Отправляемся на самый край острова Кипр — мыс Греко! В этой мини-экскурсии я объединил локации с кипрских открыток и свои любимые пешие нетуристические тропы. Вас ждут причудливые ландшафтные образования, чистые воды всех оттенков синего, церковь в греческом стиле и сотни ракурсов для фото. Дополнят впечатления легенды и рассказы о местной жизни.

Описание экскурсии

Дружеская экскурсия

Дорога до мыса Греко и между самыми живописными уголками этого района пройдёт под мои рассказы по вашим интересам. Вы услышите главное об истории и географии Кипра. Поймёте, почему и как он разделён. Узнаете, что здесь выращивают и производят. Я с радостью расскажу об острове глазами местных, подскажу, что и где попробовать из яркой кипрской кухни.

Красоты мыса Греко — известные и не только

Мост Любви — символ Кипра с открыток. Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка

— символ Кипра с открыток. Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка Морские пещеры и гроты . Исследовать их изнутри или полюбоваться сверху? Вы выберете сами, но в любом случае насладитесь видами Средиземноморья — вода здесь особенно чистая

. Исследовать их изнутри или полюбоваться сверху? Вы выберете сами, но в любом случае насладитесь видами Средиземноморья — вода здесь особенно чистая Церковь Анаргири — белоснежная и с голубой крышей, она возвышается над лагуной и хранит любопытную легенду

— белоснежная и с голубой крышей, она возвышается над лагуной и хранит любопытную легенду Пешеходная прогулка. Ближе к концу экскурсии приготовьтесь к несложному пешему маршруту (около 40 минут), который приведёт нас на обзорную площадку с фантастическими пейзажами. Это почти секретное место, куда не возят туристические группы. Вечером вы встретите здесь лучший кипрский закат, утром — впечатлитесь уединённостью заповедного уголка

Организационные детали