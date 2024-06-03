Парк Ала-Арча – экскурсии в Бишкеке

Найдено 8 экскурсий в категории «Парк Ала-Арча» в Бишкеке на русском языке, цены от €100, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Из Бишкека в национальный парк Ала-Арча: уникальная природа и панорамы
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
169 отзывов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
186 за всё до 4 чел.
Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Однодневная экскурсия в Ала-Арча: природные красоты и горы Тянь-Шаня
Проведите незабываемый день в объятиях природы национального парка Ала-Арча, всего в часе езды от Бишкека
Начало: По месту вашего проживания в Бишкеке
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
100 за всё до 6 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
57 отзывов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
179 за всё до 6 чел.
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175149 за всё до 4 чел.
Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Из аэропорта Бишкека - навстречу приключениям в горах и комфорту в отеле
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
13 июня в 04:30
14 июня в 04:30
199 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Джип-тур из Бишкека: Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское ущелье
Погрузитесь в удивительный мир кыргызских гор с эксклюзивной экскурсией в ущелья и национальный парк
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Мототур по Кыргызстану
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
Мототур по Кыргызстану
Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Начало: На проспекте Мира/Горького
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
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    работу! Машина отличная, чистая, комфортная. Гид приветливый, вежливый, прекрасно знает все маршруты. Рекомендуем от души! С благодарностью, Саид, Дарья и Кира

    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
    Провели чудесный день! Понравилось все: и наш экскурсовод, и природа, и истории, и обед в этническом стиле. Спасибо огромное за организацию, порекомендуем друзьям и обязательно поедем ещё сами с вами в какой-нибудь трип
  • И
    Игорь
    19 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
  • М
    Максим
    18 мая 2024
    3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!
  • К
    Константин
    17 мая 2024
    Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
    Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы. Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих
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    мест. Все организовано на высоком уровне с первоклассным сервисом. Очень достойный короткий тур (на 4 часа) в горы из Бишкека. Отдельное спасибо водителю Азамату за безопасное вождение и посещение кумысной фермы.

    Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Отличные впечатления от экскурсии с гидом Талантом. Природа и красота Кыргызстана очаровала нас. Столько необыкновенных природных достопримечательностей и мало туристов.
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    Думаю, что никто не пожалеет, выбрав гида Таланта для своего путешествия. У нас большой опыт индивидуальных экскурсий, и Талант несомненно один из лучших гидов. Пунктуальный, интеллигентный, образованный, предугадывающий ваши желания и ненавязчиво предлагающий действительно лучшие варианты для маршрута, фото, точек питания и пр. Отдельное спасибо Людмиле за помощь в организационных вопросах. Искренне рекомендуем.

  • М
    Максим
    15 мая 2024
    Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
    Алексей встретил на своей машине, оперативно согласовал изменение маршрута по нашей просьбе, дал грамотные советы по самостоятельному пребыванию в Бишкеке.
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    Сама экскурсия была замечательной! У Алексея большой опыт организации комфортного горного туризма, хорошее знание местной культуры и истории. Экскурсия была хорошо организована, продлилась 7 часов (с обедом в этническом ресторане). Фото получились замечательные, особенно сделанные Алексеем ролики с дрона!

  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Посетили данный тур вдвоём с супругой. Перед поездкой проговорили все детали, подстроили тур под наши пожелания. На ходу поменяли планы
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    из-за огромного количества людей, которые уехали в Ала-Арчу, и есть подозрение, что тур из-за этого получился даже лучше! Дмитрий провез нас по ущельям, показал местные красоты, очень подробно рассказал про историю этих мест, про их настоящее и будущее. Даже несмотря на то, что мы живём два года в Алмате и горами нас не удивить - горы в Кыргызстане превзошли все ожидания. Было очень красиво, интересно и познавательно. Теперь планируем вернуться осенью на более длительный тур:)

  • Е
    Елизавета
    10 мая 2024
    Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
    Были на данной экскурсии в мае 2024 года с друзьями, экскурсию проводил Сергей. Было всё супер, мы ходили под впечатлениями еще несколько дней! Понравилось абсолютно всё! 100% советуем данного гида и эту экскурсию! Будет очень красиво!
    Были на данной экскурсии в мае 2024 года с друзьями, экскурсию проводил Сергей. Было всё суперБыли на данной экскурсии в мае 2024 года с друзьями, экскурсию проводил Сергей. Было всё супер

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Парк Ала-Арча»

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  1. Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
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  3. Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
  4. Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
  5. 3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
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  3. Парк Ала-Арча
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  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Парк Ала-Арча" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 100 до 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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