрести чародейские ароматные смеси из трав, волшебные чаи и магическую косметику. Мыс Каво Греко и мост влюблённых Далее мы поднимемся на самый верх Мыса Каво Греко, в национальный парк, где с высоты вам откроется захватывающая дух панорама. Мы расскажем вам легенду о морском чудовище, которое на самом деле является самым добрым чудовищем в морском мире. В поисках этого милейшего создания мы отправимся к каменным замкам мыса Каво Греко, где скалы, по форме напоминающие игольное ушко или окошко, так и манят сделать волшебные кадры. Рядом есть ещё одно чудо Айя-Напы это «мост влюблённых» уникальная скала, миллионами лет вытачиваемая ветрами и волнами, словно настоящий мост, зависает над морской водой. Это место овеяно легендами и преданиями о влюбленных, которые из уст в уста передаются из поколения в поколение местными жителями. Здесь же мы побываем в часовне целителей Космы и Дамиана и спустимся в пещеру, в которой скрывался монах-отшельник оберегающий чудотворную икону. Феерическое Шоу фонтанов Насладившись красивыми видами мы отправимся в курортный поселок Протарас, где в 9 часов вечера начнется феерическое Шоу фонтанов. Более восемнадцати тысяч струй и 500 прожекторов с множеством фантастических цветовых комбинаций сольются воедино в красочном вечернем представлении, которое будет сопровождаться классической музыкой, современными мелодиями и напевами русских и греческих народных песен. Водное шоу будет состоять из нескольких частей: «Лазерное чудо», «Танцы воды» — здесь использована самая сложная в мире система управления водой и «Извержение вулкана» — это кульминация всего шоу, за основу был взят реальный вулкан Этна, огненные шары извергнутся на высоту до 9-ти метров, вода и огонь сольются в магическом танце. Наблюдать шоу вы будете сидя за столиком уютного кафе. А ещё, здесь вы можете воспользоваться уникальной услугой, и удивить своих близких, устроив им сюрприз на день рождения, годовщину или даже сделать предложение руки и сердца. Ваше персональное послание появится в лазерном шоу на 30-метровом водном экране в красочном свете. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта, удобную обувь и головные уборы. Протяженность: до 150 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 7; Пеший участок: до 1200 м.
Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Текке Хала Султан
- Соленое озеро Алики
- Набережная Ларнаки
- Береговая крепость Ларнаки
- Церковь Святого Лазаря
- Акведук Камарес
- Женский монастырь Св. Минаса
- Винодельный завод «Ktima Christoudia»
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Вход в парк «Cyherbia» стоит 5 евро для взрослых и 3 евро для детей от 5-12 лет. Детям до 5 лет вход бесплатный. В ваш билет также входит бесплатная чашка или стакан холодного чая (по сезону)
- Входные билеты на танцующие фонтаны стоят:
- Только шоу: Взрослые - 23 евро/дети - 15 евро
- Шоу и ужин: Взрослые - 38 евро/дети - 25 евро
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта, удобную обувь и головные уборы
- Протяженность: до 150 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 200 м Число остановок: 7 Пеший участок: до 1200 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.