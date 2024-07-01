Экскурсии выходного дня в Пафосе

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Пафосе на русском языке, цены от €38. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Автотур и круиз по заповедному Кипру
Круиз
8 часов
30 отзывов
Круиз по Голубой лагуне и посещение грота Афродиты с англоговорящим гидом
Посетите живописные уголки Кипра с англоговорящим гидом. Морские пещеры, Голубая лагуна, грот Афродиты и дегустация вин ждут вас
Начало: У отелей в городе Пафос
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
38 за человека
Главные монастыри Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olesya
    1 июля 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Несмотря, на то что было указано посещение винодельни, этого к сожалению, не произошло. Также гид не указывала, сколько примерно времени будет длиться поездка. Гид все время оставалась рядом с автобусом и не посещала с нами достопримечательности.
  • А
    Артур
    8 июня 2024
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Очень интересно и познавательно. Разнообразный маршрут, который дает куда более широкое и глубокое представление о Кипре.
  • D
    Daniel
    19 мая 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
    Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
  • В
    Виталий
    23 апреля 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Это видовая экскурсия. Даже если вы очень плохо знаете английский - просто наслаждайтесь видом и следуйте за гидом. Прекрасное соотношение
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    качества к цене - индивидуальные экскурсии обойдутся значительно дороже - от 300 евро и более. Также, можно сказать, в экскурсию включена разговорная практика, если хотите потренировать английский - гид очень охотно общается и интересуется Вашим мнением, если Вы готовы им поделиться.

  • Е
    Екатерина
    14 апреля 2022
    Главные монастыри Кипра
    Замечательная экскурсия, еще раз убедилась, что хочешь узнать страну, общайся с местными. Василий очень приятный в общении, провез по местам,
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    куда не ступает нога массового туриста - прекрасные храмы, горы, кедры, лимоны, местное кафе. Узнала много из жизни местных. Что тут сказать, только положительные эмоции. На групповых экскурсиях такого никогда не увидишь.

    Замечательная экскурсия, еще раз убедилась, что хочешь узнать страну, общайся с местными. Василий очень приятный вЗамечательная экскурсия, еще раз убедилась, что хочешь узнать страну, общайся с местными. Василий очень приятный вЗамечательная экскурсия, еще раз убедилась, что хочешь узнать страну, общайся с местными. Василий очень приятный вЗамечательная экскурсия, еще раз убедилась, что хочешь узнать страну, общайся с местными. Василий очень приятный в
  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2021
    Главные монастыри Кипра
    Большое спасибо Василию за экскурсию по монастырям, наши ожидания оправдались на 200 процентов! Очень рады, что посетили два маленьких монастыря
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    с камерной и очень душевно атмосферой, без толп туристов, населенные и трогательно сохраняемые места… В Космосе были не впервые, но Василий не поленился отвезти нас к часовне у гробницы Макариуса. Настоящая "дорога к храму",так красиво и с любовью всё там теперь оформлено. И в завершении экскурсии чудесный обед в таверну. Отдельное спасибо за подарочек Василием бутылочку белого вина! Мы рады, что у нас был такой приятный в общении гид, который очень тепло, с любовью рассказывал о местах, которые мы осматривали!

  • Т
    Татьяна
    27 октября 2021
    Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
    Спасибо Василию за интересную экскурсию. Посмотрели красивые места, узнали интересные факты, побывали не в туристических местах (что очень важно и интересно), пообедали в красивом и вкусном месте. Дорога по серпантину с Василием безопасна и очень красивая.
  • Т
    Татьяна
    17 октября 2021
    Главные монастыри Кипра
    Если вы, как и мы, хотите не просто услышать даты и факты, а почувствовать атмосферу места - обязательно поездите с
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    Василием по чудесным местам. Посидите с бабушками во дворе монастыря, поешьте инжир и грецкие орехи с дерева, пообедайте в семейном кафе. Ненапряжная, душевная и очень индивидуально построенная экскурсия. И не бойтесь серпантина - вы в надежных руках.

  • Е
    Екатерина
    13 октября 2021
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Все понравилось, Владимир отлично рассказывает про историю и про современную жизнь Кипра. Пожелания по маршруту по возможности выполняются.
  • Т
    Татьяна
    5 октября 2021
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    В целом экскурсия была познавательная. Владимир хороший рассказчик, опытный водитель и вообще позитивный человек. Немного были разочарованы не столь интересным содержанием достопримечательностей Кипра на данном маршруте. Больше всего понравилось посещение Кикского монастыря, но дорога по горам несколько утомительная.

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «На выходные»

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  1. Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
  2. Автотур и круиз по заповедному Кипру
  3. Главные монастыри Кипра
  4. Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июле 2024
Сейчас в Пафосе в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 38 до 400. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 72 ⭐ отзыва, цены от €38. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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