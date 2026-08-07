Горы Кыргызстана: ущелье Шамси

Лучшее время для посещения ущелья Шамси - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время зелёные луга и леса особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться тишиной и уединением, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, ущелье покрыто снегом, что добавляет особую атмосферу, но требует дополнительной подготовки и экипировки.

Если вы ищете уединение с природой, ущелье Шамси станет идеальным выбором.Вас ожидает путешествие на внедорожнике по живописным местам, где зелёные луга сменяются густыми лесами, а долины рек переплетаются с горными

речными порогами. Во время пешей прогулки по специально разработанному маршруту откроются потрясающие виды, а также у вас будет шанс увидеть местных обитателей: от каменной куропатки до кабана. Завершит ваше путешествие посещение уникального «шахского домика», построенного в 1968 году. Подарите себе день, полный открытий и ярких впечатлений, выбрав нашу экскурсию

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога из Бишкека до ущелья займёт около 2 часов. За это время гид поделится интересными фактами о стране, её природе и истории.

Добравшись до Шамси, мы совершим пешую прогулку, чтобы полноценно насладиться красотой вокруг.

Затем гид провезёт вас по нашему специальному маршруту из 8 живописных локаций, чтобы вы полюбовались зелёными лугами, пасущимися овцами и лошадьми, горными речными порогами, скальными уступами и лесами. Если повезёт, можно увидеть представителей местной фауны — каменную куропатку, куницу, зайца, горностая, кабана и других животных!

А ещё в Шамси есть так называемый «шахский домик», построенный в 1968 году для иранского шаха, который приезжал в Кыргызстан. Это завершающая точка нашего маршрута, после которой мы отправимся обратно в город.

Организационные детали