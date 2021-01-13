Как добраться до Никосии на самолёте
В Никосии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ercan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Никосии
- Эрджан ECNErcan Airport
Самые дешёвые билеты в Никосию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|2 144
|1ч 35м
|19.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|2 159
|1ч
|14.12.2020
|из 🇹🇷Анкары
|2 393
|1ч 15м
|19.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|2 726
|1ч 20м
|05.11.2020
|из 🇹🇷Газиантепа
|4 670
|9ч 50м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|5 237
|5ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|6 487
|6ч 45м (⇵1)
|29.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|6 849
|8ч 5м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|7 032
|15ч 20м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|7 248
|47ч 5м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|7 900
|33ч (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|7 907
|51ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|8 356
|26ч (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 493
|25ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|8 515
|31ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Диярбакыра
|8 789
|16ч 40м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇵🇱Быдгощ
|8 936
|32ч 15м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|9 082
|13ч 35м (⇵1)
|14.02.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|9 442
|28ч (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|9 467
|20ч 20м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|9 537
|21ч 5м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|9 616
|16ч 20м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|9 692
|49ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Мардина
|9 837
|17ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 522
|21ч 50м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|11 123
|19ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|11 155
|8ч 55м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|11 299
|15ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|11 389
|51ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|12 455
|20ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|12 473
|11ч 5м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|12 686
|17ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|12 845
|6ч 35м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|12 941
|25ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|13 528
|14ч (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|13 887
|24ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|13 937
|6ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|13 987
|47ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|14 118
|16ч 25м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|14 689
|45ч 25м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|15 072
|16ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|15 179
|14ч 50м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|15 730
|50ч 25м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|16 088
|15ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|16 336
|58ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|16 761
|33ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|16 893
|49ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|17 488
|34ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|17 587
|38ч 20м (⇵2)
|10.05.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|17 849
|26ч 25м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇵🇰Карачей
|18 732
|17ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|19 139
|49ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|20 338
|8ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|21 060
|22ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|21 105
|27ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇪🇬Александрии
|21 167
|29ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|21 996
|37ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|22 673
|22ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|22 796
|44ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|23 338
|19ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|23 779
|21ч 25м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|23 797
|22ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|24 199
|29ч 10м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇵🇰Исламабада
|24 400
|27ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|27 134
|11ч 10м (⇵1)
|07.08.2021
|из 🇬🇧Бирмингема
|27 656
|12ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|28 019
|49ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|29 391
|56ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇰🇬Оша
|30 910
|36ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|37 408
|39ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|38 920
|20ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|41 487
|19ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|43 449
|30ч (⇵2)
|05.02.2021
|из 🇨🇩Киншасы
|48 469
|23ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|50 421
|23ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|50 973
|44ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|51 022
|53ч 15м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|52 369
|44ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|52 506
|59ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇼Кигали
|52 705
|39ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇭Аккры
|61 240
|43ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|61 264
|20ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|67 279
|57ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|102 802
|24ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|116 782
|18ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇹Гватемалы
|154 876
|48ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Никосии
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Никосии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Кайсери, Анталья, Исламабад и Стамбул
- 02.09.202117.09.2021
- 31.10.202009.11.2020
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