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Экскурсии по заповедникам из Бишкека

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Бишкеке на русском языке, цены от €129. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
На машине
10 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
«Заповедник Ала-Арча — вы погуляете по живописным тропам, наслаждаясь фантастической природой»
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
€185 за всё до 4 чел.
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
На машине
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Посетить потаенные уголки ущелья Чункурчак и узнать о традиционном быте кыргызов
«На территории ущелья образован одноименный биосферный заповедник, призванный спасти от исчезновения редкие виды тюльпанов»
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
€129 за всё до 4 чел.
Ала-Арча: природа и форелевое хозяйство
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ала-Арча: природа и форелевое хозяйство
Побывать в заповеднике Тянь-Шаня с видами на ледники и альпийские луга (из Бишкека)
«Прогулка по заповеднику Ала-Арча — альпийские луга, горная речка, панорамы ущелий и вершин»
Завтра в 15:30
30 июл в 08:00
€130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероникс
    11 июня 2025
    Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
    Была очень интересная экскурсия с Юрием! Получила всё, что хотела: интересного и эрудированного собеседника, потрясающие виды, крутые фото, прогулку по горам, вкусный обед в атмосферном комплексе "Супара". А еще видели синюю птицу удачи и суслика!
    Была очень интересная экскурсия с Юрием! Получила всё, что хотела: интересного и эрудированного собеседника, потрясающие виды
  • Н
    Наталья
    27 мая 2025
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Места потрясающие, нереальная красота. Вся наша семья в восторге от этой экскурсии!
  • М
    Мария
    16 мая 2025
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Мы были в Кыргыстане в мае 2025 года. Хотелось бы сказать хорошие слова в адрес нашего гида Тариеля. Он провел
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    для нас две экскурсии: двухдневный тур к озеру Иссыкуль и однодневную экскурсию в Тянь-Шанские горы. Нам ОЧЕНЬ понравилось! Тариэль все показал, все рассказал, помогал нам с созданием эффектных фотографий. Мы останавливались в самых красивых местах, а их по маршруту очень много. Рекомендуем и этого гида и экскурсии. Все безумно красиво, вкусно, незабываемо!

  • А
    Анна
    3 мая 2025
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Экскурсия оооочень понравилась. Наш экскурсовод просто огонь. Мы узнали очень много о Бишкеке, горах, каньёнах. Если еще раз доведется побывать в Бишкеке, то обязательно воспользуемся вашими услугами. И будем рекомендовать вас и именно нашего экскурсовода. Спасибо огромное за данную экскурсию
  • Т
    Татьяна
    5 апреля 2025
    Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
    Очень понравилась поездка, красивое место, Константин рассказывал много, рекомендую!
  • П
    Полина
    1 апреля 2025
    Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
    У нас экскурсия была заказана ещё из Екатеринбурга на 31 марта! Сразу скажу, ожидать зелёной растительности на горах, как в
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    позднее-весенний и летний период не стоит! 😉 Горы ещё не проснулись после зимы, местами был даже снег. Поэтому основные цвета-это оттенки коричневого, серого и местами зеленоватого. Но это моим путешественникам настроение не испортило! Они прекрасно отдохнули на экскурсии, везде побывали (на мосту были одни, спустились к водопаду, накатались на лошадях, канатке и зиплайне; вкусно наелись в Супаре). Отдельно хочется отметить организаторов и нашего гида Евгения! ❤️ После предоплаты экскурсии появляются контакты организаторов, которым можно написать/ позвонить и задать все интересующие вопросы. Огромное спасибо Тамаре, она была со мной на связи постоянно: забронировала столик в Супаре и скинула их меню; дала советы по поводу одежды (ещё дома был выбор между более лёгким и тёплым вариантом одежды для прогулки в горах), скинула видео с канатки и зиплайне и их расценки… Вообще, очень приятно видеть, что люди заинтересованы именно в том, чтобы оказать качественные услуги и по-человечески относятся к путешественникам; стараются, чтобы у них осталось хорошее впечатление и от сервиса, и от гида, и от экскурсии! ❤️ Отдельно хочу поблагодарить Евгения, нашего гида! ❤️ Во-первых, сама экскурсия проходит на внедорожнике по горным дорогам, а это требует большого мастерства от водителя. Да и сама машина была белоснежная! 😉 Очень надёжная и закрытая! Поэтому никакие ветки по лицу не хлестали, как в открытых джипах! ВО-вторых, Евгений прекрасно ориентируется на местности, знает хорошие локации для фото, отлично владеет теоретическим материалом! Рассказывает интересно, облалает чувством юмора. С ним было легко и приятно! В-третьих, Евгений хорошо ладит с детьми! Сын 13 лет от него в восторге! В-четвёртых, особая благодарность ему за то, что он дал возможность насладиться горами больше по времени… Евгений никого не подгонял, не давил! Вёл себя безупречно и доброжелательно! Сложилось ощущение, что не только человек сам получает удовольствие от своей работы, но и что на экскурсию в горы ты съездил с другом! ❤️ Огромное спасибо вам всем за прекрасно проведённое время! Если кто из друзей снова поедет в Бишкек, буду Вас советовать! P. S. Ещё мой ребёнок впервые увидел суслика в живой природе! 😉 Немного жаль, что он не увидел раскрыты подснежников: когда они приехали на место, эти цветочки решили уже лечь спать…

    У нас экскурсия была заказана ещё из Екатеринбурга на 31 марта! Сразу скажу, ожидать зелёной растительностиУ нас экскурсия была заказана ещё из Екатеринбурга на 31 марта! Сразу скажу, ожидать зелёной растительностиУ нас экскурсия была заказана ещё из Екатеринбурга на 31 марта! Сразу скажу, ожидать зелёной растительности

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Заповедники»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
  2. Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
  3. Ала-Арча: природа и форелевое хозяйство
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
  6. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 185. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Заповедники», 91 ⭐ отзыв, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь