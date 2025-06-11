Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
«Заповедник Ала-Арча — вы погуляете по живописным тропам, наслаждаясь фантастической природой»
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Посетить потаенные уголки ущелья Чункурчак и узнать о традиционном быте кыргызов
«На территории ущелья образован одноименный биосферный заповедник, призванный спасти от исчезновения редкие виды тюльпанов»
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ала-Арча: природа и форелевое хозяйство
Побывать в заповеднике Тянь-Шаня с видами на ледники и альпийские луга (из Бишкека)
«Прогулка по заповеднику Ала-Арча — альпийские луга, горная речка, панорамы ущелий и вершин»
Завтра в 15:30
30 июл в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероникс11 июня 2025Была очень интересная экскурсия с Юрием! Получила всё, что хотела: интересного и эрудированного собеседника, потрясающие виды, крутые фото, прогулку по горам, вкусный обед в атмосферном комплексе "Супара". А еще видели синюю птицу удачи и суслика!
- ННаталья27 мая 2025Места потрясающие, нереальная красота. Вся наша семья в восторге от этой экскурсии!
- ММария16 мая 2025Мы были в Кыргыстане в мае 2025 года. Хотелось бы сказать хорошие слова в адрес нашего гида Тариеля. Он провел
- ААнна3 мая 2025Экскурсия оооочень понравилась. Наш экскурсовод просто огонь. Мы узнали очень много о Бишкеке, горах, каньёнах. Если еще раз доведется побывать в Бишкеке, то обязательно воспользуемся вашими услугами. И будем рекомендовать вас и именно нашего экскурсовода. Спасибо огромное за данную экскурсию
- ТТатьяна5 апреля 2025Очень понравилась поездка, красивое место, Константин рассказывал много, рекомендую!
- ППолина1 апреля 2025У нас экскурсия была заказана ещё из Екатеринбурга на 31 марта! Сразу скажу, ожидать зелёной растительности на горах, как в
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Заповедники»
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