Экскурсии Бишкека об истории и архитектуре

Найдено 10 экскурсий в категории «История и архитектура» в Бишкеке на русском языке, цены от €16, скидки до 34%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Пешая
4.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Бишкек оживает ночью: от рюмочных до крафтовых баров, с наливками и закусками. Почувствуйте атмосферу мегаполиса
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
от €105 за человека
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в сердце Кыргызстана: культура и история Бишкека
Исследуйте богатую историю Бишкека и познакомьтесь с культурой Кыргызстана в увлекательной экскурсии
Начало: У памятника Бишкек Баатыру
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 10 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
На машине
10 часов
242 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Салам, Бишкек
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Приглашаем в увлекательное путешествие к башне Бурана и в ущелье Туюк. Восхититесь историей и природой Кыргызстана за один день
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Пешая
2 часа
24 отзыва
Аудиогид
Аудиогид по Бишкеку: Исторические и культурные места столицы
Станьте участником уникального аудиоспектакля в Бишкеке! Наденьте наушники и следуйте за голосом, чтобы узнать истории города и увидеть знаковые места
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в воскресенье в 16:00
14 дек в 16:00
21 дек в 16:00
€16 за человека
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История и архитектура Бишкека
Познакомьтесь с архитектурными стилями Бишкека, от конструктивизма до эклектики. Узнайте, как история города отражается в его зданиях и улицах
Начало: На главной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Из Бишкека - на Тянь-Шань
На машине
8 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
Секреты Бишкека
Пешая
2 часа
-
34%
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Бишкека
Почувствовать ритм города, открыть тайные уголки, услышать истории и провести обряд древних кыргызов
Начало: На площади Ала-Тоо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€33€50 за всё до 10 чел.
3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
На машине
10 часов
-
5%
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Ала-Арча, Чункурчак и термы
Путешествие в мир горных вершин, альпийских лугов и горячих источников. Откройте для себя удивительные пейзажи и насладитесь уникальной природой
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€167€175 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    27 октября 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Великолепная и незабываемая экскурсия!
    Маршрут продуман до мелочей, но самое главное - это звуковой ряд в великолепном исполнении. Изысканное чувство юмора
    читать дальше

    в сочетании с национальным колоритом и музыкальным сопровождением с первых минут поднимают настроение и растягивают улыбку до ушей. 2 часа пролетели на одном дыхании - по окончании не хотелось снимать наушники:) Отдельно отмечу сопровождающего гида и администратора, которые превращают прогулку в настоящее приключение.

  • Г
    Галина
    18 октября 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Организаторы создали очень интересный формат экскурсий. Все очень понравилось. Спасибо!
  • Л
    Лиоия
    16 октября 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Ребята! Я получила большое удовольствие. Дочь сначала очень не хотела идти, так как выбор сделала за неё((каюсь, больше не буду
    читать дальше

    🙌 Но и она была в восторге 🔥 Сегодня было волшебное путешествие в мир эмоций ❤️❤️❤️ У меня нет слов. Это так глубоко, культурно, современно, юмористично!!! Респект вам и низкий поклон режиссерам, которые все продумали 💫💫

    Ребята! Я получила большое удовольствие. Дочь сначала очень не хотела идти, так как выбор сделала за неё((каюсь, больше не буду
    читать дальше

    🙌 Но и она была в восторге 🔥 Сегодня было волшебное путешествие в мир эмоций ❤️❤️❤️ У меня нет слов. Это так глубоко, культурно, современно, юмористично!!! Респект вам и низкий поклон режиссерам, которые все продумали 💫💫
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    2 прекрасных часа, во время которых ты был и вместе со всеми, но одновременно было удивительное погружения в свои мысли и эмоции.
    Спасибо ❤️
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Восхитительный аудиоспектакль, 120 минут на одном дыхании! Это не 5 из 5,а 100 из 5! Обязательно к посещению)
  • М
    Мария
    30 августа 2025
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Заказывала Архитектурно-историческую прогулку по Бишкеку у Александра. Хорошая качественная прогулка по городу, за 2,5 часа можно увидеть все достопримечательности. И
    читать дальше

    понять город. Гид Ксения - просто кладезь живой и интересной информации, я была бы готова гулять с ней бесконечно. Благодаря ребятам влюбилась в Бишкек - обязательно вернусь сюда еще!

    Заказывала Архитектурно-историческую прогулку по Бишкеку у Александра. Хорошая качественная прогулка по городу, за 2,5 часа можно
  • Ю
    Юлия
    30 августа 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Интересная экскурсия в наушниках, понравилась. Были моменты где некоторым туристам было некомфортно стоять у памятника с поднятыми руками(как часто задания) но вообще интересно, голос ведущего очень приятный и настраивал на хороший лад. Фото с экскурсии:
    Интересная экскурсия в наушниках, понравилась. Были моменты где некоторым туристам было некомфортно стоять у памятника с поднятыми руками(как часто задания) но вообще интересно, голос ведущего очень приятный и настраивал на хороший лад. Фото с экскурсии:
  • М
    Мария
    29 августа 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Здравствуйте! Это была потрясающая экскурсия, 10/10. Большая благодарность организаторам
  • З
    Зиновьев
    22 августа 2025
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Гид София замечательный экскурсовод, с историческим образованием и большой любовью к своей стране и традициям. Сразу спрашивает что больше всего
    читать дальше

    интересно, чтобы сделать на этом упор. Видно как с большой любовью и энтузиазмам старается рассказать побольше, время пролетело незаметно. Остался очень доволен.

