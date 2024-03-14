M Maksym Истории и мифы древнего Пафоса Спасибо Елене за интересную экскурсию с учетом наших пожеланий. Рекомендуем всем прекрасного гида.

В Валерия Истории и мифы древнего Пафоса Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!

Т Татьянаи Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад Хорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.

М Мария Истории и мифы древнего Пафоса Спасибо Елене за экскурсию, познакомились с Пафосом, узнали много интересного