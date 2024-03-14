Обзорные и познавательные экскурсии Пафоса

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Пафосе на русском языке, цены от €260. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по Кипру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа
Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями
«В Тохни вы познакомитесь с каменных дел мастерами, а в Като Лефкара — серебряных»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Истории и мифы древнего Пафоса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Истории и мифы древнего Пафоса: индивидуальная экскурсия
Пафос - это место, где греческая культура оставила свой след. Узнайте о рождении Афродиты, посетите древние форт и гробницы, насладитесь мозаиками дома Диониса
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Вкусная обзорная экскурсия по Пафосу с дегустацией местных сладостей и вин
Погрузитесь в атмосферу Кипра, наслаждаясь его культурой и кулинарными изысками на индивидуальной экскурсии по живописным местам острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maksym
    14 марта 2024
    Истории и мифы древнего Пафоса
    Спасибо Елене за интересную экскурсию с учетом наших пожеланий. Рекомендуем всем прекрасного гида.
  • В
    Валерия
    5 декабря 2023
    Истории и мифы древнего Пафоса
    Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
    Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
  • Т
    Татьянаи
    21 сентября 2023
    Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад
    Хорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
  • М
    Мария
    7 июля 2023
    Истории и мифы древнего Пафоса
    Спасибо Елене за экскурсию, познакомились с Пафосом, узнали много интересного
    Спасибо Елене за экскурсию, познакомились с Пафосом, узнали много интересного
  • И
    Инна
    28 августа 2021
    Гранд-тур по Кипру
    Были на данной экскурсии 24 августа. Всё отлично! Татьяна - профессионал, маршрут был интересный. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 260 до 350. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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