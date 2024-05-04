Лимассол и Пафос разделяют 70 километров, наполненных удивительными местами. Мы остановимся на живописных безлюдных пляжах и у руин древнего города Курион.
В самом Пафосе погуляем по историческому центру и современным кварталам, поговорим о жизни на Кипре и встретим в красивом месте закат.
В самом Пафосе погуляем по историческому центру и современным кварталам, поговорим о жизни на Кипре и встретим в красивом месте закат.
Описание экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности Пафоса и окрестностей: руины древнего города Курион, замок Колосси, место рождения Афродиты, колонны Святого Павла и катакомбы Святой Соломонии. Мы расскажем:
- Почему Афродита выбрала для высадки на Кипре местечко «Камни Ромеев»
- Кто такой Дигенис и почему учёные до сих пор спорят о его деяниях
- Где был центр древнего Пафоса и почему современный город находится в другом месте
- Каким богам до Афродиты и Аполлона поклонялись жители острова
- Почему гранат стал одним из символов Кипра и как готовят местное десертное вино «Коммандария»
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): руины древнего Куриона — €4,5, руины древнего Пафоса — €4,5
- По желанию мы можем зайти в таверну. Цена обеда — от €15 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 933 туристов
Калимера! Я не просто показываю Кипр, а приглашаю в путешествие сквозь века и легенды этого удивительного острова. Вместе мы раскроем забытые уголки, наполненные историей и атмосферой, которые обычно остаются вне туристических
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы были с ребенком (3 года) и не знали насколько будет удобно и легко на маршруте. Но мы зря сомневались 😊 маршрут подстроили под нас и мы отлично провели время и познакомились с интересными и красивыми местами. Так что для семей с детьми - здорово!)
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