Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Бишкек оживает ночью: от рюмочных до крафтовых баров, с наливками и закусками. Почувствуйте атмосферу мегаполиса
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
от €105 за человека
до 10 чел.
Путешествие в сердце Кыргызстана: культура и история Бишкека
Исследуйте богатую историю Бишкека и познакомьтесь с культурой Кыргызстана в увлекательной экскурсии
Начало: У памятника Бишкек Баатыру
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 10 чел.
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
до 5 чел.
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
до 4 чел.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Приглашаем в увлекательное путешествие к башне Бурана и в ущелье Туюк. Восхититесь историей и природой Кыргызстана за один день
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Аудиогид по Бишкеку: Исторические и культурные места столицы
Станьте участником уникального аудиоспектакля в Бишкеке! Наденьте наушники и следуйте за голосом, чтобы узнать истории города и увидеть знаковые места
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в воскресенье в 16:00
14 дек в 16:00
21 дек в 16:00
€16 за человека
до 10 чел.
История и архитектура Бишкека
Познакомьтесь с архитектурными стилями Бишкека, от конструктивизма до эклектики. Узнайте, как история города отражается в его зданиях и улицах
Начало: На главной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
до 4 чел.
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
-
34%
до 10 чел.
Секреты Бишкека
Почувствовать ритм города, открыть тайные уголки, услышать истории и провести обряд древних кыргызов
Начало: На площади Ала-Тоо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€33
€50 за всё до 10 чел.
-
5%
до 4 чел.
3 в 1: Ала-Арча, Чункурчак и термы
Путешествие в мир горных вершин, альпийских лугов и горячих источников. Откройте для себя удивительные пейзажи и насладитесь уникальной природой
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€167
€175 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир27 октября 2025Великолепная и незабываемая экскурсия!
Маршрут продуман до мелочей, но самое главное - это звуковой ряд в великолепном исполнении. Изысканное чувство юмора
- ГГалина18 октября 2025Организаторы создали очень интересный формат экскурсий. Все очень понравилось. Спасибо!
- ЛЛиоия16 октября 2025Ребята! Я получила большое удовольствие. Дочь сначала очень не хотела идти, так как выбор сделала за неё((каюсь, больше не буду
- ЮЮлия22 сентября 20252 прекрасных часа, во время которых ты был и вместе со всеми, но одновременно было удивительное погружения в свои мысли и эмоции.
Спасибо ❤️
- ННаталья15 сентября 2025Восхитительный аудиоспектакль, 120 минут на одном дыхании! Это не 5 из 5,а 100 из 5! Обязательно к посещению)
- ММария30 августа 2025Заказывала Архитектурно-историческую прогулку по Бишкеку у Александра. Хорошая качественная прогулка по городу, за 2,5 часа можно увидеть все достопримечательности. И
- ЮЮлия30 августа 2025Интересная экскурсия в наушниках, понравилась. Были моменты где некоторым туристам было некомфортно стоять у памятника с поднятыми руками(как часто задания) но вообще интересно, голос ведущего очень приятный и настраивал на хороший лад. Фото с экскурсии:
- ММария29 августа 2025Здравствуйте! Это была потрясающая экскурсия, 10/10. Большая благодарность организаторам
- ЗЗиновьев22 августа 2025Гид София замечательный экскурсовод, с историческим образованием и большой любовью к своей стране и традициям. Сразу спрашивает что больше всего
- AArtem20 августа 2025Очень интересная и при этом совершенно не утомительная экскурсия. Узнал много новых и увлекательных фактов о городе, время пролетело незаметно!
- ААнна1 августа 2025Благодарим гида Анну за очень интересную экскурсию! 2.5 часа пролетели незаметно, посмотрели самые красивые места в центре города, узнали историю страны, познакомились с архитектурой 😊
- ВВладимир28 июля 2025Интересная экскурсия по центральной части Бишкека, охватывающая все ее основные достопримечательности.
- ЕЕвгения27 июля 2025Понравилась экскурсия. Только вопрос к Октябрьской революции, почему преподнесена информация, что люди которые не осуществляли были не в себе, словно
- ЕЕлена21 июля 2025Если Вы не любите классические экскурсии типа "посмотрите налево, посмотрите направо, здесь родился-женился" и т. д. и т. п., то
- AAndrei13 июля 2025Очень хорошая экскурсия, всё интересно и понятно, спасибо Софии
- ННаталья2 июля 2025Отлично провели время. Спасибо
- ДДмитрий17 июня 2025Доброго времени суток! Эта экскурсия – настоящий восторг! 🎉 Мы влюбились в Бишкек ещё сильнее, узнав его историю через яркие
- ДДиана13 июня 2025Экскурсия с Софией по Кыргызстану прошла как одно мгновение и оставила массу ярких впечатлений! София — отличный гид: увлечённая, эрудированная
- VVadim9 июня 2025Проводила экскурсию София. Большое спасибо за интересный и познавательный материал.
- ААлексей19 мая 2025Прогулялись по Бишкеку, послушали интересные факты про историю города.
