Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные...

Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты приготовления мяса, сладостей и шоколада, а так же принять участие в дегустации местного вина.

Тогда этот захватывающий тур по деревням Кипра несомненно для вас.
Гурмэ-вояж по Кипру
Гурмэ-вояж по Кипру
Гурмэ-вояж по Кипру
Гурмэ-вояж по Кипру
Гурмэ-вояж по Кипру
Гурмэ-вояж по Кипру

Что вы увидите 🤩

  • Горы Троодоса
  • Деревня Агрос
  • Коптильня «Kafkalia»
  • Фабрика роз «The rose factory»
  • Фабрика варенья «Nikis»
  • Водопад Милломэрис
  • Форелевая ферма «Psilo Dentro»
  • Шололадная мастерская Джона
  • Деревня Платрес
  • Деревня Омодос
  • Монастырь Животворящего Креста (Омодос)
  • Винодельный завод Lamburi Winery
  • Панорамные площадки
Мясные изыски в уютной деревушке
Покидая жаркое побережье, мы отправимся в горы Троодоса, где на склонах расположилась уютная деревушка Агрос. Издавна она славится своими мясными деликатесами на весь остров. Нас уже будут ждать на небольшой семейной коптильне, где изготавливают знаменитые луканику, бастурму и другие мясные изыски.
Свой неповторимый аромат и вкус они приобретают посредством уникального метода изготовления предварительной выдержки мяса в вине и дальнейшего его копчения. Вам покажут весь процесс, и вы лично оцените вкус и качество мясных деликатесов только что «снятых с крюка» специально для вас. Ну а к мясу гостеприимный хозяин несомненно подаст красное домашнее вино и забористую деревенскую Зиванию.
Фабрика роз
Дальше мы отправимся на фабрику роз. В Агросе с незапамятных времен выращивают уникальный сорт дамасской розы. Вам представится возможность увидеть, как из душистых лепестков изготавливают ароматные чаи, сиропы, розовую воду, ликеры, свечи и уникальную косметику для лица и тела. Ни для кого не секрет, что розовое масло обладает антисептическими свойствами, а его аромат — лучший антидепрессант. Вас ждёт дегустация напитков и сладостей из этого королевского цветка.
Чудное угощение
Насладившись разнообразными угощениями, самое время отдохнуть в тени высоких сосен под шум красивого водопада Милломерис. После чего, под интересный рассказ нашего гида об особенностях жизни на острове, вы отправитесь в ресторанчик на форелевой ферме, где специально для вас приготовят радужную речную форель на гриле. Невозможно устоять от аромата этой королевской рыбы, изысканно поданной на белом фарфоре.
Но не спешите заказывать десерт в ресторане, так как нас уже ждёт уникальная шоколадная мастерская, единственная на Кипре. Создана она была английским шоколатье Джоном и его женой Пракси, которые радушно встретят вас у себя в гостях и с удовольствием покажут процесс приготовления их вкуснейшего авторского шоколада и обязательно предложат угоститься. Некоторые виды шоколадных конфет и вовсе эксклюзив на весь мир, так как готовятся с традиционными кипрскими сладостями.
Оазис спокойствия и вкусного вина
Венцом тура гурмана по Кипру станет знаменитый винодельческий район и живописная деревня Омодос. Мы пройдёмся по узким улочкам, утопающим в зелени, вдоль домов с террасами и балконами, которые создают неповторимый шарм этому маленькому оазису спокойствия. Далее мы направим свой путь на главную деревенскую площадь, где стоит монастырь Честного Креста. В его стенах хранятся Узы Христовы и частица Животворящего Креста, которые оставила на острове Святая Елена по возвращению из Иерусалима, где она изыскала православные реликвии.
По завершению нашего путешествия мы заедем в небольшую семейную винодельню, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла. Здесь неспешно и размеренно создаются местные шедевры, от молодых сезонных вин до легендарного вина Кипра — Коммандарии, известного ещё с раннего Средневековья. В лучах заходящего солнца, у вас будет возможность насладиться бокалом прохладного вина и восхититься удивительным букетом и ароматом творения кипрских виноделов.
Важная информация
Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и головные уборы, солнцезащитные средства.
Протяженность: до 250 км; Серпантин: до 85 км; Высота подъёма: до 1350 м; Число остановок: 14; Пеший участок: до 800 м.
🚩 Начало и место завершения: Любой курорт Кипра, ваш отель
 Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
  • Дегустация на фабриках.
 Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и головные уборы, солнцезащитные средства.
  • Протяженность: до 250 км Серпантин: до 85 км Высота подъёма: до 1350 м Число остановок: 14 Пеший участок: до 800 м.
Время проведения: Ежедневно в 09:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Сергей П.
Сергей П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Лимасоле

Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Индивидуальная экскурсия
4.8
26
325
за 1-6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Виноделие Кипра
Индивидуальная экскурсия
5
2
325
за 1-6 чел.
Виноделие Кипра
Путешествие по лучшим винодельням острова и дегустации местных вин (из любого города Кипра)
Колоритный Кипр
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-3 чел.
Колоритный Кипр
Этот маршрут прекрасно подойдёт для тех, кто хочет ближе познакомиться с колоритом жизни местных жителей...
Суббота и воскресенье в 09:00
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Индивидуальная экскурсия
5
3
195
за 1-4 чел.
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Секреты мастериц, серебро и аутентичные улочки в деревушке (путешествие из любого города Кипра)
Православное наследие Кипра
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-11 чел.
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
По запросу
Большое путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия
260
за 1-5 чел.
Большое путешествие по Кипру
Все самые интересные места удивительного острова на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
По горным деревушкам Кипра
Индивидуальная экскурсия
5
3
299
за 1-4 чел.
По горным деревушкам Кипра
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
Индивидуальная экскурсия
5
2
250
за 1-4 чел.
Вкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
Разобраться в тонкостях кипрской кухни и приготовить 4 блюда в компании фуд-блогера
Паломничества из любого города острова по святым местам
Индивидуальная экскурсия
4.5
10
325
за 1-6 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
Побывать в главных монастырях Кипра и узнать о значении святынь
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
325
за 1-6 чел.
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
Проехать по местам, связанным с богиней любви, и познакомиться с греческой мифологией
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
325
за 1-6 чел.
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
Кипр - страна, где обожают детей
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-4 чел.
Кипр - страна, где обожают детей
Для знакомства маленького туриста с Кипром не стоит выбирать серьёзную, "взрослую" экскурсию
Ср, Сб, Вс

Сергей П. проводит ещё 11 экскурсий

Ларнака в величии веков
Индивидуальная экскурсия
90
за 1 чел.
Ларнака в величии веков
Если у вас нет желания тратить время драгоценного отдыха на полноценную дневную экскурсию, мы с удовольствием...
Ежедневно в 09:00 или 14:00
Троодос - душа Кипра
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Троодос - душа Кипра
Экскурсию в горы Троодос можно смело назвать одной из самых интересных и насыщенных
Ежедневно
Кирения - "Горький лимон"
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Кирения - "Горький лимон"
Кипр - уникальный остров
Ежедневно в любое время
Экскурсия-приключение "В мире животных"
Индивидуальная экскурсия
90
за 1 чел.
Экскурсия-приключение "В мире животных"
Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом? Хотите сделать отдых детей познавательным...
Ежедневно в 11:00
Фирменная экскурсия от "Гида на Кипре"
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Фирменная экскурсия от "Гида на Кипре"
Данный маршрут один самых любимых в нашей команде
Ежедневно
Пафос - от мифов до древней столицы
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Экскурсия в город Пафос, где Вы посетите древние раскопки, увидите уникальные постройки и мозаики тех...
Ежедневно в 09:00
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь...
Ежедневно в 09:00
Нектар Диониса
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Нектар Диониса
Мы предлагаем побывать в винодельческих районах Кипра, посетить небольшие семейные винодельни и насладиться...
Ежедневно в 09:00
Наследие древней Византии
Индивидуальная экскурсия
115
за 1 чел.
Наследие древней Византии
Кипр - остров тысячи церквей, и с каждым годом их становится только больше
Ежедневно в 09:00
На квадроциклах по Троодосу
Индивидуальная экскурсия
165
за 1 чел.
На квадроциклах по Троодосу
Эту экскурсию мы проведём в малоизведанной части гор Троодоса
Ежедневно по согласованию
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Индивидуальная экскурсия
100
за 1 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Эта поистине волшебная экскурсия будет одинаково интересна как взрослым, так и детям
Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лимасоле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лимасоле
🇨🇾