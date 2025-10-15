9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Паломничества из любого города острова по святым местам

Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
Кипр - остров с богатым духовным наследием, привлекающий паломников со всего мира.

Эта экскурсия предлагает уникальное путешествие по святым местам, где каждый камень пропитан историей веры и чудес.

Вас ожидает посещение монастыря
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святой Феклы с целебным источником, церкви Киприана и Иустины, где можно приложиться к мощам и попросить о здравии.

Уникальная возможность попросить помощи у Святого Спиридона и увидеть икону с двумя изображениями Пресвятой Девы с Младенцем в церкви Богородицы Золотых Льняных Полей. Погрузитесь в атмосферу святости, молитвы и мира, исцеляющую не только тело, но и душу

4.6
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Посещение святых мест
  • 🙏 Возможность попросить помощи у святых
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🕊️ Духовное обогащение
  • 📜 Узнать историю святых
Паломничества из любого города острова по святым местам
Паломничества из любого города острова по святым местам
Паломничества из любого города острова по святым местам

Что можно увидеть

  • Башмачки святого Спиридона
  • Монастырь целительницы Феклы
  • Церковь Киприана и Иустины
  • Церковь Богородицы Золотых Льняных Полей

Описание экскурсии

Во время этой поездки мы с вами посетим следующие христианские святыни:

  • Башмачки святого Спиридона
  • Монастырь целительницы Феклы
  • Церковь Киприана и Иустины
  • Церковь Богородицы Золотых Льняных Полей

Мы поговорим об истории этих мест, об их значении для паломниках всего мира, поговорим об истории местных святых и о том, во что верят на острове.

Святой Спиридон Тримифунтский охотно отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые затруднения, кто погряз в судебных тяжбах или не может вернуть вложенные или одолженные деньги. Приложившись к башмачкам Спиридона, вы сможете попросить о помощи в решении материальных вопросов.

Первомученица Фекла — раннехристианская святая, почитаемая в лике равноапостольных. Имя её поминается при пострижении женщин в монашество. Местом паломничества вымаливающих исцеления людей на Кипре является женский монастырь равноапостольной святой Феклы, где бьёт целебный источник, и откуда страждущие увозят исцеляющую кожные заболевания глину. Но немногим из паломников известно, что на Кипре по сей день сохраняются и мощи первомученицы Феклы, ученицы апостола Павла, пострадавшей в I веке и почитавшейся более всех святых жен в древней Церкви.

Посетив церковь Святого Киприана, вы сможете приложиться к мощам Киприана и Иустины, подать записки «О здравии» и «За упокоение» и приложиться к животворящей иконе святого Киприана, написанной в 1613 году иконописцем художником Давидом. По вашей просьбе батюшка прочитает молитву о снятии порчи и сглаза.

Богородица Золотых Льняных Полей — самая ранняя византийская церковь столицы Кипра. Находится она в сердце старого города, за Венецианскими стенами, недалеко от ворот Фамагусты. По предположениям ученых она была построена в V веке. Справа от Царских Врат находится, пожалуй, одна из самых уникальных икон этой церкви — икона с двумя изображениями Пресвятой Девы с Младенцем! Над каждым святым образом присутствует надпись: справа — Быстрослышащая, слева — Быстроотвечающая. Именно к этой иконе приходят в церковь Богородицы Хрисолиниотиссы верующие со своими бедами и печалями. Считается, что эта икона чудесным образом поддерживает страждущих, внимательно выслушивая каждого.

Содержание поездки может быть изменено по вашему пожеланию.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены дегустации, трансфер из Лимассола, Ларнака или Никосии. Трансфер из Пафоса, Айя-Напы и Протараса возможен с доплатой — €50.
  • Обед (по желанию) оплачивается отдельно
  • По вашему желанию можно скорректировать маршрут
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Условия уточняйте у гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень
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Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре… Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Безумно приятно, что познакомились с Еленой. Изначально бронировали паломнический тур, но на месте адаптировали под «тур для всей семьи». Даже 4х летний ребенок смог получить удовольствие от тура. Знания, опыт и деликатность Елены восхищает! День пролетел незаметно.
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П
Отличная экскурсия, замечательные места и святыни, не похожие друг на друга. Елена - замечательный рассказчик, общение комфортное, как с давней знакомой. Пообедали в классической греческой таверне, поговорили обо всем на свете. На экскурсии были втроем: я, жена и сын, всем понравилось. Машина большая и комфортная. Вернемся на Кипр обязательно и закажем еще пару экскурсий.
Однозначно рекомендую!
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А
Мы начали нашу экскурсию с города Лимассол. Елена предоставила комфортный автомобиль (кстати ее управление машиной выше всяких похвал). Очень понравился монастырь Троодитиса. Спокойное и красивое место, где находятся чудотворная икона
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и частица Пояса Богородицы. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Советую Елену как гида тем, кто хочет увидеть Кипр с разных сторон, в том числе и с гастрономической. Смогла заинтересовать каждого из членов семьи. Закончили экскурсию с желанием приехать на Кипр вновь не только ради отличного моря, но и для интересного времяпровождения на экскурсиях со знающим гидом, который за 20 лет своей жизни на Кипре узнала все его многообразие.

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Н
Великолепная экскурсия и просто отличный гид! Экскурсия была информативной, не утомительной и разнообразной. По пути следования чередовались монастыри, горные деревни, места, где можно что-то попробовать и приобрести. Монастыри осматривали от
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церкви (монастырь не действует) до совершенно потрясающего Кикского монастыря! Во время дороги Елена не переставала делиться информацией, но не скучно, а в форме беседы. Абсолютно точно буду рекомендовать ее всем знакомым и друзьям, кто приедет на отдых на Кипр!

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А
Сегодня всей семьёй побывали на замечательной экскурсии! Елена учла все наши пожелания, путешествовали с двумя детишками 4 лет и 6 месяцев. Очень комфортный автомобиль, безопасная езда и приятное общение будет
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вам гарантировано. Елена превосходный гид, мастер своего дела, на любой вопрос давала развёрнутый ответ, помогла с выбором оливкового масла для подарка родным. Наша семья осталась довольна путешествием, которое пролетело незаметно и оставило приятное послевкусие по приезду в отель!

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Е
Елена, огромное спасибо за экскурсию! Прошу прощения за поздний отзыв! Все было прекрасно! Елена - профессионал и очень интересный и доброжелательный человек! Программа очень насыщенная! Хочется обязательно еще вернуться и конечно же на экскурсию только с Еленой) Еще раз спасибо и удачи Вам Лена! Катя и Нина (Санкт-Петербург)
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