4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию экскурсию Тур гурмана, которая позволит вам насладиться богатством кипрской кухни.Вас ждет посещение деревенской коптильни, где вы сможете отведать свежие мясные деликатесы, такие как хиромери и луканика, прямо

с пылу, с жару. Затем экскурсия проведет вас через ароматные поля дамасских роз в Агросе, где вы узнаете о производстве розовой воды и косметики. Вас также ожидает дегустация традиционных сладостей глика на фабрике «Nikis». После вкусного обеда в традиционной таверне или на форелевой ферме, экскурсия завершится дегустацией кипрских вин в старинных винодельнях. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о кулинарных традициях Кипра

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В кипрских тавернах вы наверняка не раз пробовали традиционные копчености из свинины: хиромери, луканика, бастурма, лунза, бекон и прочие. Мы посетим деревенскую коптильню, где вы увидите, как готовят все эти деликатесы. Здесь вы сможете попробовать их не из целлофановых упаковок, а свежайшие, то есть буквально снятые «с пылу, с жару». К мясу хозяин винодельни обычно подает домашнее красное вино и забористую деревенскую зеванию.

Горная деревня Агрос славится полями дамасских роз – прекрасных цветов, известных утонченным ароматом. Мы посетим «Розовую фабрику», где вы увидите, как из лепестков изготавливают сиропы, чай, розовую воду, ликёр, душистые свечи и мыло. Это место уникально тем, что только здесь на основе натурального розового масла изготавливают косметику: лосьоны, кремы, маски, аромомасла, пилинги, гели для душа и даже духи.

В кипрских тавернах на десерт обычно подают сладости глика – сваренные в сахарном сиропе фрукты, баклажаны, арбузные корочки, корочки цитрусовых, молодые грецкие орехи и т. д. Всего существует около 50 видов глика! Мы посетим фабрику «Nikis», где нам покажут, как готовят эти сладости, и угостят ими.

После этого мы поднимемся выше в горы, чтобы пообедать в традиционной семейной таверне в деревне Омодос. Здесь можно отведать уникальное кипрское мезе!

После обеда мы прогуляемся по живописной деревне и заглянем в старые винодельни, где вы сможете продегустировать различные сорта кипрских вин, а также знаменитый кипрский мускат, коммандарию и зеванию.

Организационные детали