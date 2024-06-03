1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Из Бишкека в национальный парк Ала-Арча: уникальная природа и панорамы
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Однодневная экскурсия в Ала-Арча: природные красоты и горы Тянь-Шаня
Проведите незабываемый день в объятиях природы национального парка Ала-Арча, всего в часе езды от Бишкека
Начало: По месту вашего проживания в Бишкеке
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€179 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из аэропорта Бишкека - навстречу приключениям в горах и комфорту в отеле
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
13 июня в 04:30
14 июня в 04:30
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур из Бишкека: Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское ущелье
Погрузитесь в удивительный мир кыргызских гор с эксклюзивной экскурсией в ущелья и национальный парк
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мототур по Кыргызстану
Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Начало: На проспекте Мира/Горького
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
€250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 июня 2024Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
- ССветлана24 мая 2024Провели чудесный день! Понравилось все: и наш экскурсовод, и природа, и истории, и обед в этническом стиле. Спасибо огромное за организацию, порекомендуем друзьям и обязательно поедем ещё сами с вами в какой-нибудь трип
- ИИгорь19 мая 2024Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
- ММаксим18 мая 2024Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
- ААндрей17 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!
- ККонстантин17 мая 2024Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы. Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих
- ИИрина15 мая 2024Отличные впечатления от экскурсии с гидом Талантом. Природа и красота Кыргызстана очаровала нас. Столько необыкновенных природных достопримечательностей и мало туристов.
- ММаксим15 мая 2024Алексей встретил на своей машине, оперативно согласовал изменение маршрута по нашей просьбе, дал грамотные советы по самостоятельному пребыванию в Бишкеке.
- ААлексей11 мая 2024Посетили данный тур вдвоём с супругой. Перед поездкой проговорили все детали, подстроили тур под наши пожелания. На ходу поменяли планы
- ЕЕлизавета10 мая 2024Были на данной экскурсии в мае 2024 года с друзьями, экскурсию проводил Сергей. Было всё супер, мы ходили под впечатлениями еще несколько дней! Понравилось абсолютно всё! 100% советуем данного гида и эту экскурсию! Будет очень красиво!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Парк Ала-Арча»
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