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Ущелье Аламедин – экскурсии в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелье Аламедин» в Бишкеке на русском языке, цены от €167, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
На машине
10 часов
-
5%
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
€167€175 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
На машине
10 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
5 июл в 07:00
€185 за всё до 4 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
На машине
Конные прогулки
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
5 июл в 08:30
6 июл в 08:30
€182 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 июня 2025
    3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
    Все очень понравилось)) Артём вежливый, пунктуальный, а какой профессиональный водитель, выруливал в таких местах, где, кажется, и конь не прошел
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    бы) показал нам очень красивые места Киргизии, по нашей просьбе делал остановки, чтобы мы собрали абрикосы или черешню 😅 спасибо огромное, всем советую!

  • Д
    Дарья
    23 июня 2025
    3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
    Спасибо большое, экскурсия очень понравилась!
  • С
    Сегей
    19 июня 2025
    3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
    Артëм приятный человек, легкий в общении, пунктуальный. Экскурсия проходила на хорошей ухоженной машине с профессионалом за рулем. Места, в которых мы побывали, очень красивые, причем каждое по своему. Рекомендую!
    Артëм приятный человек, легкий в общении, пунктуальный. Экскурсия проходила на хорошей ухоженной машине с профессионалом заАртëм приятный человек, легкий в общении, пунктуальный. Экскурсия проходила на хорошей ухоженной машине с профессионалом заАртëм приятный человек, легкий в общении, пунктуальный. Экскурсия проходила на хорошей ухоженной машине с профессионалом заАртëм приятный человек, легкий в общении, пунктуальный. Экскурсия проходила на хорошей ухоженной машине с профессионалом заАртëм приятный человек, легкий в общении, пунктуальный. Экскурсия проходила на хорошей ухоженной машине с профессионалом за
  • П
    Полина
    12 июня 2025
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Мирлан - чудесный гид, невероятно интересно и с такой любовью рассказывает о своей стране. Очень вежлив, внимателен к гостю, делает все, чтобы маршрут был максимально комфортным. Безумно понравилось, очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    7 июня 2025
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Потрясающий тур! У меня были сомнения, выдержит ли 5-летка конный тур, но Алмаз - не только прекрасный гид и виртуозно управляется
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    с конями, но и отличная нянька: слушал его болтовню, переносил через ручеек, веселил, когда тот пытался заснуть (на лошади🤣). Невероятно красивый маршрут: нетронутая природа, горы, речка, ущелье, водопад. И опыт управления конем почти 4 часа. Не хватало подушки на седло 🤣. Но так интересно с ним спорить, настаивать, договариваться. Лошади невероятные!

    Потрясающий тур!Потрясающий тур!Потрясающий тур!Потрясающий тур!Потрясающий тур!Потрясающий тур!Потрясающий тур!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2025
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Места потрясающие, нереальная красота. Вся наша семья в восторге от этой экскурсии!
  • М
    Мария
    16 мая 2025
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Мы были в Кыргыстане в мае 2025 года. Хотелось бы сказать хорошие слова в адрес нашего гида Тариеля. Он провел
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    для нас две экскурсии: двухдневный тур к озеру Иссыкуль и однодневную экскурсию в Тянь-Шанские горы. Нам ОЧЕНЬ понравилось! Тариэль все показал, все рассказал, помогал нам с созданием эффектных фотографий. Мы останавливались в самых красивых местах, а их по маршруту очень много. Рекомендуем и этого гида и экскурсии. Все безумно красиво, вкусно, незабываемо!

  • А
    Анна
    3 мая 2025
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Экскурсия оооочень понравилась. Наш экскурсовод просто огонь. Мы узнали очень много о Бишкеке, горах, каньёнах. Если еще раз доведется побывать в Бишкеке, то обязательно воспользуемся вашими услугами. И будем рекомендовать вас и именно нашего экскурсовода. Спасибо огромное за данную экскурсию
  • С
    Светлана
    1 мая 2025
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Хотела бы оставить свой отзыв о поездке. Удобный трансфер до места. Красивые горы,потрясающие виды ущелья и водопада. Виды как на
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    картинке,не передать даже фотографиями. Приятно общались с экскурсоводом Алмазом. Алмаз,спасибо вам огромное,темп прогулки,организация,советы об управлением лошади,все на высшем уровне.,легко подстраивается под интересы слушателей,очень интересно рассказывает о интересных местах. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем. Бояться нечего. Очень рекомендую поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ущелье Аламедин»

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  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Ущелье Аламедин" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 185 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ущелье Аламедин», 112 ⭐ отзывов, цены от €167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь