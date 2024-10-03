8 дней
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
4 янв в 15:15
11 янв в 15:15
$1200 за человека
8 дней
Горнолыжный тур для профи: фрирайд в Караколе только для вашей компании
Спуститься с ветерком по нетронутому снегу и прокатиться на снегоходе, ратраке и лошадях
Начало: Аэропорт Бишкека, время по договорённости
25 дек в 10:00
4 янв в 10:00
€2100 за всё до 3 чел.
8 дней
Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
Покататься на лошадях, посмотреть шоу с беркутами и расслабиться в термах на закате
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
26 июл в 08:00
23 авг в 08:00
$1500 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна3 октября 2024Что может быть лучше отпуска в горах подальше от работы и суеты. Собираясь в Кыргызстан, мы ждали горы. Но какие это
- ЕЕвгения18 сентября 2024Вот и закончилось наше путешествие в Кыргызстан (здесь немного грустим, так как быстро время пролетело, а хочется ещё)) Скажем просто:
- ССнежана15 сентября 2024Я имею богатый опыт путешествий в авторских турах и с большим удовольствием делюсь впечатлениями о моей поездке в Кыргызстан. Это
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На 8 дней»
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