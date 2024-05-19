Семейные развлекательные экскурсии Пафоса

Найдено 19 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Пафосе на русском языке, цены от €38. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Круиз
8 часов
29 отзывов
Круиз по Голубой лагуне и посещение грота Афродиты с англоговорящим гидом
Посетите живописные уголки Кипра с англоговорящим гидом. Морские пещеры, Голубая лагуна, грот Афродиты и дегустация вин ждут вас
Начало: У отелей в городе Пафос
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
38 за человека
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Кипр - это не только море, но и горы. Погрузитесь в атмосферу деревни Омодос, посетите монастыри и насладитесь видами горы Олимпос
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
254 за всё до 7 чел.
Святые места Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по Кипру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа
Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Деревушки Кипра - хранители времени
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Тропой Артемиды - на Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
180 за всё до 5 чел.
Главные монастыри Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Истории и мифы древнего Пафоса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Истории и мифы древнего Пафоса: индивидуальная экскурсия
Пафос - это место, где греческая культура оставила свой след. Узнайте о рождении Афродиты, посетите древние форт и гробницы, насладитесь мозаиками дома Диониса
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Путешествие по центральному Кипру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
210 за всё до 5 чел.
Кипр за один день
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Один день на Кипре: горы Троодос, Ларнака и Никосия
От склонов гор Троодос до пляжей Ларнаки, от греческих мифов до истории 20 века - за 9 часов вы получите объемное представление об острове Кипр
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Среда 08:30 - 17:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
50 за человека
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
50 отзывов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
48 за человека
Сердце Троодоса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Экскурсия Сердце Троодоса: монастырь Киккос, деревушка Омодос, пляж Афродиты
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив монастырь Киккос, деревушку Омодос и пляж Афродиты. Уникальная возможность увидеть святыни и мифы острова
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Вторник, Пятница с 8:30 до 17:00
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
45 за человека
Приключения спартанцев
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Пафосе
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Пафосе. Верёвочный парк, шоколадная мастерская и вкусный обед в ресторане The Mill ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по вашему маршруту в Пафосе
Уважаемые гости острова! Путешествие спланируем вместе, составив маршрут, который подойдет именно вам. Приятное и запоминающееся путешествие гарантировано
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Daniel
    19 мая 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
    Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
  • В
    Виталий
    23 апреля 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Это видовая экскурсия. Даже если вы очень плохо знаете английский - просто наслаждайтесь видом и следуйте за гидом. Прекрасное соотношение
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    качества к цене - индивидуальные экскурсии обойдутся значительно дороже - от 300 евро и более. Также, можно сказать, в экскурсию включена разговорная практика, если хотите потренировать английский - гид очень охотно общается и интересуется Вашим мнением, если Вы готовы им поделиться.

  • И
    Инна
    4 апреля 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Очень интересная экскурсия, Галина очень терпеливый, осведомлённый фактами гид, Интересно рассказывает. Несмотря на то что были с маленьким ребёнком,получили массу удовольствия. Настоятельно рекомендуем пользоваться её услугами.
  • J
    Jelizaveta
    19 марта 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Экскурсия очень понравилась, гид Галина просто превосходный рассказчик и собеседник, узнали все о Кипре, получили уйму полезных советов и приятных эмоций. Всем очень рекомендуем.
  • M
    Maksym
    14 марта 2024
    Истории и мифы древнего Пафоса
    Спасибо Елене за интересную экскурсию с учетом наших пожеланий. Рекомендуем всем прекрасного гида.
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Деревушки Кипра - хранители времени
    Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2024
    Кипр за один день
    Галина отличный гид
  • N
    Natalia
    14 февраля 2024
    Тропой Артемиды - на Олимп
    Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные
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    рассказчики. Огромное количество самой разноплановой информации от истории зарождения острова до описания местных растений. Очень гибкое отношение к клиенту, мы были с детьми и корректировали наше путешествие на ходу. Сам маршрут очень интересный и живописный - гора Олимп, водопад, горная деревня. Ехали очень комфортно, чистый и просторный автомобиль, для детей были бустеры. Игорь отличный водитель, мы чувствовали себя в полной безопасности на горных дорогах. Татьяна великолепный рассказчик, знает огромное количество деталей и чувствуется ее любовь к Кипру и своей работе. Благодаря ей мы узнали этот чудесный остров с совсем новой стороны. Мы остались очень довольны днем, проведенным в компании Татьяны и Игоря. При первой же возможности вернемся. Спасибо!

  • О
    Ольга
    10 января 2024
    Святые места Кипра
    Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
  • В
    Виктор
    27 декабря 2023
    Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
    Нам всем экскурсия очень понравилась. Гид Галина обладает поистине энциклопедическими знаниями и умело преподносит материал. Все было отлично! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
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