1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
«Винодельня — в предгорных районах острова вас ждет дегустация лучших кипрских вин»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур гурмана в Лимасоле: путешествие по кулинарным традициям Кипра
Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
«Дегустации мяса, колбас, сыров, вина, сладостей входит в стоимость экскурсии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
«Все дегустации вин, сладостей, орехов, оливкового масла, мандаринового джема бесплатны»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Виноделие Кипра: индивидуальная экскурсия по винодельческим деревням Троодоса
Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия
«А во время обеда в деревенской таверне мы продолжим дегустацию кипрских напитков, но уже не заводского, а домашнего производства»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина13 марта 2024Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
- ЮЮлия6 марта 2024Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
- ААлина6 февраля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой! Получили удовольствие и забрали себе в закладки много классных мест для возвращения в будущем)
- ТТатьяна1 февраля 2024Вкусная и красивая экскурсия, дающая понимание о жизни и предпочтениях местных жителей! Елена ответит на любые вопросы и очень интересно расскажет и покажет всё о прекрасном Кипре!
- ЕЕкатерина27 января 2024Очень понравилось путешествие с Еленой. Гид с готовностью подстроила маршрут под наши пожелания и показала красивейшие места. От Елены много узнали о жизни на Кипре и чудесно провели время. Спасибо!
- ММария23 ноября 2023Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
- ААлександра18 сентября 2023Елена, всё прекрасно организовала. Показала нам винодельческий регион, две милые домашние винодельни. Мы попробовали как всем известные сорта вин (шардоне,
- ДДмитрий16 сентября 2023Все прошло хорошо
- NNathan7 сентября 2023Спасибо Елене за экскурсию и дружескую атмосферу. Узнали много интересного о Кипре.
- ООльга21 ноября 2022Прекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но так легко и непринуждённо, что
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Дегустационные туры»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
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