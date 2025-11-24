Отпуск творческих натур с плэнерами, круизом и этнопогружением (всё включено)
Запечатлеть Тянь-Шань и Иссык-Куль в красках, порисовать в разных техниках, познакомиться с беркутчи
Начало: Аэропорт Бишкека, утро, точное время по договорённ...
24 ноя в 08:00
$1785 за человека
Дух свободы: конный тур в самых атмосферных локациях Кыргызстана с проживанием в необычных местах
Ощутить радушие местных, переночевать в технологичной капсуле у Иссык-Куля и отдохнуть в источниках
Начало: Аэропорт Манас, Бишкек, 8:00
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
$1300 за человека
Своей компанией на горнолыжный курорт «Каракол»: индивидуальный джип-тур
Обкатать склоны Тянь-Шаня, посетить Иссык-Куль и термы, полюбоваться каньоном Сказка и ущельями
Начало: Бишкек, место по договорённости, 8:00
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
€950 за всё до 4 чел.
Джип-тур по инопланетным пейзажам Киргизии: топовые локации и необычные места
Погадать, на что похожи скалы каньона Сказка, посетить ущелье Джуку и подняться к лазурным озёрам
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00. Возможно любое время встре...
1 дек в 09:00
15 дек в 09:00
73 000 ₽ за человека
