Горы Кыргызстана: ущелье Шамси

Перезагрузиться в живописном месте с нетронутой природой
Наш гид провезёт вас на внедорожнике по разработанному нами маршруту с остановками и расскажет о здешних местах.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога из Бишкека до ущелья займёт около 2 часов. За это время гид поделится интересными фактами о стране, её природе и истории.
Добравшись до Шамси, мы совершим пешую прогулку, чтобы полноценно насладиться красотой вокруг.
Затем гид провезёт вас по нашему специальному маршруту из 8 живописных локаций, чтобы вы полюбовались зелёными лугами, пасущимися овцами и лошадьми, горными речными порогами, скальными уступами и лесами. Если повезёт, можно увидеть представителей местной фауны — каменную куропатку, куницу, зайца, горностая, кабана и других животных!
А ещё в Шамси есть так называемый «шахский домик», построенный в 1968 году для иранского шаха, который приезжал в Кыргызстан. Это завершающая точка нашего маршрута, после которой мы отправимся обратно в город.
Организационные детали
- Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Бишкеке и по окончании отвезём обратно
- Экскурсия проходит на подготовленном джипе. По запросу установим детское кресло.
- Питание не включено в стоимость. Необходимо взять с собой перекус, мы сделаем остановку на пикник.
- В зависимости от сезона угостим вас горячим чаем на травах или прохладительными напитками, а также подарим вам приятный сувенир
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.