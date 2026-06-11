4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет посещение деревенской коптильни, где вы сможете отведать свежие мясные деликатесы, такие как хиромери и луканика, прямо
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация традиционных кипрских деликатесов
- 🌹 Посещение уникальной Розовой фабрики
- 🍬 Угощение сладостями глика на фабрике
- 🏞 Прогулка к живописному водопаду
- 🍽 Обед в аутентичной таверне или на форелевой ферме
- 🍇 Дегустация различных сортов кипрских вин
Что можно увидеть
- Деревенская коптильня
- Розовая фабрика
- Фабрика сладостей Nikis
- Водопад
- Старые винодельни
Описание экскурсии
В кипрских тавернах вы наверняка не раз пробовали традиционные копчености из свинины: хиромери, луканика, бастурма, лунза, бекон и прочие. Мы посетим деревенскую коптильню, где вы увидите, как готовят все эти деликатесы. Здесь вы сможете попробовать их не из целлофановых упаковок, а свежайшие, то есть буквально снятые «с пылу, с жару». К мясу хозяин винодельни обычно подает домашнее красное вино и забористую деревенскую зеванию.
Горная деревня Агрос славится полями дамасских роз – прекрасных цветов, известных утонченным ароматом. Мы посетим «Розовую фабрику», где вы увидите, как из лепестков изготавливают сиропы, чай, розовую воду, ликёр, душистые свечи и мыло. Это место уникально тем, что только здесь на основе натурального розового масла изготавливают косметику: лосьоны, кремы, маски, аромомасла, пилинги, гели для душа и даже духи.
В кипрских тавернах на десерт обычно подают сладости глика – сваренные в сахарном сиропе фрукты, баклажаны, арбузные корочки, корочки цитрусовых, молодые грецкие орехи и т. д. Всего существует около 50 видов глика! Мы посетим фабрику «Nikis», где нам покажут, как готовят эти сладости, и угостят ими.
После этого мы поднимемся выше в горы, чтобы пообедать в традиционной семейной таверне в деревне Омодос. Здесь можно отведать уникальное кипрское мезе!
После обеда мы прогуляемся по живописной деревне и заглянем в старые винодельни, где вы сможете продегустировать различные сорта кипрских вин, а также знаменитый кипрский мускат, коммандарию и зеванию.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены дегустации и трансфер из городов Лимассол и Ларнака. Трансфер из Пафоса, Айя-Напы и Протараса возможен с доплатой — €50.
- Обед (по желанию) оплачивается отдельно
- По вашему желанию возможно скорректировать маршрут
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Условия уточняйте у гида
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