1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
«Посмотрим развод караула, посетим Национальный исторический музей»
10 июля в 14:00
11 июля в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
2 часа
Аудиогид
Аудиогид по Бишкеку: Исторические и культурные места столицы
Станьте участником уникального аудиоспектакля в Бишкеке! Наденьте наушники и следуйте за голосом, чтобы узнать истории города и увидеть знаковые места
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 19:00
10 июля в 19:00
13 июля в 19:00
€16 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в сердце Кыргызстана: культура и история Бишкека
Исследуйте богатую историю Бишкека и познакомьтесь с культурой Кыргызстана в увлекательной экскурсии
Начало: У памятника Бишкек Баатыру
«Национальный исторический музей»
13 июля в 11:00
14 июля в 10:00
€75 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina30 июня 2024Рекомендую, действительно в интересной форме 2х часовая прогулка с очень приятным голосом рассказчика, мне понравилось, для возраста от 16 и старше.
- ЕЕлена14 июня 2024Добрый день! Брала экскурсию по Бишкеку с Анной. Это дикий восторг. К сожалению, у меня был печальный опыт плохой экскурсии, именно в Бишкеке. Анна: грамотный, эрудированный, очень любящий свое дело экскурсовод. К ней и только к ней, во все будущие поездки)
- ДДина15 мая 2024Экскурсовод Надежда знает свою тему, очень любит свою работу. Это видно. Мы задержались на целый час. Она нас дождалась. И провела экскурсию. Спасибо!!!
- РРегина6 мая 2024Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам
- ААнна13 апреля 2024Я брала индивидуальную экскурсию с Анной, было очень интересно. Анна сама очень отзывчивая и подбирает материал, который будет под ваши интересы. Отдельное спасибо ей за ссылки на фильм и музыкальные инструменты.
- ТТатьяна14 октября 2023В коротком путешествии особенно важно встретить своего гида: того, кто любит свой город и свою работу, кто расскажет об истории,
- ССветлана1 сентября 2023Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик Спасибо за интересную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Музеи»
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