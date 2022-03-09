Экскурсия по вашему маршруту

Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут, который подойдет именно

Индивидуальная
Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут, который подойдет именно вам.

Мы постараемся сделать так, чтобы путешествие стало для вас исключительно приятным и запоминающимся.

Благодаря этой услуге, вы сможете посетить именно те достопримечательности, которые сами выберете.
Экскурсия по вашему маршруту
Экскурсия по вашему маршруту
Экскурсия по вашему маршруту
Экскурсия по вашему маршруту
Экскурсия по вашему маршруту
Экскурсия по вашему маршруту

Что вы можете увидеть 🤩

  • Предлагаем следующие экскурсионные направления:
  • 1) Троодос-Киккос
  • 2) Троодос-Махерас
  • 3) Пафос
  • 4) Золотое кольцо Кипра
  • 5) Кирения — Фамагуста
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Преимущества

Вы предпочитаете длительные пешие прогулки или вам по душе осматривать достопримечательности, ненадолго выходя из авто? Влекут ли вас горные пейзажи или ваше сердце отдано лазурному морскому побережью? Составляя план экскурсии, мы учтём все ваши пожелания.
Обязательно отметьте, что вас интересует в первую очередь. Например, «самые интересные места», «христианские святыни», «красивые пейзажи», «шопинг», «спокойные прогулки» или «активный отдых» и т. д.
Вы можете выбрать любые места на карте Кипра! Главное, чтобы общее время их посещения не превышало 8 часов автомобильной экскурсии, на которой наши гиды поведают вам удивительные истории и легенды о достопримечательностях, местных жителях и их неподражаемых обычаях.

Что вас ждёт

Напишите нам ваши пожелания, перечислите заинтересовавшие вас достопримечательности, а так же расскажите о ваших интересах и составе вашей компании. Не забудьте так же сообщить в каком городе вы остановились или планируете поселиться, сколько человек будет участвовать в экскурсии и будут ли в группе дети (чтобы адаптировать поездку под них).
Мы в кратчайшие сроки свяжемся с вами для обсуждения деталей и предложим маршруты с учётом описанных вами пожеланий и выбранных достопримечательностей. Согласование маршрута, даты поездки и транспорта с учётом предпочтений и количества человек в вашей компании.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами.
Цена зависит от маршрута

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты в музеи, археологические парки и парки развлечений
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы
  • журналисты
  • историки и фанаты своего дела
  • их объединяет любовь к острову Кипр
  • профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно по согласованию

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