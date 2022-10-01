Что вас ожидает:

Весело, вкусно и уютно.

Итак, что же будет на маршруте? Самая настоящая рюмочная: буфет, как у бабули, олдскульный стакан для наливки, и выбор из 20 видов настоек. Что предпочтете: сливовую наливку, хреновуху или нежнейшую настойку из дыни? Главное, не переборщить!

Это идеальное место для знакомства: тихо, вкусно, уютно — будем запоминать имена друг друга и вкусы напитков. Каждого из вас ждет более тусовочное место, где выбор самого вкусного крафтого пива в Бишкеке с национальными закусками: да, в центральной Азии есть свои особая еда, которую употребляют с алкоголем. Окунемся в разнообразие вкусов, прочувствуем, что из себя представляет настоящая ночная жизнь столицы Киргизии.

Ну и заключительная точка — это самый веселый бар, куда стекаются как местное население, так и иностранцы: музыка, танцы, полный отрыв и душевнейшая обстановка, будут вишенкой на торте нашего тура Неочевидный бонус: поскольку будет пешая прогулка от одного места до другого, то и основные достопримечательности центра Бишкека мы захватим, но увидим их при свете фонарей. Ну что, готовы увидеть столицу Киргизии с ночной стороны?

Важная информация:

Что взять с собой: кошелек, хорошее настроение, одеваемся по своему стилю и настроению. Экскурсия 18+.