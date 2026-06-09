Природные чудеса Кыргызстана: к Иссык-Кулю из Бишкека
Собрать яркие места края в одной поездке
Один день — и сразу несколько живописных пейзажей Кыргызстана.
Вы прогуляетесь по каньонам Конорчек, увидите Орто-Токойское водохранилище и подниметесь на перевал Кубакы. Затем отправитесь к берегам Иссык-Куля и в город Балыкчы. В финале попробуете блюда национальной кухни.
Описание экскурсии
Грандиозные виды
Наше путешествие начнётся в Бишкеке. Мы отправимся по живописной дороге вдоль реки Чу, любуясь горными хребтами Тянь-Шаня, холмами и широкими долинами. До первой остановки ехать около двух часов. Здесь вы увидите место слияния двух полноводных рек — впечатляющее зрелище на фоне горных пейзажей. Постепенно дорога приведёт нас в царство отвесных скал и горных серпантинов.
Путь к каньонам
Следующая точка маршрута — каньоны Конорчек, которые нередко сравнивают с Гранд-Каньоном. Чтобы попасть сюда, мы пройдём по руслу древней реки, веками прокладывавшей путь через ущелье. Нас ждёт несложный треккинг с небольшими природными препятствиями и множеством красивых видов по дороге.
От каньонов к высотам
После прогулки по каньонам мы отправимся в сторону Иссык-Куля. По пути посетим Орто-Токойское водохранилище, а затем поднимемся на перевал Кубакы, расположенный на высоте 2160 метров над уровнем моря. Здесь открываются широкие панорамы гор и долин Кыргызстана.
Жемчужина Кыргызстана
Следующая остановка — озеро Иссык-Куль, одно из главных природных сокровищ страны. Мы прогуляемся по берегу, полюбуемся видами на озеро и горные хребты, а также сделаем красивые фотографии.
Вкусные воспоминания
На обратном пути в Бишкек остановимся на ужин в одном из местных кафе или ресторанов. Это отличная возможность познакомиться с блюдами кыргызской кухни и завершить путешествие гастрономическими впечатлениями.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Тойота Секвойя
Дополнительно оплачивается обед в местном кафе — ~10€ за чел.
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 61 туриста
Я — гид-водитель с опытом организации индивидуальных туров по Кыргызстану на внедорожниках. Родом из Бишкека, с детства восхищаюсь природой, и именно это привело меня к экскурсионной деятельности. Моя главная цель читать дальшеуменьшить
— показать вам самые живописные и уникальные уголки Кыргызстана, обеспечив комфорт и безопасность на протяжении всего путешествия.
Предлагаю индивидуальные туры, которые позволят вам исследовать труднодоступные, но невероятно красивые места нашей страны. В моём распоряжении — надёжный и комфортный внедорожник Toyota Sequoia 2004 года выпуска, идеально подходящий для поездок по горным дорогам и бездорожью.
Для любителей активного отдыха доступна аренда мотоциклов и организация мототуров. Вы сможете отправиться в захватывающее путешествие по горным тропам и живописным маршрутам, наслаждаясь свободой передвижения и великолепными пейзажами Кыргызстана.
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