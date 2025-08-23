Озеро Кель-Тор, расположенное на высоте 2725 метров в Северном Тянь-Шане, является жемчужиной киргизской природы.Во время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по живописным альпийским лугам, хвойным лесам, пересечете горные реки и

ущелья, насладитесь видами тянь-шанских елей и дикорастущих ягод. Ваш путь к озеру Кель-Тор, украшенному ярко-бирюзовыми водами, будет полон открытий и впечатлений. Профессиональный гид обеспечит безопасность и комфорт на всем протяжении маршрута, а включенный в стоимость трансфер из Бишкека и обратно позволит вам насладиться приключением без лишних забот

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для треккинга к озеру Кель-Тор - с конца мая по конец сентября. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, что позволяет насладиться комфортным походом и красотой природы. В мае и сентябре возможны прохладные дни, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы поход возможен, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к более сложным условиям.

Сейчас август — это идеальное время.