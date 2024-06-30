M Marina Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе) Рекомендую, действительно в интересной форме 2х часовая прогулка с очень приятным голосом рассказчика, мне понравилось, для возраста от 16 и старше.

Е Елена Культура, традиции и великие люди Кыргызстана Добрый день! Брала экскурсию по Бишкеку с Анной. Это дикий восторг. К сожалению, у меня был печальный опыт плохой экскурсии, именно в Бишкеке. Анна: грамотный, эрудированный, очень любящий свое дело экскурсовод. К ней и только к ней, во все будущие поездки)

Д Дина Культура, традиции и великие люди Кыргызстана Экскурсовод Надежда знает свою тему, очень любит свою работу. Это видно. Мы задержались на целый час. Она нас дождалась. И провела экскурсию. Спасибо!!!

Р Регина Салам, Бишкек читать дальше с коллегой все очень понравилось, и маршрут который подобран был исходя их наших дальнейший передвижений, и знание материала истории Бишкека, за высокую вовлеченность в то что делаете, за подарочки, которые способствуют чудесному настроению и добавляют доброты и радости! Желаю вам всем успехов и процветания!!! Вы делаете доброе и замечательное дело! Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам

А Анна Культура, традиции и великие люди Кыргызстана Я брала индивидуальную экскурсию с Анной, было очень интересно. Анна сама очень отзывчивая и подбирает материал, который будет под ваши интересы. Отдельное спасибо ей за ссылки на фильм и музыкальные инструменты.

Т Татьяна Салам, Бишкек читать дальше связав её с городскими маршрутами, и о людях, населяющих эти места. Гид Анна - именно такой человек, очень рекомендую прогулки по Бишкеку именно с ней. В коротком путешествии особенно важно встретить своего гида: того, кто любит свой город и свою работу, кто расскажет об истории,