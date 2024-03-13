Г Галина Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍

Ю Юлия Гранд-тур по Кипру на автомобиле Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато

А Алина Тур гурмана из любого города острова Очень понравилась экскурсия с Еленой! Получили удовольствие и забрали себе в закладки много классных мест для возвращения в будущем)

Т Татьяна Тур гурмана из любого города острова Вкусная и красивая экскурсия, дающая понимание о жизни и предпочтениях местных жителей! Елена ответит на любые вопросы и очень интересно расскажет и покажет всё о прекрасном Кипре!

Е Екатерина Виноделие Кипра Очень понравилось путешествие с Еленой. Гид с готовностью подстроила маршрут под наши пожелания и показала красивейшие места. От Елены много узнали о жизни на Кипре и чудесно провели время. Спасибо!

М Мария Гранд-тур по Кипру на автомобиле Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!

А Александра Виноделие Кипра читать дальше мускат), так и вина, которые производятся только на Кипре. Елена хороший рассказчик. Она много знает о Кипре, о жизни на нём, о его истории. Елена, всё прекрасно организовала. Показала нам винодельческий регион, две милые домашние винодельни. Мы попробовали как всем известные сорта вин (шардоне,

Д Дмитрий Гранд-тур по Кипру на автомобиле Все прошло хорошо

N Nathan Тур гурмана из любого города острова Спасибо Елене за экскурсию и дружескую атмосферу. Узнали много интересного о Кипре.