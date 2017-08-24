Отдаленный от Европы, но полноценный участник Евросоюза, говорящий на греческом языке, но привлекающий огромное количество иностранцев на ПМЖ, всё это – Кипр! Роскошные пляжи, идеальные условия для бизнеса и вкусная еда, тут найдется место для всех

Кипр, корабль в природной арке

Многие путешественники, однажды побывав на острове Кипр, предпочитают отдых на этом средиземноморском курорте всем остальным. И это связано с тем, что Кипр отличается причудливой смесью европейских и африканских традиций, а географическое положение и мягкий средиземноморский климат позволяют туристам отлично отдыхать здесь в любой сезон. Вместе с тем отдых на острове Кипр имеет свои особенности, о которых должны знать те, кто впервые планирует свою поездку в эту волшебную восточную сказку.

Бассейн в одном из кипрских отелей

А знаете ли вы, что на Кипре находится самый южный в Европе горнолыжный курорт? А кроме индустрии туризма и производства продуктов питания и напитков, в стране развита еще и промышленность. На острове проживают почти 800 тысяч человек местного населения и целых три государства контролируют небольшую территорию Кипра.

Остров Кипр получил несколько неофициальных названий. Например, «остров Афродиты» или «остров греха (забавы)». Заметим, любое из них будет в какой-то части справедливо, потому что под взглядом жаркого солнца при шумном шелесте прибрежных волн, в окружении красивых людей туристам хочется получить свою порцию истинного удовольствия от жизни!

Потрясающие виды с острова Кипра