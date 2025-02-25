Индивидуальная
до 1 чел.
Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
Завтра в 10:00
5 апр в 10:00
$170 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Гармония природы: Ала-Арча и Чункурчак
Начало: Наши гиды встретят вам в холле вашей гостиницы
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
$250 за экскурсию
Индивидуальная
Небесные горы
Начало: Проспект Чуй,155, Бишкек
Расписание: Данная экскурсия проводится каждый день, круглый год, по запросу.
Завтра в 09:00
5 апр в 09:00
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара25 февраля 2025Побывали на экскурсии с гидом Денисом и очень довольны, получили море положительных впечатлений! Экскурсия продумана до мелочей, по времени, по
- ЮЮлия17 февраля 2025Спасибо Денису за увлекательную экскурсию и знакомство с очаровательной природой Кыргызстана. Все понравилось!)
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Барскоонский водопад»
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в апреле 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Барскоонский водопад" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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