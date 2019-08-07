4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В кипрских тавернах вы наверняка не раз пробовали традиционные копчености из свинины: хиромери, луканика, бастурма, лунза, бекон и прочие. Мы посетим деревенскую коптильню, где вы увидите, как готовят все эти деликатесы. Здесь вы сможете попробовать их не из целлофановых упаковок, а свежайшие, то есть буквально снятые «с пылу, с жару». К мясу хозяин винодельни обычно подает домашнее красное вино и забористую деревенскую зеванию.

Горная деревня Агрос славится полями дамасских роз – прекрасных цветов, известных утонченным ароматом. Мы посетим «Розовую фабрику», где вы увидите, как из лепестков изготавливают сиропы, чай, розовую воду, ликёр, душистые свечи и мыло. Это место уникально тем, что только здесь на основе натурального розового масла изготавливают косметику: лосьоны, кремы, маски, аромомасла, пилинги, гели для душа и даже духи.

В кипрских тавернах на десерт обычно подают сладости глика – сваренные в сахарном сиропе фрукты, баклажаны, арбузные корочки, корочки цитрусовых, молодые грецкие орехи и т.д. Всего существует около 50 видов глика! Мы посетим фабрику «Nikis», где нам покажут, как готовят эти сладости, и угостят ими.

После этого мы поднимемся выше в горы, чтобы прогуляться к водопаду, и пообедаем в ресторанчике на форелевой ферме или в традиционной таверне в деревне Омодос, где можно отведать настоящий кипрский шашлык!

После обеда мы прогуляемся по живописной деревне и заглянем в старые винодельни, где вы сможете продегустировать различные сорта кипрских вин, а также знаменитый кипрский мускат, коммандарию и зеванию.