Горы Кыргызстана: ущелье Шамси

Вам по душе безлюдные локации, в которых доминирует природа и где шанс увидеть диких животных выше, чем людей? Тогда ущелье Шамси — для вас. Здесь вы насладитесь видами гор и лесов, зелёных пастбищ и долины реки. Наш гид провезёт вас на внедорожнике по разработанному нами маршруту с остановками и расскажет о здешних местах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога из Бишкека до ущелья займёт около 2 часов. За это время гид поделится интересными фактами о стране, её природе и истории.

Добравшись до Шамси, мы совершим пешую прогулку, чтобы полноценно насладиться красотой вокруг.

Затем гид провезёт вас по нашему специальному маршруту из 8 живописных локаций, чтобы вы полюбовались зелёными лугами, пасущимися овцами и лошадьми, горными речными порогами, скальными уступами и лесами. Если повезёт, можно увидеть представителей местной фауны — каменную куропатку, куницу, зайца, горностая, кабана и других животных!

А ещё в Шамси есть так называемый «шахский домик», построенный в 1968 году для иранского шаха, который приезжал в Кыргызстан. Это завершающая точка нашего маршрута, после которой мы отправимся обратно в город.

Организационные детали