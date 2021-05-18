Всё о Лимасоле

Полезная информация о Лимасоле

Что нужно знать о Лимасоле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 56 экскурсий
Местное время в Лимасоле
23:4420
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇾 Кипр
Название городаЛимасол
По-английскиLimassol
Столица регионаЛимасол является столицей региона
Население города154 000 чел.
Часовой поясAsia/Nicosia
Средняя высота27 м. от уровня моря

Где находится Лимасол на карте

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