Что посмотреть на Кипре

Все достопримечательности 🏛️ Кипра — описания античных городов, природных, архитектурных, духовных объектов. Истинная история 📖 Кипра, какая она есть на самом деле.

Кипр

Азиатский по географическому расположению и европейский по уровню отдыха Кипр ежегодно принимает у себя несколько миллионов туристов. Здесь любой найдет развлечение по душе, и даже самый требовательный путешественник не сможет скрыть своего восторга.

Остров располагает и роскошными пляжами, и интересными историческими и природными достопримечательностями, и старинными духовными объектами с причудливой архитектурой. Ещё у нас нас есть экскурсии которые позволят лучше познакомиться с его достопримечательностями, а ХорошоТАМ запечатлеть истинный образ острова через призму его самых неизведанных уголков.

Древние города, строения и руины

Царские гробницы Пафоса Акведук Камарес Поселение Хирокития

Царские гробницы Пафоса

Древний некрополь, основанный в IV-III веках до н.э., — последнее пристанище занти местных земель. Его внутренние помещения, еще до находки гробниц археологами, были разграблены. Время уничтожило основную массу конструкции, целыми же остались только внешние стены в виде руин. При заказе экскурсии на Кипре из Ларнаки, можно так же посетить Пафос и многие другие достопримечательности, то есть, ваше местоположение не так важно, Кипр небольшой остров с развитым туризмом.

Античный город Курион

Бывший в XII веке до н.э. одним из крупнейших городов на Кипре, Курион частично разрушился после землетрясения в IV веке до н.э. Несмотря на внушительный возраст, античный город сохранил ценнейшие артефакты древности — римские мозаики с изображением животных. Отпечаток времени отлично просматривается в городском амфитеатре античного города.

Древний город Аматус

Согласно древней истории, основал город еще в XI веке до н.э. первый царь Кипра и отец Адониса — Кинир. Расположенный недалеко от Лимасола, он — один из 10 городов-государств, процветающих несколько столетий назад. От больших площадей остались лишь руины, среди которых лучше всего сохранились общественные бани, несколько административных зданий, площади.

Поселение Хирокития

Древнейшее поселение острова, основанное в эпоху неолита, в 7-6 тысячелетии до н.э. Находится под охраной ЮНЕСКО. Некоторые найденные здесь важные артефакты перенесены в Археологический музей Никосии, другие, не менее интересные, стоит посмотреть на месте. Поселение было найдено в виде тесной группы из более чем 100 круглых фундаментов домов, служивших домами для 500-600 человек.

Акведук Камарес

Масштабное сооружение XVIII века — Акведук, снабжающий водой жителей Ларнаки вплоть до 1930 года. После введения в эксплуатацию современных систем водоснабжения, старый водопровод приобрел статус исторического архитектурного памятника. Акведук представляет монументальную каменную округлую цепь из 75 высоких арок, протянувшихся на десятки километров.

Духовные объекты

Монастырь Киккос

Киккский монастырь

Важнейший православный центр на острове и богатейший из всех монастырей. В его стенах хранится икона Пресвятой Богородицы, обладающая чудотворной силой исцеления от множества болезней. Расположен монастырь в живописных кипрских горах Троодос.

Монастырь Айя-Напа

Венецианский монастырь Айя-Напа

Основали монастырь в XIV веке, надстроив дополнительные стены и крышу над пещерой, после обнаружения охотником в стенах последней чудотворной иконы Божьей Матери. Монастырь Айя Напа, ныне превращенный в музей, в отличие от остальных кипрских монастырей, дошел до наших дней почти в нетронутом виде.

Монастырь Ставровуни

Монастырь Ставровуни

Древняя христианская обитель 327 года строительства, сейчас — действующий мужской монастырь. Возведен на вершине «Горы Креста» в 40 километрах от Ларнаки. Охраняет в своих стенах важнейшую реликвию христианского мира — фрагмент креста, на котором был распят Иисус Христос.

Природные достопримечательности

Ущелье Авагас

Ущелье Авагас

Колоритное место для неспешных пеших прогулок, расположенное на плато Лаона. Живописные многослойные скалы в окружении буйной растительности с розовыми цветами скрывают в глубине причудливые пещеры с высокими сводами. Одна из них, открытая в 2003 году, практически недоступна для посещения из-за очень узкого входа.

