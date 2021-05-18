Полезная информация о Никосии
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Местное время в Никосии
21:0737
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇾 Кипр
|Название города
|Никосия
|По-английски
|Nicosia
|Это столица
|Никосия является столицей Кипра
|Население города
|200 452 чел.
|Аэропорт
|Эрджан ECN
|Часовой пояс
|Asia/Nicosia
|Средняя высота
|147 м. от уровня моря
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