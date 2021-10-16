во вторник, пятницу и субботу в 08:00

Уважаемая Татьяна.

Это не историческая экскурсия, где гид будет рассказывать что то «особенное», а больше легкая развлекательная поездка.

На обед мы не привозим вас в определенное место: автобус паркуется в порту Лачи, где вы идёте на корабль и после корабля в том же порту у вас свободное время на обед. Там порядка 10-15 разных таверн на любой вкус и цвет, потому писать что вас «привезли на обед» это неправда. Пожалуйста, не надо дезинформировать людей которые в будущем, возможно, захотят поехать на данный тур.

Касательно винодельни: в ней никто ничего не заставляет покупать, можно попробовать вина и спокойно вернуться обратно в автобус. Вина винодельни там можно купить на 2-3 евро дешевле, чем в супермаркетах или сувенирных лавочках. Конечно, в продуктовых магазинах можно купить литр вина и за 1, 5€, но это будет уже другое качество продукта. 3€ за бутылку хорошего кипрского вина это недорого.



Очень жаль, что наш тур не оправдал ваших ожиданий.

С уважением,

Анри