во вторник, пятницу и субботу в 08:00

Автотур и круиз по заповедному Кипру

Искупаться в Голубой лагуне, увидеть грот Афродиты, погулять по деревне и попробовать местные вина

4.4
8 отзывов
В группе до 40 человек вы посетите самые живописные уголки Кипра! Дорога с видом на горы, морские пещеры, улочки портовой деревушки — эти локации станут прекрасным фоном для ваших снимков.

Вы совершите круиз по Голубой лагуне и через тенистый сад дойдете до грота Афродиты.

Заедете на банановую ферму, а на винодельне распробуете вкус настоящего кипрского вина.
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Автотур и круиз по заповедному Кипру

Что вас ожидает

  • Морские пещеры, банановые плантации и корабль-призрак. Это будет первая остановка на нашем маршруте. Вы посмотрите, как растут фрукты, а затем спуститесь к морю, полюбуетесь со смотровой площадки пещерами и увидите заброшенный корабль, ставший визитной карточкой Пафоса.
  • Дорога в горы. После вас ждет переезд на автобусе: мы поднимемся на высоту 800 м над у. м., из окна полюбуемся видом на высшую точку острова — Олимп.
  • Круиз в Голубую лагуну. Пересаживаемся на кораблик: за 40 минут мы доплывем до живописной лагуны, бросим якорь и остановимся на час для купания. Приятный бонус от капитана — сезонные фрукты, соки и вино.
  • Обед в деревушке Лачи. У вас будет около 1, 5 часа, чтобы прогуляться, пообедать в местных кафе или даже устроить пикник.
  • Купальня Афродиты. Путь к этой локации лежит через ботанический сад: вы услышите об эндемиках Кипра, омоетесь в омолаживающем источнике и узнаете любопытные сюжеты о гроте с купальней.
  • Дегустация на винодельне Камантарена — самой большой на Пафосе. Вам предложат попробовать около 20 видов вин, ликера и самогона, а еще здесь же продают масло и косметику местного производства.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это видовая прогулка без погружения в историю острова, будет легкий занимательный рассказ о природе и культуре Кипра
  • Отдельно оплачивается обед в деревне Лачи
  • С собой возьмите пляжные принадлежности (на корабле есть кабинки для переодевания)
  • Время сбора — с 8 до 9 — зависит от того, в каком отеле в городе Пафос вы остановились.

С вами будет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у отелей в городе Пафос
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник, пятницу и субботу в 08:00

Anrijs
Anrijs
Наше туристическое агенство на рынке Кипра более 5 лет. В основе наших программ — индивидуальный подход к каждому клиенту и многолетний опыт работы наших сотрудников
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8 реальных отзывов от туристов

А
16 окт 2021
Обыкновенная автобусная экскурсия с минимумом информации на 2 языках и быстрыми пробежками по достопримечательностям.
Anrijs
Ответ гида:
Анна, мне жаль что наш тур не оправдал ваших ожиданий.
Это не автобусная экскурсия, это комбинированная экскурсия, автобус + корабль.
Для 8 часовой экскурсии из которых 3 часа вы проводите на корабле и 1, 5 свободного в деревне на обед, мы считаем достаточно времени по 30 минут на других точках.
А
30 сен 2021
Здравствуйте. Особую благодарность за экскурсию хочется выразить году Елене, очень позитивная, остроумная и веселая, она есть душа экскурсии. Очень глубокие знания истории острова, ответила на все вопросы!
Н
29 сен 2021
Хорошая экскурсия, сразу оговорюсь что она больше развлекательная, поэтому если хотите узнать что-то именно об истории Кипра, это не сюда. Здесь хорошо провести время, посмеяться, отдохнуть. Автобус большой, ехать комфортно, забирают и довозят до отелей или места которое укажите.
С
21 сен 2021
Отлично составленный маршрут, всё чётко и по факту, нас забрали от отеля и в течении всей экскурсии не заставляли стоять на жаре, всю необходимую информацию рассказывали по пути в автобусе с кондиционером.
Всё проходит спокойно, без спешки, отведено достаточно времени на купание в лагуне и еду в ресторанчике.
Спасибо за отличный день!
Т
18 сен 2021
в процессе поездки гид ничего такого не рассказывал, банановые плантации можно сфоткаться с растущими бананами, корабль и пещеры все смотреть из далека. на все 3 объекта давалось 20 минут. После была голубая лагуна все понравилось, 1 час на купание, далее на обед привезли в ресторан (обед не входит в стоимость) где все дорого и специально для туристов, если пройтись вдоль берега, то можно пообедать гораздо дешевле. Винодельня вообще бесполезная, привозят специально, что бы ты оставил там свои деньги на это вино, но + можно продегустировать прежде чем купить, но так же не дёшево все. Для меня эта экскурсия не стоит данных денег
Anrijs
Ответ гида:
Уважаемая Татьяна.
Это не историческая экскурсия, где гид будет рассказывать что то «особенное», а больше легкая развлекательная поездка.
На обед мы не привозим вас в определенное место: автобус паркуется в порту Лачи, где вы идёте на корабль и после корабля в том же порту у вас свободное время на обед. Там порядка 10-15 разных таверн на любой вкус и цвет, потому писать что вас «привезли на обед» это неправда. Пожалуйста, не надо дезинформировать людей которые в будущем, возможно, захотят поехать на данный тур.
Касательно винодельни: в ней никто ничего не заставляет покупать, можно попробовать вина и спокойно вернуться обратно в автобус. Вина винодельни там можно купить на 2-3 евро дешевле, чем в супермаркетах или сувенирных лавочках. Конечно, в продуктовых магазинах можно купить литр вина и за 1, 5€, но это будет уже другое качество продукта. 3€ за бутылку хорошего кипрского вина это недорого.

Очень жаль, что наш тур не оправдал ваших ожиданий.
С уважением,
Анри
И
18 сен 2021
Доброго дня! Тур проходил в сопровождении гида Елены и водителя Лукаса. Организация тура и степень заботы - на " отлично". Тур проходит легко, информационно слегка касается основных точек путешествия. На уточняющие вопросы Елена дает ответы. Группа была двуязычная - гид успевала на обоих языках жавать короткую информацию. Что не понравилось: посещение винодельни. Кроме механической дегустации, ничего. А где история виноделия на Кипре? А где уникальные сорта? Эксклюзив не случился.
Alla
11 сен 2021
Отличная экскурсия, нам очень понравилось 😻 Места красота!
Д
1 сен 2021
Экскурсия очень понравилась, забрали вовремя, давали свободное время погулять, организация чёткая, информация от гида очень интересная. Голубая лагуна прекрасна, час купания более чем достаточно, ровно столько, сколько нужно. Спасибо за такой замечательный трип.

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