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из-за огромного количества людей, которые уехали в Ала-Арчу, и есть подозрение, что тур из-за этого получился даже лучше! Дмитрий провез нас по ущельям, показал местные красоты, очень подробно рассказал про историю этих мест, про их настоящее и будущее. Даже несмотря на то, что мы живём два года в Алмате и горами нас не удивить - горы в Кыргызстане превзошли все ожидания. Было очень красиво, интересно и познавательно. Теперь планируем вернуться осенью на более длительный тур:)