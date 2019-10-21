9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в главных монастырях Кипра и узнать о значении святынь

Елена
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Елена – ваш гид
Издавна люди стремятся на Кипр, чтобы увидеть многочисленные святыни острова.

В этот день вы отправитесь в большое паломничество по монастырям и церквям.

Сможете попросить финансовой помощи у Святого Спиридона, приложиться к мощам Киприана и Иустины, побываете у целебного источника в монастыре целительницы Феклы и рассмотрите уникальную икону с двумя изображениями Пресвятой Девы с Младенцем.
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.44
Паломничества из любого города острова по святым местам
Паломничества из любого города острова по святым местам

Что вас ожидает

Во время этой поездки мы с вами посетим следующие христианские святыни:

  • Башмачки святого Спиридона
  • Монастырь целительницы Феклы
  • Церковь Киприана и Иустины
  • Церковь Богородицы Золотых Льняных Полей

Мы поговорим об истории этих мест, об их значении для паломниках всего мира, поговорим об истории местных святых и о том, во что верят на острове.

Святой Спиридон Тримифунтский охотно отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые затруднения, кто погряз в судебных тяжбах или не может вернуть вложенные или одолженные деньги. Приложившись к башмачкам Спиридона, вы сможете попросить о помощи в решении материальных вопросов.

Первомученица Фекла — раннехристианская святая, почитаемая в лике равноапостольных. Имя её поминается при пострижении женщин в монашество. Местом паломничества вымаливающих исцеления людей на Кипре является женский монастырь равноапостольной святой Феклы, где бьёт целебный источник, и откуда страждущие увозят исцеляющую кожные заболевания глину. Но немногим из паломников известно, что на Кипре по сей день сохраняются и мощи первомученицы Феклы, ученицы апостола Павла, пострадавшей в I веке и почитавшейся более всех святых жен в древней Церкви.

Посетив церковь Святого Киприана, вы сможете приложиться к мощам Киприана и Иустины, подать записки «О здравии» и «За упокоение» и приложиться к животворящей иконе святого Киприана, написанной в 1613 году иконописцем художником Давидом. По вашей просьбе батюшка прочитает молитву о снятии порчи и сглаза.

Богородица Золотых Льняных Полей — самая ранняя византийская церковь столицы Кипра. Находится она в сердце старого города, за Венецианскими стенами, недалеко от ворот Фамагусты. По предположениям ученых она была построена в V веке. Справа от Царских Врат находится, пожалуй, одна из самых уникальных икон этой церкви — икона с двумя изображениями Пресвятой Девы с Младенцем! Над каждым святым образом присутствует надпись: справа — Быстрослышащая, слева — Быстроотвечающая. Именно к этой иконе приходят в церковь Богородицы Хрисолиниотиссы верующие со своими бедами и печалями. Считается, что эта икона чудесным образом поддерживает страждущих, внимательно выслушивая каждого.

Содержание поездки может быть изменено по вашему пожеланию.

Паломничества из любого города острова по святым местам
Паломничества из любого города острова по святым местам
Паломничества из любого города острова по святым местам
Паломничества из любого города острова по святым местам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре... Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Олег
21 октября 2019
Спасибо Елене за экскурсию!
Гибкость в некоторых ситуациях с маленькими детьми помогли насладиться красотами Кипра.
Рекомендуем!
10 октября 2019
Здравствуйте! Заказала экскурсию По монастырям Кипра. Выбирали гида по отзывам. Вечером , накануне экскурсии позвонил гид и сообщил о замене экскурсовода. Приехал молодой человек. Выполнил роль водителя. Знаний о монастырях, истории, искусстве- ноль. Лицензии и соответствующего образования нет. Очень недовольны. Подмена гида через Трипстер уже не первый раз. Так же история была в Мадриде по Прадо. Без предупреждения прислали другого человека-явно не гид. Без образования. Без понимания предмета. Наверно необходимо просить предъявлять лицензию либо диплом об образовании. У вас может выступать гидом любой человек. Не советую
29 июля 2019
Великолепная экскурсия и просто отличный гид! Экскурсия была информативной, не утомительной и разнообразной. По пути следования чередовались монастыри, горные деревни, места, где можно что-то попробовать и приобрести. Монастыри осматривали от церкви (монастырь не действует) до совершенно потрясающего Кикского монастыря! Во время дороги Елена не переставала делиться информацией, но не скучно, а в форме беседы. Абсолютно точно буду рекомендовать ее всем знакомым и друзьям, кто приедет на отдых на Кипр!
12 мая 2019
Сегодня всей семьёй побывали на замечательной экскурсии! Елена учла все наши пожелания, путешествовали с двумя детишками 4 лет и 6 месяцев. Очень комфортный автомобиль, безопасная езда и приятное общение будет вам гарантировано. Елена превосходный гид, мастер своего дела, на любой вопрос давала развёрнутый ответ, помогла с выбором оливкового масла для подарка родным. Наша семья осталась довольна путешествием, которое пролетело незаметно и оставило приятное послевкусие по приезду в отель!
3 мая 2019
Мы начали нашу экскурсию с города Лимассол. Елена предоставила комфортный автомобиль ( кстати ее управление машиной выше всяких похвал). Очень понравился монастырь Троодитиса. Спокойное и красивое место, где находятся чудотворная икона и частица Пояса Богородицы. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Советую Елену как гида тем, кто хочет увидеть Кипр с разных сторон, в том числе и с гастрономической. Смогла заинтересовать каждого из членов семьи. Закончили экскурсию с желанием приехать на Кипр вновь не только ради отличного моря, но и для интересного времяпровождения на экскурсиях со знающим гидом, который за 20 лет своей жизни на Кипре узнала все его многообразие.
13 ноября 2018
Все было хорошо! Маршрут можно менять. Удобная машина, аккуратное вождение по сложным горным дорогам, хорошее детское кресло. Спасибо!
21 июля 2018
Мы путешествовали с гидом Еленой , и все вышеуказанные оценки относятся к ее работе. Огорчило, что Елену не предупредили о наличии в нашей группе ребенка и необходимости детского кресла, хотя мы писали об этом во время заказа экскурсии. Также неприятное впечатление оставила ситуация с переносом даты экскурсии после внесения нами предоплаты.
14 октября 2017
Елена - прекрасный гид, интересный рассказчик. Адаптировали маршрут под наши желания с корректировкой на сына 4,5 лет (если вы понимаете о чем я =). Елену могу спокойно рекомендовать друзьям.
23 декабря 2015
Елена, огромное спасибо за экскурсию! Прошу прощения за поздний отзыв! Все было прекрасно! Елена - профессионал и очень интересный и доброжелательный человек! Программа очень насыщенная! Хочется обязательно еще вернуться и конечно же на экскурсию только с Еленой) Еще раз спасибо и удачи Вам Лена! Катя и Нина (Санкт-Петербург)

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