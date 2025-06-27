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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
€167
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
5 июл в 07:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
5 июл в 08:30
6 июл в 08:30
€182 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 июня 2025Все очень понравилось)) Артём вежливый, пунктуальный, а какой профессиональный водитель, выруливал в таких местах, где, кажется, и конь не прошел
- ДДарья23 июня 2025Спасибо большое, экскурсия очень понравилась!
- ССегей19 июня 2025Артëм приятный человек, легкий в общении, пунктуальный. Экскурсия проходила на хорошей ухоженной машине с профессионалом за рулем. Места, в которых мы побывали, очень красивые, причем каждое по своему. Рекомендую!
- ППолина12 июня 2025Мирлан - чудесный гид, невероятно интересно и с такой любовью рассказывает о своей стране. Очень вежлив, внимателен к гостю, делает все, чтобы маршрут был максимально комфортным. Безумно понравилось, очень рекомендую!
- ИИрина7 июня 2025Потрясающий тур! У меня были сомнения, выдержит ли 5-летка конный тур, но Алмаз - не только прекрасный гид и виртуозно управляется
- ННаталья27 мая 2025Места потрясающие, нереальная красота. Вся наша семья в восторге от этой экскурсии!
- ММария16 мая 2025Мы были в Кыргыстане в мае 2025 года. Хотелось бы сказать хорошие слова в адрес нашего гида Тариеля. Он провел
- ААнна3 мая 2025Экскурсия оооочень понравилась. Наш экскурсовод просто огонь. Мы узнали очень много о Бишкеке, горах, каньёнах. Если еще раз доведется побывать в Бишкеке, то обязательно воспользуемся вашими услугами. И будем рекомендовать вас и именно нашего экскурсовода. Спасибо огромное за данную экскурсию
- ССветлана1 мая 2025Хотела бы оставить свой отзыв о поездке. Удобный трансфер до места. Красивые горы,потрясающие виды ущелья и водопада. Виды как на
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ущелье Аламедин»
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