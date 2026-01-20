Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
«Горячие источники и тёплое озеро»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
«📍 Затем едем к Солёному озеру, которое приютилось у южного берега Иссык-Куля в обрамлении гор»
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:00
€585 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь легендарным озером, а главное — окунетесь в горячие радоновые источники, расположенные прямо на берегу»
22 янв в 13:30
23 янв в 08:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Ущелье и водопад Кегеты, башня Бурана, каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль - всё это ждёт вас в нашем увлекательном путешествии
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:30
22 янв в 07:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
Путешествие к каньонам Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль из Бишкека. Увидите живописные пейзажи, сделаете удивительные фотографии и попробуете блюда восточной кухни
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
€247 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к озеру Кель-Тор
Погрузитесь в мир горного величия и природной красоты с треккингом к озеру Кель-Тор. Это путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У торгового центра Vefa
«Кель-Тор — одно из самых красивых озер Северного Тянь-Шаня, расположенное на высоте 2725 метров»
22 янв в 13:30
23 янв в 08:00
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
«Мы заберём вас от отеля в Бишкеке и направимся по одной из главных связующих «артерий» Кыргызстана к озеру Иссык-Куль»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропами Кок-Мойнок к озеру легенд - из Бишкека
Уникальная экскурсия по Иссыкульской области: каньоны, водохранилище и дикие пляжи ждут вас. Погрузитесь в красоту природы и узнайте о культуре Кыргызстана
«8:00 — выезд из Бишкека10:00 — Боомское ущелье10:30 — каньоны Кок-Мойнок13:00 — обед или пикник14:00 — Орто-Токойское водохранилище14:40 — озеро Иссык-Куль, южный берег15:20 — выезд в Бишкек18:00 — прибытие в город»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
€249 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
«После осмотра системы каньонов мы вернемся к автомобилю, отдохнём, перекусим, выпьем горного чаю и отправимся в сторону великолепного озера Иссык-Куль»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
«Поднявшись на высоту 2700 метров, увидите фантастическое озеро Кель-Тор с ярко-бирюзовой водой»
15 мая в 07:00
16 мая в 07:00
€232 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур на озеро Иссык-Куль и зону отдыха «Гавайи»
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Мы отправимся в захватывающее путешествие к озеру Иссык-Куль»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к жемчужине Азии: экскурсия на озеро Иссык-Куль
Начало: По договоренности
«Отправляясь в это путешествие, вы насладитесь красотой и уникальностью природного озера Иссык-Куль»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка на озеро Иссык-Куль и башню Бурана
Начало: По договоренности
«Посмотрите на второе по величине высокогорное озеро в мире во время экскурсии на озеро Иссык-Куль»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
$265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Однодневная поездка на озеро Иссык-Куль жемчужину Тянь-Шаня
Начало: Оговариваются с гостем
«Далее — путь к самому Иссык-Кулю, уникальному высокогорному озеру, которое не замерзает даже зимой»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
$390 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Иссык-Куль и каньоны Конорчек
Начало: По договоренности
«Город Балыкчы Озеро Иссык-Куль — это гордость Кыргызского народа и, конечно, источник для пропитания многих поколений потомственных рыбаков»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Однодневный тур к озеру Кёл-Когур в Кыргызстане
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
«Приглашаем вас в захватывающее однодневное приключение к одному из самых красивых мест в Кыргызстане — озеру Кёл-Когур»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
$420 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Бишкека - на южный берег озера Иссык-Куль
Посетить Аксайские каньоны и узнать много нового о беркутах
Начало: От вашего отеля
«Вас ждут красивые пейзажи Кыргызстана и легендарное незамерзающее озеро Иссык-Куль»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€330 за всё до 5 чел.
