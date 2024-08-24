Наш путь лежить к живописному ущелью Сокулук с высокими заснеженными пиками, где пасутся лошади, а пейзажи столь прекрасны, что ими невозможно налюбоваться.
Вы прогуляетесь по природным тропам к 60-метровому водопаду и горной реке, где мы подготовим для вас пикник с вкусными местными продуктами и напитками.
Вы прогуляетесь по природным тропам к 60-метровому водопаду и горной реке, где мы подготовим для вас пикник с вкусными местными продуктами и напитками.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Мы отправимся к ущелью Сокулук, где находится один из самых высоких водопадов Кыргызстана. Будем останавливаться по дороге, чтобы сделать красивые фотографии горных пейзажей и диких лошадей.
Устроим небольшой треккинг без восхождений к водопаду — дорога займёт около 30 минут. Пройдём по полю мимо дикого щавеля и кустов барбариса и насладимся прохладой водопада Сокулук.
Остановимся у горной реки на пикник. Мы предложим вам местные кыргызские закуски и напитки. Поговорим о местной природе, традициях и обычаях коренных кыргызов.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Carnival или аналогичном
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- По желанию возьмите с собой треккинговые палки, но маршрут несложный
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 427 туристов
Приветствую всех и каждого! Я Александр, гид по Кыргызстану, работаю с командой увлечённых гидов-историков. Наша задача — сделать ваш приезд в эту страну незабываемым, впечатления — яркими, а каждый маршрутЗадать вопрос
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии из Бишкека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Сегодня в 11:30
25 авг в 12:30
€70 за всё до 10 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
26 авг в 07:00
27 авг в 07:00
186€168 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом
Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
25 авг в 09:00
€175 за всё до 5 чел.