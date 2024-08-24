Наш путь лежить к живописному ущелью Сокулук с высокими заснеженными пиками, где пасутся лошади, а пейзажи столь прекрасны, что ими невозможно налюбоваться. Вы прогуляетесь по природным тропам к 60-метровому водопаду и горной реке, где мы подготовим для вас пикник с вкусными местными продуктами и напитками.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы отправимся к ущелью Сокулук, где находится один из самых высоких водопадов Кыргызстана. Будем останавливаться по дороге, чтобы сделать красивые фотографии горных пейзажей и диких лошадей.

Устроим небольшой треккинг без восхождений к водопаду — дорога займёт около 30 минут. Пройдём по полю мимо дикого щавеля и кустов барбариса и насладимся прохладой водопада Сокулук.

Остановимся у горной реки на пикник. Мы предложим вам местные кыргызские закуски и напитки. Поговорим о местной природе, традициях и обычаях коренных кыргызов.

Организационные детали