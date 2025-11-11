Горы, свежий воздух, бурные реки, а ты с кружечкой горячего чая ловишь лучи солнца, из-за снежных пиков. И это только начало твоего захватывающего путешествия по горам Тянь-Шаня. А дальше еще интереснее…
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииАламединское ущелье Эта поездка — отличный способ познакомиться с природой Кыргызстана, а также с ее культурой, традициями и историей. Наша первая локация — ущелье Аламединское, где мы прогуляемся вдоль реки на высоте 1500 метров, подышим свежим воздухом и покормим местных лесных жителей птиц и белок. Это поистине уникальное место, ведь меньше чем за час, вы поднимитесь из центра города по горным серпантинам. Отсюда начинаются маршруты и восхождения на пики аж до 4875 метров, и озеро ледникового происхождения. Но мы с вами прогуляемся 3 часа по ущелью/ до водопада и поедем дальше. Горный серпантин и висячий мост После ущелья нагулявшись и насладившись шикарными видами вас ждет обед в форелевом хозяйстве из свежепойманной рыбы. Салаты, шашлык и другие блюда также можно заказать. После обеда вас ждет еще один увлекательный маршрут по горным серпантинам, но уже с элементами бездорожья и видами на Кыргызский хребет. Мы будем останавливаться на панорамах, фотографироваться. Через 1-1,5 часа доедем до висячего моста над глубоким ущельем. После, нас ждет плавный серпантин в сторону города и на подъезде мы заедем на смотровую площадку, где установлен флагшток и открывается панорама на Бишкек. Сделаем фото-стоп и выпьем горячий чай со сладостями. На этом наша официальная часть путешествия заканчивается. По дороге домой дружной компанией можем заехать в уютное место с национальной кухней и поужинать либо доставим вам с отель. Важная информация: Экскурсия проходит в среднем темпе. По желанию мы можем ускориться, дойти или добежать до водопада в Национальном парке Ала-Арча или же наоборот замедлиться. Всё зависит от вашей физической подготовки и адаптации к высоте. Я обязательно дам список необходимых вещей для комфортной прогулки и рекомендации, если вы первый раз собираетесь в горы.
Данная экскурсия проводится каждый день, круглый год, по запросу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аламединское ущелье
- Горы Кыргызского хребта
- Небесный мост
- Голубиный водопад
- Форелевую ферму
- Ущелье Кашка-Суу и Чункурчак
- Панораму на г. Бишкек (флагшток)
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Проспект Чуй,155, Бишкек
Когда и сколько длится?
Когда: Данная экскурсия проводится каждый день, круглый год, по запросу.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
