Ю Юлия Гранд-тур по Кипру на автомобиле Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато

А Алина Тур гурмана из любого города острова Очень понравилась экскурсия с Еленой! Получили удовольствие и забрали себе в закладки много классных мест для возвращения в будущем)

Т Татьяна Тур гурмана из любого города острова Вкусная и красивая экскурсия, дающая понимание о жизни и предпочтениях местных жителей! Елена ответит на любые вопросы и очень интересно расскажет и покажет всё о прекрасном Кипре!

М Мария Гранд-тур по Кипру на автомобиле Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!

Д Дмитрий Гранд-тур по Кипру на автомобиле Все прошло хорошо

N Nathan Тур гурмана из любого города острова Спасибо Елене за экскурсию и дружескую атмосферу. Узнали много интересного о Кипре.

И Игорь Путешествие в Средневековье из любого города острова Очень доволен экскурсией. Елена прекрасно знает страну и её историю. Во время экскурсии можно смело импровизировать в зависимости от ваших интересов, а можно просто положиться на гида.

Д Десислава Путешествие в Средневековье из любого города острова Спасибо большое Елене за интересный рассказ и приятно проведённое время! Общаться с таким гидом большое удовольствие - информация полноценная, (в том числе такую, которую не найти в путеводителях) преподнесена интересно и доступно. Очень рекомендуем!