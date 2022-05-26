Экскурсии с животными в Айе-Напе

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Айе-Напе на русском языке, цены от €185. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Познакомиться с дружелюбными животными и посетить мусульманскую святыню на берегу озера
Начало: у вашего отеля в городе и его окрестностях
«Что понравится детям: верблюды, ослики и пони»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
185 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
    читать дальше

    не скучно, а взрослым интересно. Поездка до достопримечательностей была максимально комфортная. Очень живой гармоничный рассказ о Кипре, с любопытными фактами и просто зарисовками из обычной жизни, мы были в восторге. Гид подстроила экскурсию под наши особенности и (Аллилуйя!) младшую не стошнило в пути, старшая не гундела от скуки, а нам, родителям, было очень развлекательно и познавательно. Интерес не угасал) Рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2021
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный
    читать дальше

    быт и уклад киприотов. Были на соленом озере и в двух церквях - мусульманской мечети и кипрской. Ребёнку, конечно же, понравились верблюды, кормили, катались на паровозике, на ослике, посмотрели сам парк, интересно и взрослым и детям.

Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Животные», 3 ⭐ отзыва, цены от €185. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам