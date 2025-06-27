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для нас две экскурсии: двухдневный тур к озеру Иссыкуль и однодневную экскурсию в Тянь-Шанские горы. Нам ОЧЕНЬ понравилось! Тариэль все показал, все рассказал, помогал нам с созданием эффектных фотографий. Мы останавливались в самых красивых местах, а их по маршруту очень много. Рекомендуем и этого гида и экскурсии. Все безумно красиво, вкусно, незабываемо!