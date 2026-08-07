Горы Кыргызстана: ущелье Шамси

Приглашаем на незабываемое путешествие по ущелью Шамси, где вас ждут впечатляющие горные виды и встречи с дикой природой
Если вы ищете уединение с природой, ущелье Шамси станет идеальным выбором.
Вас ожидает путешествие на внедорожнике по живописным местам, где зелёные луга сменяются густыми лесами, а долины рек переплетаются с горными читать дальшеуменьшить
речными порогами.
Во время пешей прогулки по специально разработанному маршруту откроются потрясающие виды, а также у вас будет шанс увидеть местных обитателей: от каменной куропатки до кабана. Завершит ваше путешествие посещение уникального «шахского домика», построенного в 1968 году. Подарите себе день, полный открытий и ярких впечатлений, выбрав нашу экскурсию
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные природные виды
🦌 Возможность увидеть диких животных
🚙 Путешествие на внедорожнике
🏞 Пешая прогулка по живописным местам
🎁 Подарок и напитки от организаторов
🏡 Исторический «шахский домик»
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения ущелья Шамси - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время зелёные луга и леса особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться тишиной и уединением, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы, с ноября по март, ущелье покрыто снегом, что добавляет особую атмосферу, но требует дополнительной подготовки и экипировки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шахский домик
Описание экскурсии
Дорога из Бишкека до ущелья займёт около 2 часов. За это время гид поделится интересными фактами о стране, её природе и истории.
Добравшись до Шамси, мы совершим пешую прогулку, чтобы полноценно насладиться красотой вокруг.
Затем гид провезёт вас по нашему специальному маршруту из 8 живописных локаций, чтобы вы полюбовались зелёными лугами, пасущимися овцами и лошадьми, горными речными порогами, скальными уступами и лесами. Если повезёт, можно увидеть представителей местной фауны — каменную куропатку, куницу, зайца, горностая, кабана и других животных!
А ещё в Шамси есть так называемый «шахский домик», построенный в 1968 году для иранского шаха, который приезжал в Кыргызстан. Это завершающая точка нашего маршрута, после которой мы отправимся обратно в город.
Организационные детали
Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из удобного вам места в Бишкеке и по окончании отвезём обратно
Экскурсия проходит на подготовленном джипе. По запросу установим детское кресло.
Питание не включено в стоимость. Необходимо взять с собой перекус, мы сделаем остановку на пикник.
В зависимости от сезона угостим вас горячим чаем на травах или прохладительными напитками, а также подарим вам приятный сувенир
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 89 туристов
Здравствуйте! Я профессиональный гид и менеджер по туризму. Своей любовью к культуре, быту и традициям Кыргызстана я готова поделиться с вами на экскурсиях по нашей прекрасной стране.
Работаю в команде профессионалов, которые любят свою страну и хотят, чтобы каждый гость мог увидеть Кыргызстан таким, какой он есть на самом деле — с прекрасной природой, гостеприимными людьми и уникальной культурой.
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