1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа
Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями
«В Тохни вы познакомитесь с каменных дел мастерами, а в Като Лефкара — серебряных»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Истории и мифы древнего Пафоса: индивидуальная экскурсия
Пафос - это место, где греческая культура оставила свой след. Узнайте о рождении Афродиты, посетите древние форт и гробницы, насладитесь мозаиками дома Диониса
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Пафосу с дегустацией местных сладостей и вин
Погрузитесь в атмосферу Кипра, наслаждаясь его культурой и кулинарными изысками на индивидуальной экскурсии по живописным местам острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaksym14 марта 2024Спасибо Елене за интересную экскурсию с учетом наших пожеланий. Рекомендуем всем прекрасного гида.
- ВВалерия5 декабря 2023Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
- ТТатьянаи21 сентября 2023Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопадХорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
- ММария7 июля 2023Спасибо Елене за экскурсию, познакомились с Пафосом, узнали много интересного
- ИИнна28 августа 2021Были на данной экскурсии 24 августа. Всё отлично! Татьяна - профессионал, маршрут был интересный. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 260 до 350. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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