9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кипр - остров с богатым духовным наследием, привлекающий паломников со всего мира.Эта экскурсия предлагает уникальное путешествие по святым местам, где каждый камень пропитан историей веры и чудес.Вас ожидает посещение монастыря

святой Феклы с целебным источником, церкви Киприана и Иустины, где можно приложиться к мощам и попросить о здравии. Уникальная возможность попросить помощи у Святого Спиридона и увидеть икону с двумя изображениями Пресвятой Девы с Младенцем в церкви Богородицы Золотых Льняных Полей. Погрузитесь в атмосферу святости, молитвы и мира, исцеляющую не только тело, но и душу

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Во время этой поездки мы с вами посетим следующие христианские святыни:

Башмачки святого Спиридона

Монастырь целительницы Феклы

Церковь Киприана и Иустины

Церковь Богородицы Золотых Льняных Полей

Мы поговорим об истории этих мест, об их значении для паломниках всего мира, поговорим об истории местных святых и о том, во что верят на острове.

Святой Спиридон Тримифунтский охотно отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые затруднения, кто погряз в судебных тяжбах или не может вернуть вложенные или одолженные деньги. Приложившись к башмачкам Спиридона, вы сможете попросить о помощи в решении материальных вопросов.

Первомученица Фекла — раннехристианская святая, почитаемая в лике равноапостольных. Имя её поминается при пострижении женщин в монашество. Местом паломничества вымаливающих исцеления людей на Кипре является женский монастырь равноапостольной святой Феклы, где бьёт целебный источник, и откуда страждущие увозят исцеляющую кожные заболевания глину. Но немногим из паломников известно, что на Кипре по сей день сохраняются и мощи первомученицы Феклы, ученицы апостола Павла, пострадавшей в I веке и почитавшейся более всех святых жен в древней Церкви.

Посетив церковь Святого Киприана, вы сможете приложиться к мощам Киприана и Иустины, подать записки «О здравии» и «За упокоение» и приложиться к животворящей иконе святого Киприана, написанной в 1613 году иконописцем художником Давидом. По вашей просьбе батюшка прочитает молитву о снятии порчи и сглаза.

Богородица Золотых Льняных Полей — самая ранняя византийская церковь столицы Кипра. Находится она в сердце старого города, за Венецианскими стенами, недалеко от ворот Фамагусты. По предположениям ученых она была построена в V веке. Справа от Царских Врат находится, пожалуй, одна из самых уникальных икон этой церкви — икона с двумя изображениями Пресвятой Девы с Младенцем! Над каждым святым образом присутствует надпись: справа — Быстрослышащая, слева — Быстроотвечающая. Именно к этой иконе приходят в церковь Богородицы Хрисолиниотиссы верующие со своими бедами и печалями. Считается, что эта икона чудесным образом поддерживает страждущих, внимательно выслушивая каждого.

Содержание поездки может быть изменено по вашему пожеланию.

Организационные детали