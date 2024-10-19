Ботанический сад Троодоса – экскурсии в Лимасоле

Найдено 7 экскурсий в категории «Ботанический сад Троодоса» в Лимасоле на русском языке, цены от €115. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Вкусная обзорная экскурсия
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Ларнака в величии веков
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Полдневная экскурсия Ларнака: от мечети до средневековой крепости
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ларнаки, где каждый камень хранит истории вековых событий
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Гурмэ-вояж по Кипру
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в атмосферу Кипра через его традиционную кухню, мясные деликатесы, сладости и вино в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах
8 часов
Индивидуальная
На квадроциклах по Троодосу: уникальное приключение в горах Кипра
Погрузитесь в мир Троодоса на квадроциклах и откройте для себя уникальные деревни и живописные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€165 за человека
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Погрузитесь в волшебство Лимасола, исследуя уникальные природные и культурные достопримечательности на индивидуальной экскурсии «Магические фонтаны»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Троодос - по стопам Святых Апостолов
8 часов
Индивидуальная
Монастыри Лимасола: история и религия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Троодоса, где вас ждут монастыри, древние деревушки и уникальные культурные памятники
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Предгорье Троодоса
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательная экскурсия по предгорьям Троодоса в Лимасоле
Посетите монастырь Святого Мины, винодельню Ктима Христудиа, этнографический музей в Като Дрис и деревню Лефкара. Узнайте о культуре и истории Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    19 октября 2024
    Вкусная обзорная экскурсия
    Пишу с огромной благодарностью Яне, за две прекрасные экскурсии. Было очень интересно. Яне прекрасно удается влюбить гостей острова в Кипр, много истории, культуры, способность поддержать любую тему и ответить на самые нелепые вопросы. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Ботанический сад Троодоса»

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  1. Вкусная обзорная экскурсия
  2. Ларнака в величии веков
  3. Гурмэ-вояж по Кипру
  4. На квадроциклах по Троодосу
  5. Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в апреле 2025
Сейчас в Лимасоле в категории "Ботанический сад Троодоса" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 115 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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