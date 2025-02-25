Барскоонский водопад – экскурсии в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Барскоонский водопад» в Бишкеке на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
Завтра в 10:00
5 апр в 10:00
$170 за экскурсию
Гармония природы: Ала-Арча и Чункурчак
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Гармония природы: Ала-Арча и Чункурчак
Начало: Наши гиды встретят вам в холле вашей гостиницы
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
$250 за экскурсию
Небесные горы
7 часов
Индивидуальная
Небесные горы
Начало: Проспект Чуй,155, Бишкек
Расписание: Данная экскурсия проводится каждый день, круглый год, по запросу.
Завтра в 09:00
5 апр в 09:00
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    25 февраля 2025
    Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
    Побывали на экскурсии с гидом Денисом и очень довольны, получили море положительных впечатлений! Экскурсия продумана до мелочей, по времени, по
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    скорости движения каждого участника. Очень внимательный гид! Включен в происходящее на сто процентов, улавливает настроение каждого! Не хватает слов описать свои впечатления. Надо отметить и транспорт: машина большая, чистая, очень комфортная, управление на высшем уровне. Всем советую посетить горы именно с Денисом. Он профессионал своего дела.

  • Ю
    Юлия
    17 февраля 2025
    Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
    Спасибо Денису за увлекательную экскурсию и знакомство с очаровательной природой Кыргызстана. Все понравилось!)

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Барскоонский водопад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
  2. Гармония природы: Ала-Арча и Чункурчак
  3. Небесные горы
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
  6. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в апреле 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Барскоонский водопад" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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