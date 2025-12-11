Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная экскурсия в Ала-Арча: природные красоты и горы Тянь-Шаня
Проведите незабываемый день в объятиях природы национального парка Ала-Арча, всего в часе езды от Бишкека
Начало: По месту вашего проживания в Бишкеке
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:00
13 дек в 07:00
€338 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€197 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас
Завтра в 07:30
13 дек в 07:30
€206 за всё до 4 чел.