  • A
    Artem
    20 августа 2025
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Очень интересная и при этом совершенно не утомительная экскурсия. Узнал много новых и увлекательных фактов о городе, время пролетело незаметно!
  • А
    Анна
    1 августа 2025
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Благодарим гида Анну за очень интересную экскурсию! 2.5 часа пролетели незаметно, посмотрели самые красивые места в центре города, узнали историю страны, познакомились с архитектурой 😊
    Благодарим гида Анну за очень интересную экскурсию! 2.5 часа пролетели незаметно, посмотрели самые красивые места в центре города, узнали историю страны, познакомились с архитектурой 😊
  • В
    Владимир
    28 июля 2025
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Интересная экскурсия по центральной части Бишкека, охватывающая все ее основные достопримечательности.
  • Е
    Евгения
    27 июля 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Понравилась экскурсия. Только вопрос к Октябрьской революции, почему преподнесена информация, что люди которые не осуществляли были не в себе, словно
    читать дальше

    долго употребляли грибы. По мне это неуважительно к истории и немного искажено видение происходящих событий в те времена. В целом очень интересная подача информации, как спектакль. Но есть осадок после отрезка с грибами

  • Е
    Елена
    21 июля 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Если Вы не любите классические экскурсии типа "посмотрите налево, посмотрите направо, здесь родился-женился" и т. д. и т. п., то
    читать дальше

    эта экскурсия для Вас. Мне очень понравилось. В наушниках отличный рассказ местного очень колоритного жителя, который в полной мере раскрывает дух кыргызов. Экскурсия на русском языке, но с вкраплениями кыргызского… не переживайте, Вам дадут маленькую памятку с переводом. Прогулка легкая и увлекательная. Время пролетает не заметно! От души рекомендую!!!
    Еще понравилось в экскурсию включен проход на колесо обозрения.

    Если Вы не любите классические экскурсии типа "посмотрите налево, посмотрите направо, здесь родился-женился" и т. дЕсли Вы не любите классические экскурсии типа "посмотрите налево, посмотрите направо, здесь родился-женился" и т. дЕсли Вы не любите классические экскурсии типа "посмотрите налево, посмотрите направо, здесь родился-женился" и т. д
  • A
    Andrei
    13 июля 2025
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Очень хорошая экскурсия, всё интересно и понятно, спасибо Софии
    Очень хорошая экскурсия, всё интересно и понятно, спасибо Софии
  • Н
    Наталья
    2 июля 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Отлично провели время. Спасибо
  • Д
    Дмитрий
    17 июня 2025
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Доброго времени суток! Эта экскурсия – настоящий восторг! 🎉 Мы влюбились в Бишкек ещё сильнее, узнав его историю через яркие
    читать дальше

    рассказы гида. Каждое место – будь то площадь Ала-Тоо, дубовый парк, многие другие места – открылись с новой, познавательной стороны.

    Гид был не просто доброжелательным, а по-настоящему увлечённым! 💫 Она с радостью делилась знаниями, но что особенно ценно – не боялся признать, если чего-то не знала, и искренне интересовалась мнением группы. Это создало потрясающую атмосферу живого общения!

    Отдельный восторг – погружение в древнюю кыргызскую культуру. 🏔️ Я узнал, как кочевые традиции отражаются в современной жизни, как устроена юрта – не просто жилище, а целая философия гармонии с природой. Меня впечатлили легенды о Манасе, обычаи гостеприимства («коноктос») и уважение к старшим.

    Экскурсия прошла на одном дыхании – динамично, но без спешки. Однозначно буду рекомендовать её друзьям! Если хотите не просто увидеть Бишкек, а прочувствовать его душу – это лучший выбор. 🔥 10/10!

    P.S. Отдельное спасибо за советы, где попробовать настоящий бешбармак и купить войлочные изделия ручной работы! 😊

  • Д
    Диана
    13 июня 2025
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Экскурсия с Софией по Кыргызстану прошла как одно мгновение и оставила массу ярких впечатлений! София — отличный гид: увлечённая, эрудированная
    читать дальше

    и очень приятная в общении.

    За короткое время она успела показать интересные места, рассказать множество историй и создать тёплую, дружелюбную атмосферу. Благодаря ей мы влюбились в Кыргызстан и почувствовали его душу. Очень рекомендуем!

    Экскурсия с Софией по Кыргызстану прошла как одно мгновение и оставила массу ярких впечатлений! София — отличный гид: увлечённая, эрудированная
    читать дальше

    и очень приятная в общении.

    За короткое время она успела показать интересные места, рассказать множество историй и создать тёплую, дружелюбную атмосферу. Благодаря ей мы влюбились в Кыргызстан и почувствовали его душу. Очень рекомендуем!
  • V
    Vadim
    9 июня 2025
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Проводила экскурсию София. Большое спасибо за интересный и познавательный материал.
  • А
    Алексей
    19 мая 2025
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Прогулялись по Бишкеку, послушали интересные факты про историю города.

