читать дальше скорости движения каждого участника. Очень внимательный гид! Включен в происходящее на сто процентов, улавливает настроение каждого! Не хватает слов описать свои впечатления. Надо отметить и транспорт: машина большая, чистая, очень комфортная, управление на высшем уровне. Всем советую посетить горы именно с Денисом. Он профессионал своего дела.

Побывали на экскурсии с гидом Денисом и очень довольны, получили море положительных впечатлений! Экскурсия продумана до мелочей, по времени, по