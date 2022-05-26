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не скучно, а взрослым интересно. Поездка до достопримечательностей была максимально комфортная. Очень живой гармоничный рассказ о Кипре, с любопытными фактами и просто зарисовками из обычной жизни, мы были в восторге. Гид подстроила экскурсию под наши особенности и (Аллилуйя!) младшую не стошнило в пути, старшая не гундела от скуки, а нам, родителям, было очень развлекательно и познавательно. Интерес не угасал) Рекомендую!