Загадки и мистика памятников Бишкека

Услышать необычные истории у каменных изваяний - поверьте, им есть что рассказать

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Ответы на вопросы
В Бишкеке около 300 памятников, за многими из которых кроются интересные факты. За 3 часа мы покажем вам более 30 загадочных изваяний и познакомим с их необычной историей.

Почему памятник погибшему журналисту исчез? Что за красный камень стоит у Белого дома? Где заканчивают свой век монументы Бишкека? Отправляемся искать ответы!
Загадки и мистика памятников Бишкека
Загадки и мистика памятников Бишкека
Загадки и мистика памятников Бишкека
Загадки и мистика памятников Бишкека
Загадки и мистика памятников Бишкека
Загадки и мистика памятников Бишкека
Загадки и мистика памятников Бишкека
Загадки и мистика памятников Бишкека
Ближайшие даты:
28
окт
4
ноя
11
ноя
18
ноя
25
ноя
2
дек
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы узнаете о главной исторической фальсификации столицы
  • Увидите памятник погибшему журналисту, который однажды загадочным образом исчез с постамента
  • Раскроете тайну затерянного в парке монумента жертвам политических репрессий
  • Поймёте, почему возле Белого дома стоит красный камень
  • Побываете в месте, где за 50 лет сменилось 4 памятника
  • Узнаете самую интересную особенность города: куда отправляют демонтированные монументы Бишкека

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника МиГу-21 на ул. Киевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние

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