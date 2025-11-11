Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Горы, свежий воздух, бурные реки, а ты с кружечкой горячего чая ловишь лучи солнца, из-за снежных пиков. И это только начало твоего захватывающего путешествия по горам Тянь-Шаня. А дальше еще интереснее…

Сергей Ваш гид в Бишкеке Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-5 человек Когда Данная экскурсия проводится каждый день, круглый год, по запросу. $170 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии Аламединское ущелье Эта поездка — отличный способ познакомиться с природой Кыргызстана, а также с ее культурой, традициями и историей. Наша первая локация — ущелье Аламединское, где мы прогуляемся вдоль реки на высоте 1500 метров, подышим свежим воздухом и покормим местных лесных жителей птиц и белок. Это поистине уникальное место, ведь меньше чем за час, вы поднимитесь из центра города по горным серпантинам. Отсюда начинаются маршруты и восхождения на пики аж до 4875 метров, и озеро ледникового происхождения. Но мы с вами прогуляемся 3 часа по ущелью/ до водопада и поедем дальше. Горный серпантин и висячий мост После ущелья нагулявшись и насладившись шикарными видами вас ждет обед в форелевом хозяйстве из свежепойманной рыбы. Салаты, шашлык и другие блюда также можно заказать. После обеда вас ждет еще один увлекательный маршрут по горным серпантинам, но уже с элементами бездорожья и видами на Кыргызский хребет. Мы будем останавливаться на панорамах, фотографироваться. Через 1-1,5 часа доедем до висячего моста над глубоким ущельем. После, нас ждет плавный серпантин в сторону города и на подъезде мы заедем на смотровую площадку, где установлен флагшток и открывается панорама на Бишкек. Сделаем фото-стоп и выпьем горячий чай со сладостями. На этом наша официальная часть путешествия заканчивается. По дороге домой дружной компанией можем заехать в уютное место с национальной кухней и поужинать либо доставим вам с отель. Важная информация: Экскурсия проходит в среднем темпе. По желанию мы можем ускориться, дойти или добежать до водопада в Национальном парке Ала-Арча или же наоборот замедлиться. Всё зависит от вашей физической подготовки и адаптации к высоте. Я обязательно дам список необходимых вещей для комфортной прогулки и рекомендации, если вы первый раз собираетесь в горы.

Данная экскурсия проводится каждый день, круглый год, по запросу. Выбрать дату