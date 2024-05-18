🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 31 отзыв Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра) Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина € 350 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты € 295 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 14 отзывов Тур гурмана в Лимасоле: путешествие по кулинарным традициям Кипра Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций € 350 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий Начало: 9:00 € 360 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Лимассол: эксклюзивное путешествие по следам истории и культуры Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города Начало: У Лимассольского замка от € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса Начало: место проживания € 295 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 14 отзывов По следам Афродиты: культурное путешествие с мифами Кипра Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас € 350 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Сокровище Кипра - мыс Греко: Индивидуальный тур из Лимасола Познавательное путешествие к мысу Греко с личным гидом, уникальными маршрутами и фото сессиями Начало: У Вашего места проживания € 279 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Тайны горного Кипра: уникальное путешествие из Лимасола Погрузитесь в атмосферу кипрских гор, их историю и культуру в увлекательной экскурсии из Лимасола € 245 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Виноделие Кипра: индивидуальная экскурсия по винодельческим деревням Троодоса Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия € 350 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино Начало: У вашего отеля € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд € 195 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое Начало: у вашего отеля € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой Начало: 9:00 € 240 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола € 260 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи € 340 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Кипр для маленьких путешественников: сказка и приключения Ваш ребёнок станет героем настоящего приключения: верёвочный парк, восхождение на Олимп и волшебство шоколада Начало: 9:00 € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла - экскурсия из Лимасола Приглашаем вас в Лефкару - сокровищницу кипрских ремесел, где кружева вдохновили самого Да Винчи Начало: 9:00 € 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 12 отзывов Кипр за день: история, мифы, гастрономия - эксклюзивный тур из Лимасола Восемь часов открытий и впечатлений: от бухты Афродиты до гор Олимпа, от монастырей до кипрской кухни Начало: В лобби вашего отеля € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт € 350 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 12 отзывов Путешествие в Средневековье из любого города острова Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра € 350 за всё до 6 чел.