4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Тур гурмана из любого города острова

Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
Представляем вашему вниманию экскурсию Тур гурмана, которая позволит вам насладиться богатством кипрской кухни.

Вас ждет посещение деревенской коптильни, где вы сможете отведать свежие мясные деликатесы, такие как хиромери и луканика, прямо
читать дальшеуменьшить

с пылу, с жару.

Затем экскурсия проведет вас через ароматные поля дамасских роз в Агросе, где вы узнаете о производстве розовой воды и косметики. Вас также ожидает дегустация традиционных сладостей глика на фабрике «Nikis».

После вкусного обеда в традиционной таверне или на форелевой ферме, экскурсия завершится дегустацией кипрских вин в старинных винодельнях. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о кулинарных традициях Кипра

5
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация традиционных кипрских деликатесов
  • 🌹 Посещение уникальной Розовой фабрики
  • 🍬 Угощение сладостями глика на фабрике
  • 🏞 Прогулка к живописному водопаду
  • 🍽 Обед в аутентичной таверне или на форелевой ферме
  • 🍇 Дегустация различных сортов кипрских вин
Тур гурмана из любого города острова
Тур гурмана из любого города острова
Тур гурмана из любого города острова

Что можно увидеть

  • Деревенская коптильня
  • Розовая фабрика
  • Фабрика сладостей Nikis
  • Водопад
  • Старые винодельни

Описание экскурсии

В кипрских тавернах вы наверняка не раз пробовали традиционные копчености из свинины: хиромери, луканика, бастурма, лунза, бекон и прочие. Мы посетим деревенскую коптильню, где вы увидите, как готовят все эти деликатесы. Здесь вы сможете попробовать их не из целлофановых упаковок, а свежайшие, то есть буквально снятые «с пылу, с жару». К мясу хозяин винодельни обычно подает домашнее красное вино и забористую деревенскую зеванию.

Горная деревня Агрос славится полями дамасских роз – прекрасных цветов, известных утонченным ароматом. Мы посетим «Розовую фабрику», где вы увидите, как из лепестков изготавливают сиропы, чай, розовую воду, ликёр, душистые свечи и мыло. Это место уникально тем, что только здесь на основе натурального розового масла изготавливают косметику: лосьоны, кремы, маски, аромомасла, пилинги, гели для душа и даже духи.

В кипрских тавернах на десерт обычно подают сладости глика – сваренные в сахарном сиропе фрукты, баклажаны, арбузные корочки, корочки цитрусовых, молодые грецкие орехи и т. д. Всего существует около 50 видов глика! Мы посетим фабрику «Nikis», где нам покажут, как готовят эти сладости, и угостят ими.

После этого мы поднимемся выше в горы, чтобы пообедать в традиционной семейной таверне в деревне Омодос. Здесь можно отведать уникальное кипрское мезе!

После обеда мы прогуляемся по живописной деревне и заглянем в старые винодельни, где вы сможете продегустировать различные сорта кипрских вин, а также знаменитый кипрский мускат, коммандарию и зеванию.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены дегустации и трансфер из городов Лимассол и Ларнака. Трансфер из Пафоса, Айя-Напы и Протараса возможен с доплатой — €50.
  • Обед (по желанию) оплачивается отдельно
  • По вашему желанию возможно скорректировать маршрут
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Условия уточняйте у гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень
читать дальшеуменьшить

Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре… Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
2
3
2
1
К
Экскурсия с Еленой стала главным событием нашего недолгого отдыха. И познавательно, и интересно, а главное - это индивидуальный подход к гостям. Елена учла все наши пожелания: время, скорость подъема в
читать дальшеуменьшить

горы, небольшие переходы, время на отдых.

Не секрет, что гиды годами выстраивают отношения с хозяевами кафе и разными маленькими бизнесами. В случае в Еленой видно, что эти отношения перешли в нечто большее. В уважение друг к другу, а главное - в уважение к общим гостям.

Мне очень важны глубокие знания по истории предмета. Вернувшись, я уже несколько раз пересказала детали истории острова, которые не очень-то найдешь в интернете.
Если бы меня спросили, можно ли рекомендовать Елену, то ответ однозначный:"Нужно!"

