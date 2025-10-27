В Владимир Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)

Маршрут продуман до мелочей, но самое главное - это звуковой ряд в великолепном исполнении. Изысканное чувство юмора читать дальше в сочетании с национальным колоритом и музыкальным сопровождением с первых минут поднимают настроение и растягивают улыбку до ушей. 2 часа пролетели на одном дыхании - по окончании не хотелось снимать наушники:) Отдельно отмечу сопровождающего гида и администратора, которые превращают прогулку в настоящее приключение. Великолепная и незабываемая экскурсия!Маршрут продуман до мелочей, но самое главное - это звуковой ряд в великолепном исполнении. Изысканное чувство юмора

Г Галина Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе) Организаторы создали очень интересный формат экскурсий. Все очень понравилось. Спасибо!

Л Лиоия Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе) читать дальше 🙌 Но и она была в восторге 🔥 Сегодня было волшебное путешествие в мир эмоций ❤️❤️❤️ У меня нет слов. Это так глубоко, культурно, современно, юмористично!!! Респект вам и низкий поклон режиссерам, которые все продумали 💫💫 Ребята! Я получила большое удовольствие. Дочь сначала очень не хотела идти, так как выбор сделала за неё((каюсь, больше не буду

Ю Юлия Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе) 2 прекрасных часа, во время которых ты был и вместе со всеми, но одновременно было удивительное погружения в свои мысли и эмоции.

Спасибо ❤️

Н Наталья Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе) Восхитительный аудиоспектакль, 120 минут на одном дыхании! Это не 5 из 5,а 100 из 5! Обязательно к посещению)

М Мария Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку читать дальше понять город. Гид Ксения - просто кладезь живой и интересной информации, я была бы готова гулять с ней бесконечно. Благодаря ребятам влюбилась в Бишкек - обязательно вернусь сюда еще! Заказывала Архитектурно-историческую прогулку по Бишкеку у Александра. Хорошая качественная прогулка по городу, за 2,5 часа можно увидеть все достопримечательности. И

Ю Юлия Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе) Интересная экскурсия в наушниках, понравилась. Были моменты где некоторым туристам было некомфортно стоять у памятника с поднятыми руками(как часто задания) но вообще интересно, голос ведущего очень приятный и настраивал на хороший лад. Фото с экскурсии:

М Мария Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе) Здравствуйте! Это была потрясающая экскурсия, 10/10. Большая благодарность организаторам

З Зиновьев Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку читать дальше интересно, чтобы сделать на этом упор. Видно как с большой любовью и энтузиазмам старается рассказать побольше, время пролетело незаметно. Остался очень доволен. Гид София замечательный экскурсовод, с историческим образованием и большой любовью к своей стране и традициям. Сразу спрашивает что больше всего

A Artem Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку Очень интересная и при этом совершенно не утомительная экскурсия. Узнал много новых и увлекательных фактов о городе, время пролетело незаметно!

А Анна Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку Благодарим гида Анну за очень интересную экскурсию! 2.5 часа пролетели незаметно, посмотрели самые красивые места в центре города, узнали историю страны, познакомились с архитектурой 😊

В Владимир Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку Интересная экскурсия по центральной части Бишкека, охватывающая все ее основные достопримечательности.

Е Евгения Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе) читать дальше долго употребляли грибы. По мне это неуважительно к истории и немного искажено видение происходящих событий в те времена. В целом очень интересная подача информации, как спектакль. Но есть осадок после отрезка с грибами Понравилась экскурсия. Только вопрос к Октябрьской революции, почему преподнесена информация, что люди которые не осуществляли были не в себе, словно

Е Елена Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе) читать дальше эта экскурсия для Вас. Мне очень понравилось. В наушниках отличный рассказ местного очень колоритного жителя, который в полной мере раскрывает дух кыргызов. Экскурсия на русском языке, но с вкраплениями кыргызского… не переживайте, Вам дадут маленькую памятку с переводом. Прогулка легкая и увлекательная. Время пролетает не заметно! От души рекомендую!!!

Еще понравилось в экскурсию включен проход на колесо обозрения. Если Вы не любите классические экскурсии типа "посмотрите налево, посмотрите направо, здесь родился-женился" и т. д. и т. п., то

A Andrei Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку Очень хорошая экскурсия, всё интересно и понятно, спасибо Софии

Н Наталья Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе) Отлично провели время. Спасибо

Д Дмитрий Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку читать дальше рассказы гида. Каждое место – будь то площадь Ала-Тоо, дубовый парк, многие другие места – открылись с новой, познавательной стороны.



Гид был не просто доброжелательным, а по-настоящему увлечённым! 💫 Она с радостью делилась знаниями, но что особенно ценно – не боялся признать, если чего-то не знала, и искренне интересовалась мнением группы. Это создало потрясающую атмосферу живого общения!



Отдельный восторг – погружение в древнюю кыргызскую культуру. 🏔️ Я узнал, как кочевые традиции отражаются в современной жизни, как устроена юрта – не просто жилище, а целая философия гармонии с природой. Меня впечатлили легенды о Манасе, обычаи гостеприимства («коноктос») и уважение к старшим.



Экскурсия прошла на одном дыхании – динамично, но без спешки. Однозначно буду рекомендовать её друзьям! Если хотите не просто увидеть Бишкек, а прочувствовать его душу – это лучший выбор. 🔥 10/10!



P.S. Отдельное спасибо за советы, где попробовать настоящий бешбармак и купить войлочные изделия ручной работы! 😊 Доброго времени суток! Эта экскурсия – настоящий восторг! 🎉 Мы влюбились в Бишкек ещё сильнее, узнав его историю через яркие

Д Диана Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку читать дальше и очень приятная в общении.



За короткое время она успела показать интересные места, рассказать множество историй и создать тёплую, дружелюбную атмосферу. Благодаря ей мы влюбились в Кыргызстан и почувствовали его душу. Очень рекомендуем! Экскурсия с Софией по Кыргызстану прошла как одно мгновение и оставила массу ярких впечатлений! София — отличный гид: увлечённая, эрудированная

V Vadim Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку Проводила экскурсию София. Большое спасибо за интересный и познавательный материал.