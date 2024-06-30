Музеи и искусство Бишкека

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Бишкеке на русском языке, цены от €16. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Салам, Бишкек
🚶 Пешая
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
«Посмотрим развод караула, посетим Национальный исторический музей»
10 июля в 14:00
11 июля в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
🚶 Пешая
1 отзыв
2 часа
Аудиогид
Аудиогид по Бишкеку: Исторические и культурные места столицы
Станьте участником уникального аудиоспектакля в Бишкеке! Наденьте наушники и следуйте за голосом, чтобы узнать истории города и увидеть знаковые места
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 19:00
10 июля в 19:00
13 июля в 19:00
16 за человека
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
🚶 Пешая
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в сердце Кыргызстана: культура и история Бишкека
Исследуйте богатую историю Бишкека и познакомьтесь с культурой Кыргызстана в увлекательной экскурсии
Начало: У памятника Бишкек Баатыру
«Национальный исторический музей»
13 июля в 11:00
14 июля в 10:00
75 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    30 июня 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Рекомендую, действительно в интересной форме 2х часовая прогулка с очень приятным голосом рассказчика, мне понравилось, для возраста от 16 и старше.
    Рекомендую, действительно в интересной форме 2х часовая прогулка с очень приятным голосом рассказчика, мне понравилось, для возраста от 16 и старшеРекомендую, действительно в интересной форме 2х часовая прогулка с очень приятным голосом рассказчика, мне понравилось, для возраста от 16 и старшеРекомендую, действительно в интересной форме 2х часовая прогулка с очень приятным голосом рассказчика, мне понравилось, для возраста от 16 и старшеРекомендую, действительно в интересной форме 2х часовая прогулка с очень приятным голосом рассказчика, мне понравилось, для возраста от 16 и старше
  • Е
    Елена
    14 июня 2024
    Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
    Добрый день! Брала экскурсию по Бишкеку с Анной. Это дикий восторг. К сожалению, у меня был печальный опыт плохой экскурсии, именно в Бишкеке. Анна: грамотный, эрудированный, очень любящий свое дело экскурсовод. К ней и только к ней, во все будущие поездки)
  • Д
    Дина
    15 мая 2024
    Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
    Экскурсовод Надежда знает свою тему, очень любит свою работу. Это видно. Мы задержались на целый час. Она нас дождалась. И провела экскурсию. Спасибо!!!
  • Р
    Регина
    6 мая 2024
    Салам, Бишкек
    Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам
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    с коллегой все очень понравилось, и маршрут который подобран был исходя их наших дальнейший передвижений, и знание материала истории Бишкека, за высокую вовлеченность в то что делаете, за подарочки, которые способствуют чудесному настроению и добавляют доброты и радости! Желаю вам всем успехов и процветания!!! Вы делаете доброе и замечательное дело!

  • А
    Анна
    13 апреля 2024
    Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
    Я брала индивидуальную экскурсию с Анной, было очень интересно. Анна сама очень отзывчивая и подбирает материал, который будет под ваши интересы. Отдельное спасибо ей за ссылки на фильм и музыкальные инструменты.
  • Т
    Татьяна
    14 октября 2023
    Салам, Бишкек
    В коротком путешествии особенно важно встретить своего гида: того, кто любит свой город и свою работу, кто расскажет об истории,
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    связав её с городскими маршрутами, и о людях, населяющих эти места. Гид Анна - именно такой человек, очень рекомендую прогулки по Бишкеку именно с ней.

  • С
    Светлана
    1 сентября 2023
    Салам, Бишкек
    Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик Спасибо за интересную экскурсию!
    Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчикБыли на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Музеи»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Салам, Бишкек
  2. Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
  3. Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 80. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 22 ⭐ отзыва, цены от €16. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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