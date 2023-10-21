Горы Кыргызстана: ущелье Шамси

Перезагрузиться в живописном месте с нетронутой природой

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вам по душе безлюдные локации, в которых доминирует природа и где шанс увидеть диких животных выше, чем людей? Тогда ущелье Шамси — для вас. Здесь вы насладитесь видами гор и лесов, зелёных пастбищ и долины реки.

Наш гид провезёт вас на внедорожнике по разработанному нами маршруту с остановками и расскажет о здешних местах.
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Ближайшие даты:
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога из Бишкека до ущелья займёт около 2 часов. За это время гид поделится интересными фактами о стране, её природе и истории.

Добравшись до Шамси, мы совершим пешую прогулку, чтобы полноценно насладиться красотой вокруг.

Затем гид провезёт вас по нашему специальному маршруту из 8 живописных локаций, чтобы вы полюбовались зелёными лугами, пасущимися овцами и лошадьми, горными речными порогами, скальными уступами и лесами. Если повезёт, можно увидеть представителей местной фауны — каменную куропатку, куницу, зайца, горностая, кабана и других животных!

А ещё в Шамси есть так называемый «шахский домик», построенный в 1968 году для иранского шаха, который приезжал в Кыргызстан. Это завершающая точка нашего маршрута, после которой мы отправимся обратно в город.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Бишкеке и по окончании отвезём обратно
  • Экскурсия проходит на подготовленном джипе. По запросу установим детское кресло.
  • Питание не включено в стоимость. Необходимо взять с собой перекус, мы сделаем остановку на пикник.
  • В зависимости от сезона угостим вас горячим чаем на травах или прохладительными напитками, а также подарим вам приятный сувенир

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Горы

Похожие туры из Бишкека

Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
136 отзывов
Популярное предложение
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
179 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
Открыть для себя заповедные места в окружении горных вершин
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
179 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Пройтись над ущельем и прикоснуться к первозданной природе горного национального парка
14 окт
15 окт
18 окт
19 окт
140126 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бишкеке
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