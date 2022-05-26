1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Познакомиться с дружелюбными животными и посетить мусульманскую святыню на берегу озера
Начало: у вашего отеля в городе и его окрестностях
«Что понравится детям: верблюды, ослики и пони»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 мая 2022Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
- ИИрина26 мая 2022Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
- ТТатьяна20 сентября 2021Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный
Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Животные», 3 ⭐ отзыва, цены от €185. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август