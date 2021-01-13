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Летим в Никосию

Как добраться до Никосии на самолёте

В Никосии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ercan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Никосии

  1. Эрджан ECN
    Ercan Airport

Самые дешёвые билеты в Никосию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.01.2021из 🇹🇷Стамбула2 1441ч 35м
19.11.2020из 🇹🇷Антальи2 159
14.12.2020из 🇹🇷Анкары2 3931ч 15м
19.11.2020из 🇹🇷Измира2 7261ч 20м
05.11.2020из 🇹🇷Газиантепа4 6709ч 50м (⇵1)
05.11.2020из 🇹🇷Аланьи5 2375ч 25м (⇵1)
19.11.2020из 🇺🇦Запорожье6 4876ч 45м (⇵1)
29.01.2021из 🇷🇺Москвы6 8498ч 5м (⇵1)
21.11.2020из 🇺🇦Харькова7 03215ч 20м (⇵1)
05.11.2020из 🇲🇩Кишинёва7 24847ч 5м (⇵2)
08.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга7 90033ч (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Воронежа7 90751ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇭Женевы8 35626ч (⇵1)
30.11.2020из 🇺🇦Киева8 49325ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇧Лондона8 51531ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇹🇷Диярбакыра8 78916ч 40м (⇵1)
27.11.2020из 🇵🇱Быдгощ8 93632ч 15м (⇵2)
04.11.2020из 🇱🇧Бейрута9 08213ч 35м (⇵1)
14.02.2021из 🇬🇪Тбилиси9 44228ч (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Калининграда9 46720ч 20м (⇵2)
28.10.2020из 🇩🇪Берлина9 53721ч 5м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга9 61616ч 20м (⇵2)
15.02.2021из 🇷🇺Нижневартовска9 69249ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇹🇷Мардина9 83717ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону10 52221ч 50м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Казани11 12319ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇦🇪Шарджи11 1558ч 55м (⇵1)
24.10.2020из 🇹🇷Аданы11 29915ч (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Тюмени11 38951ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Грозного12 45520ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇪Дубая12 47311ч 5м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Новосибирска12 68617ч (⇵2)
21.10.2020из 🇩🇪Мюнхена12 8456ч 35м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Перми12 94125ч (⇵2)
11.11.2020из 🇰🇬Бишкека13 52814ч (⇵1)
05.11.2020из 🇧🇾Минска13 88724ч (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇷Бодрума13 9376ч 5м (⇵1)
23.10.2020из 🇱🇻Риги13 98747ч 50м (⇵2)
02.11.2020из 🇺🇦Одессы14 11816ч 25м (⇵1)
26.10.2020из 🇸🇪Стокгольм14 68945ч 25м (⇵2)
15.01.2021из 🇰🇿Алматы15 07216ч (⇵1)
20.10.2020из 🇹🇷Трабзона15 17914ч 50м (⇵1)
06.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)15 73050ч 25м (⇵2)
02.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда16 08815ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ16 33658ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇾Ларнаки16 76133ч 20м (⇵2)
23.10.2020из 🇪🇪Таллина16 89349ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇫🇮Хельсинки17 48834ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇱🇹Вильнюса17 58738ч 20м (⇵2)
10.05.2021из 🇳🇱Амстердама17 84926ч 25м (⇵2)
25.11.2020из 🇵🇰Карачей18 73217ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Краснодара19 13949ч 20м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇦Днепр20 3388ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Самары21 06022ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Даламана21 10527ч 20м (⇵2)
25.10.2020из 🇪🇬Александрии21 16729ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Геленджика21 99637ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇪🇬Каира22 67322ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Красноярска22 79644ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇦🇿Баку23 33819ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Уфы23 77921ч 25м (⇵2)
11.02.2021из 🇺🇿Ташкента23 79722ч (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Ижевска24 19929ч 10м (⇵2)
10.02.2021из 🇵🇰Исламабада24 40027ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇲🇦Касабланки27 13411ч 10м (⇵1)
07.08.2021из 🇬🇧Бирмингема27 65612ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇯🇴Аммана28 01949ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Камчатки29 39156ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇰🇬Оша30 91036ч (⇵2)
25.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы37 40839ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇧🇬Софии38 92020ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга41 48719ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇴Бухареста43 44930ч (⇵2)
05.02.2021из 🇨🇩Киншасы48 46923ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇦🇲Еревана50 42123ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇳🇬Лагоса50 97344ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇲🇽Мехико51 02253ч 15м (⇵2)
19.11.2020из 🇳🇬Абуджи52 36944ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇽Канкуна52 50659ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇼Кигали52 70539ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇭Аккры61 24043ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇧🇩Дакки61 26420ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса67 27957ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Онтарио102 80224ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇳Дели116 78218ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇹Гватемалы154 87648ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Никосии