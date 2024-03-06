1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур гурмана в Лимасоле: путешествие по кулинарным традициям Кипра
Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 марта 2024Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
- ААлина6 февраля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой! Получили удовольствие и забрали себе в закладки много классных мест для возвращения в будущем)
- ТТатьяна1 февраля 2024Вкусная и красивая экскурсия, дающая понимание о жизни и предпочтениях местных жителей! Елена ответит на любые вопросы и очень интересно расскажет и покажет всё о прекрасном Кипре!
- ММария23 ноября 2023Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
- ДДмитрий16 сентября 2023Все прошло хорошо
- NNathan7 сентября 2023Спасибо Елене за экскурсию и дружескую атмосферу. Узнали много интересного о Кипре.
- ИИгорь5 августа 2023Очень доволен экскурсией. Елена прекрасно знает страну и её историю. Во время экскурсии можно смело импровизировать в зависимости от ваших интересов, а можно просто положиться на гида.
- ДДесислава7 мая 2021Спасибо большое Елене за интересный рассказ и приятно проведённое время! Общаться с таким гидом большое удовольствие - информация полноценная, (в том числе такую, которую не найти в путеводителях) преподнесена интересно и доступно. Очень рекомендуем!
- ДДмитрий26 августа 2019Елена сформировала индивидуальную экскурсию в соответствии с нашими предпочтениями (семья 2 взрослых, 2 детей).. Получился vip тур по неизвестному большинству
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июле 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 295 до 350. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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