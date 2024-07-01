1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Круиз
8 часов
Круиз по Голубой лагуне и посещение грота Афродиты с англоговорящим гидом
Посетите живописные уголки Кипра с англоговорящим гидом. Морские пещеры, Голубая лагуна, грот Афродиты и дегустация вин ждут вас
Начало: У отелей в городе Пафос
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€38 за человека
Индивидуальная
8 часов
Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlesya1 июля 2024Несмотря, на то что было указано посещение винодельни, этого к сожалению, не произошло. Также гид не указывала, сколько примерно времени будет длиться поездка. Гид все время оставалась рядом с автобусом и не посещала с нами достопримечательности.
- ААртур8 июня 2024Очень интересно и познавательно. Разнообразный маршрут, который дает куда более широкое и глубокое представление о Кипре.
- DDaniel19 мая 2024Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
- ВВиталий23 апреля 2024Это видовая экскурсия. Даже если вы очень плохо знаете английский - просто наслаждайтесь видом и следуйте за гидом. Прекрасное соотношение
- ЕЕкатерина14 апреля 2022Замечательная экскурсия, еще раз убедилась, что хочешь узнать страну, общайся с местными. Василий очень приятный в общении, провез по местам,
- ЮЮлия4 ноября 2021Большое спасибо Василию за экскурсию по монастырям, наши ожидания оправдались на 200 процентов! Очень рады, что посетили два маленьких монастыря
- ТТатьяна27 октября 2021Спасибо Василию за интересную экскурсию. Посмотрели красивые места, узнали интересные факты, побывали не в туристических местах (что очень важно и интересно), пообедали в красивом и вкусном месте. Дорога по серпантину с Василием безопасна и очень красивая.
- ТТатьяна17 октября 2021Если вы, как и мы, хотите не просто услышать даты и факты, а почувствовать атмосферу места - обязательно поездите с
- ЕЕкатерина13 октября 2021Все понравилось, Владимир отлично рассказывает про историю и про современную жизнь Кипра. Пожелания по маршруту по возможности выполняются.
- ТТатьяна5 октября 2021В целом экскурсия была познавательная. Владимир хороший рассказчик, опытный водитель и вообще позитивный человек. Немного были разочарованы не столь интересным содержанием достопримечательностей Кипра на данном маршруте. Больше всего понравилось посещение Кикского монастыря, но дорога по горам несколько утомительная.
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июле 2024
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