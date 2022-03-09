Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра

Пляжи - одна из визитных карточек Кипра

Индивидуальная
Пляжи — одна из визитных карточек Кипра.

Более чем 50 пляжам острова присвоен «Голубой флаг» — знак, свидетельствующий о соответствии самым высоким стандартам качества и безопасности.

На Кипре большое разнообразие пляжей, и каждый может найти вариант, подходящий именно ему: городские и дикие, с галькой или песчаные.

Вам предстоит только выбирать.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра

Что вы можете увидеть 🤩

  • Мыс Каво Греко
  • Пляж «Нисси»
  • Пляж «Айя-Фекла»
  • Пляж в заливе Фигового дерева
  • Пляж «Гришн-Бэй» в Айя-Напе
  • Пляж «Коннос-Бэй»
  • Пляж «Ланда-Бич»
  • Пляж «Макронисос»
  • Пляж «Сэнди-Бэй»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Крепость Фамагусты

Мы прокатимся вдоль изрезанной береговой линии всего южного побережья, увидим не только труднодоступные песчаные бухты, но и обласканные морем скалистые берега, пещеры и высокие утесы, рыбацкие гавани небольших деревушек и городские набережные застроенные отелями. При этом у вас будет возможность искупаться там, где вы захотите. Поверьте, вы получите массу незабываемых впечатлений и сделаете множество красивых фотографий. также вас ждёт обед на берегу морского лимана Потамос Лиопетри в рыбной таверне.
Маршрут этой экскурсии зависит от того, в каком городе вы отдыхаете. Предложенный перечень пляжей подходит для выезда из Айя Напы, Протараса и Ларнаки или Лимассола в максимальном объёме по каждому направлению. Детали и план поездки вы обсудите с гидом в день экскурсии

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга.
Протяженность: до 200 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 300 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга
  • Протяженность: до 200 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 200 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 300 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 09:00

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