Один день — и сразу несколько живописных пейзажей Кыргызстана. Вы прогуляетесь по каньонам Конорчек, увидите Орто-Токойское водохранилище и подниметесь на перевал Кубакы. Затем отправитесь к берегам Иссык-Куля и в город Балыкчы. В финале попробуете блюда национальной кухни.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Грандиозные виды

Наше путешествие начнётся в Бишкеке. Мы отправимся по живописной дороге вдоль реки Чу, любуясь горными хребтами Тянь-Шаня, холмами и широкими долинами. До первой остановки ехать около двух часов. Здесь вы увидите место слияния двух полноводных рек — впечатляющее зрелище на фоне горных пейзажей. Постепенно дорога приведёт нас в царство отвесных скал и горных серпантинов.

Путь к каньонам

Следующая точка маршрута — каньоны Конорчек, которые нередко сравнивают с Гранд-Каньоном. Чтобы попасть сюда, мы пройдём по руслу древней реки, веками прокладывавшей путь через ущелье. Нас ждёт несложный треккинг с небольшими природными препятствиями и множеством красивых видов по дороге.

От каньонов к высотам

После прогулки по каньонам мы отправимся в сторону Иссык-Куля. По пути посетим Орто-Токойское водохранилище, а затем поднимемся на перевал Кубакы, расположенный на высоте 2160 метров над уровнем моря. Здесь открываются широкие панорамы гор и долин Кыргызстана.

Жемчужина Кыргызстана

Следующая остановка — озеро Иссык-Куль, одно из главных природных сокровищ страны. Мы прогуляемся по берегу, полюбуемся видами на озеро и горные хребты, а также сделаем красивые фотографии.

Вкусные воспоминания

На обратном пути в Бишкек остановимся на ужин в одном из местных кафе или ресторанов. Это отличная возможность познакомиться с блюдами кыргызской кухни и завершить путешествие гастрономическими впечатлениями.

Организационные детали