Соленое озеро Ларнаки

Соленое озеро Ларнаки

Водоем площадью чуть более 2 км2 образовалось в результате соединения вод четырех соленых озер. Его уникальность — в периодическом гнездовании больших стай птиц: фламинго, бакланов, уток, чаек. Завораживающее действо можно с комфортом наблюдать с лавочек, установленных на в зонах отдыха на берегу озера.

Мыс Греко

Мыс Каво Греко

Расположен между Айя Напой и Протарасом. Это уникальное место, любимое дайверами, романтиками и любителями живописной природы. Во время заката мыс Греко наполняется желающими стать свидетелями взаимодействия уходящего за горизонт солнца и небесного свода.

Архитектура

Ворота Фамагусты

Бывшие в далекие времена частью венецианского укрепительного сооружения, сегодня, ворота — украшение столицы. Их возвели в XVI веке как блок для отражения турецких атак. Найти их сегодня можно в центре города Никосия. Реставрация 1980 года позволила использовать залы Фамагусты в качестве площадки для проведения конференций, а 35-тиметровый коридор с отличной акустикой для концертов.

Караван-сарай Бюйюк-хан

Караван-Сарай Бюйюк-Хан в Никосии на Кипре

Нынешний центр искусств, с момента его возведения турками-османами в XVI веке и вплоть до прихода британцев, использовался по прямому назначению. Это один из ярких архитектурных объектов Никосии, служивший даже в короткий период пристанищем для бедных и тюрьмой.

Замки

На Кипре большое количество старинных замков и каждый со своей интересной историей. Обязательно стоит увидеть каждый из них, даже для того, чтобы комплексное представление о местном Средневековье.

Замки Кипра:

замок в Пафосе — средневековый форт времен Александра Македонского, часть мощного оборонительного сооружения в прошлом, нижние этажи которого занимали тюремные помещения;

— средневековый форт времен Александра Македонского, часть мощного оборонительного сооружения в прошлом, нижние этажи которого занимали тюремные помещения; замок в Лимассоле — возведен в IV веке османами в качестве оборонительного форта, на месте христианской базилики и византийской крепости;

— возведен в IV веке османами в качестве оборонительного форта, на месте христианской базилики и византийской крепости; замок Колосси — военно-стратегический объект периода рыцарских орденов Средневековья, внутри которого сохранились фрески, изображающие божественные сцены;

— военно-стратегический объект периода рыцарских орденов Средневековья, внутри которого сохранились фрески, изображающие божественные сцены; Киренийский замок — оборонительное византийское сооружение от арабских атак, а после XVI века — военная турецкая база, ныне — музей;

— оборонительное византийское сооружение от арабских атак, а после XVI века — военная турецкая база, ныне — музей; замок Буффавенто — как и предыдущий замок, расположен на Северном Кипре, в Киренейских горах на высоте 1000 метров, использовался до XI века как тюрьма для опасных преступников;

— как и предыдущий замок, расположен на Северном Кипре, в Киренейских горах на высоте 1000 метров, использовался до XI века как тюрьма для опасных преступников; замок Сорока Колонн — некогда стоял на 40 колоннах, но был разрушен мощным землетрясением почти до основания, в древности служил защитным сооружением от набега арабов.

О замке Колосси

Уникальные достопримечательности

Город-призрак Вароша

Неожиданно ставший городом с призрачным прошлым, Вароша хранит воспоминания о лучшем курорте Кипра. После нападения турецких войск в 1974 году, поселение обнесли забором и колючей проволоки, выставили охрану, а жителей эвакуировали. Сегодняшний пейзаж — пустые бетонные коробки зданий на фоне яркого солнца и полупустынного пляжа.

Вароша – город-призрак в видео обзоре

Катакомбы Святой Соломонии

Одна из главных святынь Кипра, место последнего периода жизни великомученицы Соломонии, из Палестины. По преданию, именно в этих катакомбах она вместе с 7 сыновьями нашла укрытие от преследования царя Антиоха IV и здесь же их настигла мученическая смерть.

Купальня Афродиты

Легендарное, в прямом смысле этого слова, на острове. В гроте с небольшим водоемом, окружённым пышной растительностью, по преданию, принимала ванны сама Афродита. Считается, что купание в местных водах позволит омолодиться и поправить здоровье. Из-за запрета заходить в воду, проверить эту теорию на практике невозможно.

Купальня Афродиты, пляж, камень и крепость Пафос