Озеро Кель-Тор, расположенное на высоте 2725 метров в Северном Тянь-Шане, является жемчужиной киргизской природы.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по живописным альпийским лугам, хвойным лесам, пересечете горные реки и
Во время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по живописным альпийским лугам, хвойным лесам, пересечете горные реки и
7 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные виды
- 🚶♂️ Активный отдых на свежем воздухе
- 🌲 Прогулка по хвойным лесам
- 📸 Фотогеничные пейзажи
- 🌿 Чистый горный воздух
- 👣 Поход средней сложности
- 🚗 Удобный трансфер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для треккинга к озеру Кель-Тор - с конца мая по конец сентября. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, что позволяет насладиться комфортным походом и красотой природы. В мае и сентябре возможны прохладные дни, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы поход возможен, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к более сложным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Тянь-шанские ели
- Альпийские луга
- Озеро Кель-Тор
Описание экскурсии
День в окружении горной природы
Дорога к озеру начинается с пологого участка, постепенно уходя все выше. Вы пройдете по лесистым склонам и настоящим высокогорным альпийским лугам, через реки и ущелья. Полюбуетесь тянь-шанскими елями, зарослями шиповника, барбариса и других ягод. А само озеро Кель-Тор покорит вас фотогеничным ярко-бирюзовым цветом воды и окружающими живописными пейзажами.
Организационные детали
- Продолжительность пешего трека к озеру — 8 км. в одну сторону, перепад высоты — 900 м.
- Это поход среднего уровня сложности. Обязательно наличие обуви для треккинга, сухпайка, питьевой воды, личных медикаментов, теплой одежды и дождевика.
- Сезонность: конец мая — конец сентября
- По запросу возможно проведение на английском языке
Что включено в стоимость
- Услуги профессионального горного гида
- Трансфер из Бишкека и обратно на автомобиле Toyota Sequoia или подобном (всего за день мы проедем 180 км)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У торгового центра Vefa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 445 туристов
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо за трекинг. Красота окружающей природы, аромат разнотравья, окружающие на протяжении всего пути горные ручьи, местами из которых можно напиться - просто супер! И конечно само заветное горное озеро
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A
Отличный маршрут и отличный вид на озеро. На озере продаются чай, лепешки, кукуруза, поэтому много еды с собой можно не брать. Подъём достаточно энергозатратный, нужно быть готовым к трудностям. Однозначно рекомендую.
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