Ночная жизнь Бишкека: чем живет столица средней Азии?

Бишкек хорошо совмещает в себе азиатское гостеприимство и европейский сервис

Бишкек хорошо совмещает в себе азиатское гостеприимство и европейский сервис, поэтому места, по которым мы пройдемся, никого не оставят равнодушным: рюмочная и дегустация наливок, крафтовое пиво и бар, куда сходятся пути местных и иностранцев, и все уходят в отрыв на танцполе. Такого еще не делал никто!
Ночная жизнь Бишкека: чем живет столица средней Азии?
Ночная жизнь Бишкека: чем живет столица средней Азии?
Ночная жизнь Бишкека: чем живет столица средней Азии?
Ночная жизнь Бишкека: чем живет столица средней Азии?
Ночная жизнь Бишкека: чем живет столица средней Азии?
Ночная жизнь Бишкека: чем живет столица средней Азии?
Ближайшие даты:
2
окт
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
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Что вас ожидает 🤩

  • Три лучших бара Бишкека, а также:
  • Площадь Ала-Тоо
  • Флагшток
  • Памятник Манасу
  • И другие достопримечательности центра столицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Весело, вкусно и уютно.
Итак, что же будет на маршруте? Самая настоящая рюмочная: буфет, как у бабули, олдскульный стакан для наливки, и выбор из 20 видов настоек. Что предпочтете: сливовую наливку, хреновуху или нежнейшую настойку из дыни? Главное, не переборщить!
Это идеальное место для знакомства: тихо, вкусно, уютно — будем запоминать имена друг друга и вкусы напитков. Каждого из вас ждет более тусовочное место, где выбор самого вкусного крафтого пива в Бишкеке с национальными закусками: да, в центральной Азии есть свои особая еда, которую употребляют с алкоголем. Окунемся в разнообразие вкусов, прочувствуем, что из себя представляет настоящая ночная жизнь столицы Киргизии.
Ну и заключительная точка — это самый веселый бар, куда стекаются как местное население, так и иностранцы: музыка, танцы, полный отрыв и душевнейшая обстановка, будут вишенкой на торте нашего тура Неочевидный бонус: поскольку будет пешая прогулка от одного места до другого, то и основные достопримечательности центра Бишкека мы захватим, но увидим их при свете фонарей. Ну что, готовы увидеть столицу Киргизии с ночной стороны?

Важная информация:

Что взять с собой: кошелек, хорошее настроение, одеваемся по своему стилю и настроению. Экскурсия 18+.

Ежедневно в 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид и прогулка по ночному Бишкеку
  • Приветственные напитки на локациях
  • Хорошее настроение и непередаваемый вайб столицы
  • Забота об участниках тура
Что не входит
  • Напитки, если не захочется останавливаться
  • Еда, если не хватит закусок
  • Трансфер (добираемся самостоятельно, если нужна будет помощь в приезду/уезду – поможем)
Место начала и завершения?
Памятник Манасу, площадь Ала-Тоо, просп. Чуй
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: кошелек
  • Хорошее настроение
  • Одеваемся по своему стилю и настроению. Экскурсия 18+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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