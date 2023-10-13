Посетить один из древнейших городов острова и все интересные места по пути к нему
Лимассол и Пафос разделяют 70 километров, наполненных удивительными местами.
Мы остановимся на живописных безлюдных пляжах, в аутентичной деревне Куклиа и у руин древнего города Курион.
В самом Пафосе погуляем по историческому центру и современным кварталам, поговорим о жизни на Кипре и встретим в красивом месте закат.
Мы остановимся на живописных безлюдных пляжах, в аутентичной деревне Куклиа и у руин древнего города Курион.
В самом Пафосе погуляем по историческому центру и современным кварталам, поговорим о жизни на Кипре и встретим в красивом месте закат.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите главные достопримечательности Пафоса и окрестностей: руины древнего города Курион, замок Колосси, место рождения Афродиты, аутентичную деревню Куклиа, колонны Святого Павла и катакомбы Святой Соломонии. Мы расскажем:
- Почему Афродита выбрала для высадки на Кипре местечко «Камни Ромеев»
- Кто такой Дигенис и почему учёные до сих пор спорят о его деяниях
- Где был центр древнего Пафоса и почему современный город находится в другом месте
- Каким богам до Афродиты и Аполлона поклонялись жители острова
- Почему гранат стал одним из символов Кипра и как готовят местное десертное вино «Коммандария»
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): руины древнего Куриона — 4,5 евро, руины древнего Пафоса — 4,5 евро
- По желанию мы можем зайти в таверну. Цена обеда — от 15 евро с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир и Ольга — ваш гид в Лимасоле
Провела экскурсии для 692 туристов
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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