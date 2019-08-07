4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться вкусными шедеврами и изучить особенности национальной гастрономии

Елена
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Елена – ваш гид
Дегустация национальной кухни – это одна из важнейших составляющих любой поездки.

Предлагаю вам не просто отобедать в настоящей деревенской таверне, а проехать по тем местам, где создаются традиционные кипрские деликатесы, узнать историю этих мест и кулинарных традиций.
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Тур гурмана из любого города острова
Тур гурмана из любого города острова

Что вас ожидает

В кипрских тавернах вы наверняка не раз пробовали традиционные копчености из свинины: хиромери, луканика, бастурма, лунза, бекон и прочие. Мы посетим деревенскую коптильню, где вы увидите, как готовят все эти деликатесы. Здесь вы сможете попробовать их не из целлофановых упаковок, а свежайшие, то есть буквально снятые «с пылу, с жару». К мясу хозяин винодельни обычно подает домашнее красное вино и забористую деревенскую зеванию.

Горная деревня Агрос славится полями дамасских роз – прекрасных цветов, известных утонченным ароматом. Мы посетим «Розовую фабрику», где вы увидите, как из лепестков изготавливают сиропы, чай, розовую воду, ликёр, душистые свечи и мыло. Это место уникально тем, что только здесь на основе натурального розового масла изготавливают косметику: лосьоны, кремы, маски, аромомасла, пилинги, гели для душа и даже духи.

В кипрских тавернах на десерт обычно подают сладости глика – сваренные в сахарном сиропе фрукты, баклажаны, арбузные корочки, корочки цитрусовых, молодые грецкие орехи и т.д. Всего существует около 50 видов глика! Мы посетим фабрику «Nikis», где нам покажут, как готовят эти сладости, и угостят ими.

После этого мы поднимемся выше в горы, чтобы прогуляться к водопаду, и пообедаем в ресторанчике на форелевой ферме или в традиционной таверне в деревне Омодос, где можно отведать настоящий кипрский шашлык!

После обеда мы прогуляемся по живописной деревне и заглянем в старые винодельни, где вы сможете продегустировать различные сорта кипрских вин, а также знаменитый кипрский мускат, коммандарию и зеванию.

Организационные детали

Дегустации мяса, колбас, сыров, вина, сладостей входит в стоимость экскурсии! А вот обед оплачивается отдельно: закуски, салат, горячее блюдо, вино, десерт – все вместе может получиться от 15 до 26 евро с человека.

Тур гурмана из любого города острова
Тур гурмана из любого города острова
Тур гурмана из любого города острова
Тур гурмана из любого города острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре... Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 августа 2019
На экскурсии мы были втроем - мы с мужем и дочка 10 лет. Экскурсия очень понравилась! Маленькие частные фабрики, все можно попробовать,посмотреть процесс изготовления, приобрести понравившееся. Напробовались и продуктов из роз, и копчености, и необычные сладости, и вино! Очень приятная таверна с отличным обедом (тоже дегустация :) )! По пути заезжали к красивому водопаду. Очень понравилось желание гида показать и рассказать все самое интересное и красивое по пути следования! Большое спасибо! Рекомендую!
8 августа 2017
Елена замечательный гид и человек. С ней очень просто и комфортно. Экскурсия прошла хорошо. Я очень дрвольна.
17 мая 2017
Великолепная экскурсия во всех отношениях! Лена - симпатичнейший и доброжелательный человек и великолепный рассказчик - провезла нас по красивейшим местам, о существовании которых мы, проведя предыдущие несколько дней на морском берегу, даже не подозревали. Обед в таверне, колоритнейший хозяин которой сам по себе - достопримечателность :) - это нечто, таких блюд в курортных поселках возле пляжей вы просто не найдете. Еще хочу отметить винодельню - там очень достойные вина; кипрский ассортимент в магазинах возле нашей гостиницы ни в какое сравнение не идет. Ездили з двумя детьми 3 и 8 лет, но это нисколько не осложнило наше путешествие, так как были регулярные остановки, включая магазин со сладостями :). Рекомендуем!
4 мая 2017
Мы были с Еленой на двух экскурсиях : "Тур гурмана" и "Путешествие в средневековье". Как мы и надеялись , в оба дня было много совершенно разных изумительных горных видов, необычных средневековых деревушек и монастырей/церквей, масса вкусной еды и вина. Лена прелестный, сдержанный человек, много знает, обожает Кипр и старается передать эти ощущения своим туристам.Со слов Елены и по собственному опыту мы поняли, что в дни экскурсий стоит жить в Лимассоле - легче добираться в горы (это просто совет туристам). Спасибо,Леночка!Фира,Славик,Рашела,Рита.

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