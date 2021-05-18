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Местное время в Никосии
21:0737
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇾 Кипр
Название городаНикосия
По-английскиNicosia
Это столицаНикосия является столицей Кипра
Население города200 452 чел.
АэропортЭрджан ECN
Часовой поясAsia/Nicosia
Средняя высота147 м. от уровня моря

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