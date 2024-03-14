1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«Кроме того, вы посетите музей вина, где продегустируете местные напитки и сладости, познакомитесь с деревенскими ремеслами и заглянете в мастерскую стеклодува — продолжателя венецианских традиций»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
«А также по желанию заглянете в музей с археологическими находками, древними иконами и церковной утварью»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа
Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями
«В местном музее Средневековья увидите доспехи и латы рыцарей, оружие и «мирные» экспонаты: ювелирные изделия, монеты, одежду и мраморную мебель»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
«В парке-музее Олеастро вы откроете оливковую историю Кипра, которой уже не одна тысяча лет»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Истории и мифы древнего Пафоса: индивидуальная экскурсия
Пафос - это место, где греческая культура оставила свой след. Узнайте о рождении Афродиты, посетите древние форт и гробницы, насладитесь мозаиками дома Диониса
«Вы посетите город-музей под открытым небом, прогуляетесь по его улицам»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
«Вы пообедаете в традиционной таверне, посетите уютную домашнюю винодельню у подножья горы и прилегающий к ней музей, раскрывающий историю семьи хозяев»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим колоритную кипрскую деревню Като Дрис: заглянем в музей традиционной сельской жизни и проникнемся местной размеренной атмосферой»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
«Музей вина — вы погрузитесь в историю виноделия на Кипре и продегустируете несколько популярных сортов»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaksym14 марта 2024Спасибо Елене за интересную экскурсию с учетом наших пожеланий. Рекомендуем всем прекрасного гида.
- ЮЮлия14 марта 2024Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
- ООльга10 января 2024Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
- ВВалерия5 декабря 2023Мне очень повезло с Еленой. Ее увлекательные истории запомнились надолго и я получила невероятные впечатления от первого знакомства с Кипром! Спасибо!
- ООльга17 октября 2023Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.
- ГГеоргий21 сентября 2023Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
- ААнтон21 сентября 2023Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра. Спасибо большое Татьяне и Игорю!!!
- ЕЕлена17 июля 2023Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
- ППетр13 июля 2023Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
- ММария7 июля 2023Спасибо Елене за экскурсию, познакомились с Пафосом, узнали много интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Музеи»
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