9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия предлагает уникальное путешествие по святым местам, где каждый камень пропитан историей веры и чудес.
Вас ожидает посещение монастыря
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Посещение святых мест
- 🙏 Возможность попросить помощи у святых
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🕊️ Духовное обогащение
- 📜 Узнать историю святых
Что можно увидеть
- Башмачки святого Спиридона
- Монастырь целительницы Феклы
- Церковь Киприана и Иустины
- Церковь Богородицы Золотых Льняных Полей
Описание экскурсии
Во время этой поездки мы с вами посетим следующие христианские святыни:
- Башмачки святого Спиридона
- Монастырь целительницы Феклы
- Церковь Киприана и Иустины
- Церковь Богородицы Золотых Льняных Полей
Мы поговорим об истории этих мест, об их значении для паломниках всего мира, поговорим об истории местных святых и о том, во что верят на острове.
Святой Спиридон Тримифунтский охотно отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые затруднения, кто погряз в судебных тяжбах или не может вернуть вложенные или одолженные деньги. Приложившись к башмачкам Спиридона, вы сможете попросить о помощи в решении материальных вопросов.
Первомученица Фекла — раннехристианская святая, почитаемая в лике равноапостольных. Имя её поминается при пострижении женщин в монашество. Местом паломничества вымаливающих исцеления людей на Кипре является женский монастырь равноапостольной святой Феклы, где бьёт целебный источник, и откуда страждущие увозят исцеляющую кожные заболевания глину. Но немногим из паломников известно, что на Кипре по сей день сохраняются и мощи первомученицы Феклы, ученицы апостола Павла, пострадавшей в I веке и почитавшейся более всех святых жен в древней Церкви.
Посетив церковь Святого Киприана, вы сможете приложиться к мощам Киприана и Иустины, подать записки «О здравии» и «За упокоение» и приложиться к животворящей иконе святого Киприана, написанной в 1613 году иконописцем художником Давидом. По вашей просьбе батюшка прочитает молитву о снятии порчи и сглаза.
Богородица Золотых Льняных Полей — самая ранняя византийская церковь столицы Кипра. Находится она в сердце старого города, за Венецианскими стенами, недалеко от ворот Фамагусты. По предположениям ученых она была построена в V веке. Справа от Царских Врат находится, пожалуй, одна из самых уникальных икон этой церкви — икона с двумя изображениями Пресвятой Девы с Младенцем! Над каждым святым образом присутствует надпись: справа — Быстрослышащая, слева — Быстроотвечающая. Именно к этой иконе приходят в церковь Богородицы Хрисолиниотиссы верующие со своими бедами и печалями. Считается, что эта икона чудесным образом поддерживает страждущих, внимательно выслушивая каждого.
Содержание поездки может быть изменено по вашему пожеланию.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены дегустации, трансфер из Лимассола, Ларнака или Никосии. Трансфер из Пафоса, Айя-Напы и Протараса возможен с доплатой — €50.
- Обед (по желанию) оплачивается отдельно
- По вашему желанию можно скорректировать маршрут
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Условия уточняйте у гида
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