Что вы можете увидеть 🤩

Крепость Фамагусты

Мы прокатимся вдоль изрезанной береговой линии всего южного побережья, увидим не только труднодоступные песчаные бухты, но и обласканные морем скалистые берега, пещеры и высокие утесы, рыбацкие гавани небольших деревушек и городские набережные застроенные отелями. При этом у вас будет возможность искупаться там, где вы захотите. Поверьте, вы получите массу незабываемых впечатлений и сделаете множество красивых фотографий. также вас ждёт обед на берегу морского лимана Потамос Лиопетри в рыбной таверне.

Маршрут этой экскурсии зависит от того, в каком городе вы отдыхаете. Предложенный перечень пляжей подходит для выезда из Айя Напы, Протараса и Ларнаки или Лимассола в максимальном объёме по каждому направлению. Детали и план поездки вы обсудите с гидом в день экскурсии

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга.

Протяженность: до 200 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 300 м.