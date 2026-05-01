Кыргызстан — скрытая жемчужина Центральной Азии, где каждый найдет что-то для себя: от активного отдыха в горах до спокойного созерцания природы.
Вы не просто увидите красоты страны — вы почувствуете ее душу через встречи с местными жителями, их традиции и кухню. Это путешествие подарит вам не только яркие впечатления, но и новые силы для повседневной жизни.
Описание тураПриглашаем вас в захватывающее путешествие по Кыргызстану – стране, где величественные горы, древние традиции и гостеприимство создают идеальные условия для открытия нового. Вас ждут пешие походы по живописным тропам, знакомство с богатой культурой кыргызского народа и дегустация национальной кухни. Это не просто тур – это погружение в мир первозданной природы и аутентичных традиций, которое останется с вами навсегда. День 1: Национальный парк Ала-Арча – природная сказка Начнем путешествие с похода к легендарному месту Разбитое сердце. Вас ждут захватывающие панорамные виды, свежий горный воздух и полное погружение в мир дикой природы. Удобные тропы подойдут как опытным туристам, так и новичкам. После увидим ущелье Чон Курчак. Прогуляетесь по небесному мосту, полюбуетесь водопадом Голубиный и познакомьтесь с кыргызским этносом в культурном комплексе Супара. Завершим день уютным ужином с национальными блюдами — ароматным пловом, свежими лепешками и травяным чаем. День 2: Боомское ущелье и каньоны Ак-Сай Едем в путешествие по живописной дороге, где каждый поворот открывает новые панорамы гор и долин. Первый наш пункт – каньон Кок-Мойнок. Прогуляетесь, восхититесь видами и узнаете об особенностях каньона. Затем отправимся к каньону Ак-Сай – уголок первозданной природы, который подарит вам умиротворение и возможность сделать потрясающие фотографии. Ну а после вы познакомитесь с беркутчи и станете свидетелями древней традиции охоты с беркутами. Увидите, как эти величественные птицы парят в небе, подчиняясь командам своих хозяев – настоящее зрелище силы и гармонии. День 3: Иссык-Куль — жемчужина Кыргызстана Начнем день с потрясающих видов на озеро Иссык-Куль – одно из самых красивых и глубоких горных озер мира. Далее увидим каньон Сказка. Вы погрузитесь в фантастический мир сюрреалистических скальных образований, которые напоминают декорации из сказок – идеальное место для вдохновения и фотосессий. Завершим путешествие в ущелье Барскоон, отдыхом у водопадов. Шум воды, зелень деревьев и чистый воздух создадут идеальную атмосферу для релакса и подведения итогов вашего приключения. Важная информация: При себе обязательно иметь паспорт (внутренний или заграничный), тот, на который оформлен погран пропуск.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Ала-Арча
- Ущелье Чон Курчак
- Боомское ущелье
- Каньон Кок-Мойнок
- Каньон Ак-Сай
- Иссык-Куль
- Панорама Шатылы
- Каньон Сказка
- Ущелье Барскоон
Что включено
- Услуги гида-водителя (на английском языке)
- Транспорт по всему маршруту
- Размещение по маршруту в двухместном номере
- Входные билеты на все объекты
- Питание по программе
- Вода (1 л в день на человека)
- Показательное шоу беркутчи
Что не входит в цену
- Экскурсии, не входящие в программу
- Алкогольные напитки
- Любые личные расходы: международные звонки, бар, сувениры и т.д.
- Чаевые водителю и другому персоналу.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наши гиды встретят вак в аэропоту
Завершение: По окончании экскурсии мы оствим вас в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- При себе обязательно иметь паспорт (внутренний или заграничный)
- Тот
- На который оформлен погран пропуск
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бишкека
