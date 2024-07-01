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с камерной и очень душевно атмосферой, без толп туристов, населенные и трогательно сохраняемые места… В Космосе были не впервые, но Василий не поленился отвезти нас к часовне у гробницы Макариуса. Настоящая "дорога к храму",так красиво и с любовью всё там теперь оформлено. И в завершении экскурсии чудесный обед в таверну. Отдельное спасибо за подарочек Василием бутылочку белого вина! Мы рады, что у нас был такой приятный в общении гид, который очень тепло, с любовью рассказывал о местах, которые мы осматривали!