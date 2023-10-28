Услышать необычные истории у каменных изваяний - поверьте, им есть что рассказать
В Бишкеке около 300 памятников, за многими из которых кроются интересные факты. За 3 часа мы покажем вам более 30 загадочных изваяний и познакомим с их необычной историей.
Почему памятник погибшему журналисту исчез? Что за красный камень стоит у Белого дома? Где заканчивают свой век монументы Бишкека? Отправляемся искать ответы!
Почему памятник погибшему журналисту исчез? Что за красный камень стоит у Белого дома? Где заканчивают свой век монументы Бишкека? Отправляемся искать ответы!
Ближайшие даты:
28
окт
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4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы узнаете о главной исторической фальсификации столицы
- Увидите памятник погибшему журналисту, который однажды загадочным образом исчез с постамента
- Раскроете тайну затерянного в парке монумента жертвам политических репрессий
- Поймёте, почему возле Белого дома стоит красный камень
- Побываете в месте, где за 50 лет сменилось 4 памятника
- Узнаете самую интересную особенность города: куда отправляют демонтированные монументы Бишкека
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника МиГу-21 на ул. Киевская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваша команда гидов в Бишкеке
Меня зовут Анна. Я — сертифицированный экскурсовод по Кыргызстану, историк, религиовед, обладатель премии «Лучший гид по Бишкеку 2023». С 2020 г. вожу экскурсии по Бишкеку, Караколу, Таласу и другим городам Кыргызстана. В 2021 г. я сформировала команду из 6 гидов. Мы знакомим с историей, культурой, бытом, традициями кыргызов. Проводим экскурсии и туры по стране, а также даём бесплатные лекции по культуре и истории. В 2022 г. наша команда стала лауреатом премии «Городское хозяйство» за разработку серии городских экскурсий по городам Кыргызстана.
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