Полезная информация о Лимасоле
Что нужно знать о Лимасоле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 56 экскурсий
Местное время в Лимасоле
23:4420
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇾 Кипр
|Название города
|Лимасол
|По-английски
|Limassol
|Столица региона
|Лимасол является столицей региона
|Население города
|154 000 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Nicosia
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря
Где находится Лимасол на карте
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