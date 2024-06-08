1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»: Никосия, Лефкара, монастырь Святого Мины
Путешествие по Ларнаке с «Гидом на Кипре» - это уникальная возможность увидеть Никосию, Лефкару, монастырь Святого Мины и насладиться дегустацией вина
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пафос: от замка Колосси до места рождения Афродиты - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замок Колосси, древний Курион и место рождения Афродиты на уникальной экскурсии из Ларнаки
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «На автобусе»
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