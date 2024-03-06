Экскурсии выходного дня в Лимасоле

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Лимасоле на русском языке, цены от €295. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по Кипру на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
295 за всё до 4 чел.
Тур гурмана из любого города острова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Тур гурмана в Лимасоле: путешествие по кулинарным традициям Кипра
Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Путешествие в Средневековье из любого города острова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
  • А
    Алина
    6 февраля 2024
    Тур гурмана из любого города острова
    Очень понравилась экскурсия с Еленой! Получили удовольствие и забрали себе в закладки много классных мест для возвращения в будущем)
  • Т
    Татьяна
    1 февраля 2024
    Тур гурмана из любого города острова
    Вкусная и красивая экскурсия, дающая понимание о жизни и предпочтениях местных жителей! Елена ответит на любые вопросы и очень интересно расскажет и покажет всё о прекрасном Кипре!
  • М
    Мария
    23 ноября 2023
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    16 сентября 2023
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Все прошло хорошо
  • N
    Nathan
    7 сентября 2023
    Тур гурмана из любого города острова
    Спасибо Елене за экскурсию и дружескую атмосферу. Узнали много интересного о Кипре.
  • И
    Игорь
    5 августа 2023
    Путешествие в Средневековье из любого города острова
    Очень доволен экскурсией. Елена прекрасно знает страну и её историю. Во время экскурсии можно смело импровизировать в зависимости от ваших интересов, а можно просто положиться на гида.
  • Д
    Десислава
    7 мая 2021
    Путешествие в Средневековье из любого города острова
    Спасибо большое Елене за интересный рассказ и приятно проведённое время! Общаться с таким гидом большое удовольствие - информация полноценная, (в том числе такую, которую не найти в путеводителях) преподнесена интересно и доступно. Очень рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    26 августа 2019
    Путешествие в Средневековье из любого города острова
    Елена сформировала индивидуальную экскурсию в соответствии с нашими предпочтениями (семья 2 взрослых, 2 детей).. Получился vip тур по неизвестному большинству
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    туристов Кипру. Горы, сосны, крафтовые сладости, хорошее мясо, монастырь 210 года основания, винодельни с локальными соратвми винограда, деревни с улицами в одного ослика и так 8 часов:) Рекомендовал друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «На выходные»

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  1. Гранд-тур по Кипру на автомобиле
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  3. Путешествие в Средневековье из любого города острова
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июле 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 295 до 350. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 50 ⭐ отзывов, цены от €295. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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