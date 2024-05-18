Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Лимасола

Найдено 7 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Лимасоле на русском языке, цены от €245. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
«Здесь вы сможете посетить мастерскую художника, старинную винодельню, а также прекрасную церковь Богородицы Валанаса»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по Кипру на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
«Гора Трони — поднявшись на ее вершину, вы рассмотрите старинный храм, мемориал первому президенту Кипра и могилу архиепископа Макариоса III»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
295 за всё до 4 чел.
Путь паломника на Кипре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
«Помимо старинных построек здесь есть и современные: на самой высокой точке горы в 2019 году построили великолепный храм-ротонду в честь Киккской Божией Матери Елиуса, который вы также увидите»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
295 за всё до 4 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Тайны горного Кипра: уникальное путешествие из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу кипрских гор, их историю и культуру в увлекательной экскурсии из Лимасола
«А также посетим церковь Животворящего Креста и монастырь Киккос, где хранится одна из трех икон, написанная Святым Лукой при жизни Девы Марии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
245 за всё до 7 чел.
Из Лимассола - на полуостров Акротири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
«Я расскажу историю этой необыкновенной плотины и покажу «торчащий» из воды купол церкви»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
340 за всё до 4 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
«Церковь Богородицы Золотых Льняных Полей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
«Монастырь Киккос — «визитная карточка» острова»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
280 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    18 мая 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Мы съездили в замечательное путешествие по горам Троодос с Еленой. Ездили и любовались красивой природой, аутентичными деревнями, древним м более молодым
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    монастырями, пробовали на вкус местные сладости, вино и еду, дышали чудесными запахами роз и трав. И это благодаря замечательной Елене! Программа экскурсии сама по себе отличная, но, так как у нас были свои предпочтения, мы попросили кое-что изменить: Елена пошла нам на встречу и сумела сделать так, что мы посмотрели даже больше, чем ожидали. С ней интересно, познавательно, по-человечески приятно и комфортно. Очень рекомендуем и собираемся в следующий раз заказать у нее и другую экскурсию. Спасибо вам еще раз!

  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
    Замечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давно живет на Кипре, хорошо
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    знает его историю и интересно доносит эти знания до слушателя. Экскурсии проводилась в формате дружеского общения, что тоже приятно. Спасибо ему большое!

    Замечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давноЗамечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давноЗамечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давноЗамечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давно
  • А
    Алексей
    18 апреля 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Елена сразу чувствует ваше настроение, и сможет легко подстроить маршрут и под него, и под погоду, и под иные обстоятельства.
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    Сегодня на остров пришел хамсин с жарой и пылью из пустыни, а мы, благодаря Елене, провели день в горах, наслаждаясь удивительной природой, вкуснейшей едой и историческими памятниками. В рассказе Елены о любимом острове и его героях важные, но скучные факты превратятся в истории живых людей, которые делали и делают этот остров таким интересным и разнообразным.

  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
  • А
    Анна
    19 февраля 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
    Отличное путешествие. Остались очень довольны. Вкусно пообедали по дороге.
  • A
    Aureliu
    22 декабря 2023
    Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
    СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЭКСКУРСИЮ!!!
  • М
    Мария
    23 ноября 2023
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    16 сентября 2023
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Все прошло хорошо
  • С
    Сергей
    25 августа 2023
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Елена конечно имеет большой опыт и глубокие знания в своем деле. В сочетании с явно заметным очень добрым отношением к Кипру это дает хороший эффект в восприятии экскурсии.
  • I
    Irina
    8 мая 2023
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Чудесный маршрут и классная программа! Елена, спасибо большое за экскурсию и поездку по замечательным местам. Мы узнали Кипр с другой
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    совсем стороны, влюбились в него и уже хотим снова сюда вернуться. Лучшая экскурсия чтобы узнать Кипр и начать с ним знакомство ❤️

    Чудесный маршрут и классная программа! Елена, спасибо большое за экскурсию и поездку по замечательным местам. МыЧудесный маршрут и классная программа! Елена, спасибо большое за экскурсию и поездку по замечательным местам. МыЧудесный маршрут и классная программа! Елена, спасибо большое за экскурсию и поездку по замечательным местам. МыЧудесный маршрут и классная программа! Елена, спасибо большое за экскурсию и поездку по замечательным местам. Мы

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 245 до 350. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 90 ⭐ отзывов, цены от €245. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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