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия полностью соответствует описанию, большой плюс, что можно начать из любой точки Кипра, Елена очень хорошо водит автомобиль.
Что не понравилось: впервые встречаем гида, который не спрашивая разрешения присоединиться к туристам
читать дальшеуменьшить

на обед, садится за стол без приглашения. В экскурсии написано обед по желанию и за дополнительную плату, однако не сказано, что туристы оплачивают обед и гида тоже… конечно туристы могут пригласить гида на обед и даже угостить, но это наше право благодарности а не необязанность! На следующий день у нас была ещё одна поездка, которую мы согласовали в первый день. Все входные билеты за себя (условия экскурсии, полность согласны)… и ВСЕ входные билеты за Елену оплачивали мы?!? Не хотелось портить настроение и выяснять отношения, но осадок остался крайне неприятный! В обед история повторилась…. обед за наш счёт и без приглашения…. Вечером, когда мы остановились на кофе и восточные сладости и сидели обсуждали наши планы, Елена подсела за наш стол со своим заказом… ну ведь не выгонять человека в такой ситуации?!? Оплата разумеется была за нами… … положительные впечатления от обеих экскурсий были перекрыты бесцеремонностью Елены полностью!

Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Наталья. Спасибо, что искренне поделились своими впечатлениями. Это поможет мне в дальнейшем избегать ошибок с туристами.

Позвольте обратить ваше
читать дальшеуменьшить

внимание на то, что экскурсия «Тур Гурмана» полностью соответствовала описанию на сайте Трипстер: все дегустации и посещения достопримечательностей, указанные в программе, были бесплатными для путешественников. Обед же действительно оплачивался отдельно самими туристами. Стоимость моего обеда в горной таверне в ваш счет включена не была, о чем я вам сообщила. Мне очень жаль, что произошло недопонимание.

Вторая поездка была организована индивидуально по запросу и не являлась экскурсией, опубликованной на сайте Трипстер. Во время этой поездки мы посетили три города Северного Кипра и провели вместе практически 11 часов.

На Северном Кипре гиды не имеют права бесплатного прохода на достопримечательности. Обычно этот вопрос обсуждается заранее: туристы могут посещать объекты самостоятельно, либо в сопровождении гида, оплатив его входной билет. Приношу свои извинения за то, что я не проговорила этот момент заранее.

Во время второй поездки мой обед действительно был оплачен вами. Прошу прощения, что не обсудила этот момент с вами заблаговременно, тем самым поставив вас в неловкую ситуацию.

Ситуация с чаем вечером была недоразумением: я подошла к кассе оплатить свой заказ отдельно, но мне сообщили, что он уже оплачен. Во время нашего разговора я тотчас признала свои ошибки, извинилась и предложила немедленно компенсировать вам все расходы.

Мне искренне жаль, что в итоге у вас осталось неприятное впечатление от поездки. У меня действительно не было намерения ставить вас в неловкое положение или воспринимать оплату моих расходов как само собой разумеющуюся.

Мне искренне жаль, что я заранее и более подробно не проговорила с вами связанные с расходами вопросы и недостаточно деликатно отнеслась к вашему личному пространству.
В дальнейшем желаю вам только безупречно прекрасных путешествий!

Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Экскурсия полностью оправдано ожидания, было и познавательно и интересно, спасибо Елене за такой насыщенный день
Экскурсия полностью оправдано ожидания, было и познавательно и интересно, спасибо Елене за такой насыщенный день
Вам был полезен этот отзыв?
К
Большое спасибо Елене за чудесную экскурсию! Мы отлично провели время. Обязательно приедем еще!
Вам был полезен этот отзыв?
t
Вчера была экскурсия с Еленой. Все понравилось,интересный гид, очень знающий,тактичный,всем рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Вчера вернулись с отдыха на Кипре, хотелось бы поделиться впечатлениями и написать слова благодарности Елене. Это отличный гид, который создал сразу дружескую атмосферу и с которым мы не смогли расстаться
читать дальшеуменьшить

после первой экскурсии. Нам невероятно понравилось, только приятные впечатления: слушали интересное, смотрели красивое, кушали и пили вкусное. Комфортный автомобиль, кондиционер, разъём для зарядки телефона. Поскольку мы путешествовали с ребенком, хотели услышать не только экскурсионный объём информации, но и разбавить пляжный отдых, больше посмотреть, сделать красивый фотоматериал. Все путешествие было спланировано именно исходя из наших пожеланий. Горные вершины Кипра, потрясающие виды, приятные колоритные деревеньки, великолепный ботанический парк лекарственных растений. Елена смогла передать свою любовь к Кипру и влюбить нас в этот остров и его людей. Спасибо ей огромное!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лимасола

Похожие экскурсии на «Тур гурмана из любого города острова»

Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €369 за всё до 6 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
На машине
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Путешествие в Средневековье из любого города острова
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
Виноделие Кипра
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Виноделие Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €350 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лимасоле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лимасоле
от €350 за экскурсию