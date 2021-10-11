Отправляемся на самый край острова Кипр — мыс Греко! В этой мини-экскурсии я объединил локации с кипрских открыток и свои любимые пешие нетуристические тропы.
Вас ждут причудливые ландшафтные образования, чистые воды всех оттенков синего, церковь в греческом стиле и сотни ракурсов для фото. Дополнят впечатления легенды и рассказы о местной жизни.
Вас ждут причудливые ландшафтные образования, чистые воды всех оттенков синего, церковь в греческом стиле и сотни ракурсов для фото. Дополнят впечатления легенды и рассказы о местной жизни.
Описание экскурсии
Дружеская экскурсия
Дорога до мыса Греко и между самыми живописными уголками этого района пройдёт под мои рассказы по вашим интересам. Вы услышите главное об истории и географии Кипра. Поймёте, почему и как он разделён. Узнаете, что здесь выращивают и производят. Я с радостью расскажу об острове глазами местных, подскажу, что и где попробовать из яркой кипрской кухни.
Красоты мыса Греко — известные и не только
- Мост Любви — символ Кипра с открыток. Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка
- Морские пещеры и гроты. Исследовать их изнутри или полюбоваться сверху? Вы выберете сами, но в любом случае насладитесь видами Средиземноморья — вода здесь особенно чистая
- Церковь Анаргири — белоснежная и с голубой крышей, она возвышается над лагуной и хранит любопытную легенду
- Пешеходная прогулка. Ближе к концу экскурсии приготовьтесь к несложному пешему маршруту (около 40 минут), который приведёт нас на обзорную площадку с фантастическими пейзажами. Это почти секретное место, куда не возят туристические группы. Вечером вы встретите здесь лучший кипрский закат, утром — впечатлитесь уединённостью заповедного уголка
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Nissan Serena. В машине для вас всегда есть вода
- Дополнительных расходов нет
- Если вы заказываете экскурсию на утреннее время, то будет возможность отдохнуть на чудесном пляже
- Возьмите с собой удобную обувь и купальные принадлежности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваш гид в Айе-Напе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 219 туристов
Добро пожаловать на Кипр. Меня зовут Серго. Я уже много лет живу на Кипре. Сам очень люблю путешествовать и прекрасно понимаю, что важно для гостей нашего острова. Также много лет занимаюсь организацией туров по острову: в первую очередь это маршруты, посвященные дивной природе Кипра. Провожу экскурсии на русском и английском языках.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
3,5 часа прошли очень быстро. Серго профессионально и бережно провез и провел двух немолодых москвичей по "ударным" точкам мыса Греко. Помимо местных красот мы успели обсудить уйму всего от менталитета
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