1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны горного Кипра: уникальное путешествие из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу кипрских гор, их историю и культуру в увлекательной экскурсии из Лимасола
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Виноделие Кипра: индивидуальная экскурсия по винодельческим деревням Троодоса
Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр за день: история, мифы, гастрономия - эксклюзивный тур из Лимасола
Восемь часов открытий и впечатлений: от бухты Афродиты до гор Олимпа, от монастырей до кипрской кухни
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 мая 2024Мы съездили в замечательное путешествие по горам Троодос с Еленой. Ездили и любовались красивой природой, аутентичными деревнями, древним м более молодым
- ННаталья16 мая 2024Замечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давно живет на Кипре, хорошо
- ААлексей18 апреля 2024Елена сразу чувствует ваше настроение, и сможет легко подстроить маршрут и под него, и под погоду, и под иные обстоятельства.
- ЮЮлия6 марта 2024Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
- ААнна19 февраля 2024Отличное путешествие. Остались очень довольны. Вкусно пообедали по дороге.
- ЕЕкатерина27 января 2024Очень понравилось путешествие с Еленой. Гид с готовностью подстроила маршрут под наши пожелания и показала красивейшие места. От Елены много узнали о жизни на Кипре и чудесно провели время. Спасибо!
- AAureliu22 декабря 2023СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЭКСКУРСИЮ!!!
- ММария23 ноября 2023Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
- ААлександра18 сентября 2023Елена, всё прекрасно организовала. Показала нам винодельческий регион, две милые домашние винодельни. Мы попробовали как всем известные сорта вин (шардоне,
- ДДмитрий16 сентября 2023Все прошло хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Деревня Омодос»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
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